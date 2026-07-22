Νέα μετωπική Κωνσταντοπούλου με το ΚΚΕ: «Επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό» - «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος»
Νέα μετωπική Κωνσταντοπούλου με το ΚΚΕ: «Επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό» - «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος»
Η «σπίθα» άναψε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Γιώργο Λαμπρούλη να την ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν επιστολικά για την άρση της ασυλίας της θέτοντας ζήτημα απαρτίας
Σφοδρή σύγκρουση με ακραίους προσωπικούς χαρακτηρισμούς σημειώθηκε για μια ακόμα φορά στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΚΚΕ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι υπάρχει υπόγεια συνεννόηση μεταξύ του Περισσού και της Νέας Δημοκρατίας και χαρακτήρισε τους βουλευτές του ΚΚΕ «επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό. Από την πλευρά του ο Νίκος Καραθανασόπουλος την χαρακτήρισε βούρκο και κατήφορο.
Η «σπίθα» άναψε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Γιώργο Λαμπορύλη να την ενημερώσει για την ακριβή αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν επιστολικά για την άρση της ασυλίας της θέτοντας ζήτημα απαρτίας. Στη συνέχεια δε επιτέθηκε ευθέως στο ΚΚΕ υποστηρίζοντας ότι σπεύδει να υποστηρίξει την πλειοψηφία κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Δεοντολογίας όταν κάλεσε την Άμεσο Δράση προκειμένου να συλληφθούν τα μέλη της.
«Όταν κάλεσα το “έκτακτο” οι κακοποιητές της Ν.Δ άρχισαν να φεύγουν. Ο Γεωργαντάς πήγε δεξιά στα γραφεία, του ΚΚΕ και ζήτησε ενισχύσεις από τον Καραθανασόπουλο. Εγώ τον κατήγγειλα και καταγράφηκε» είπε χαρακτηριστικά.
Σε εκείνο το σημείο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στρατός Σιμόπουλος ζήτησε από την κ. Κωνσταντοπούλου να του υποδείξει το άρθρο που επικαλείται για τη μη ύπαρξη απαρτίας. «Γιατί δεν μου απαντάτε;» τη ρώτησε με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει: «Τρώω μια καραμέλα για τον λαιμό μου και δεν μπορώ». «Τρώει καραμέλες μέσα στην αίθουσα και μετά της έφταιγαν τα κρακεράκια» φώναξε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Τον λόγο έλαβε ο κ. Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ ο οποίος αφού είπε ότι ο Γεωργαντάς δεν μπήκε ποτέ στα γραφεία του ΚΚΕ και ότι ο ίδιος απλώς τον ρώτησε αν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκλεισε λέγοντας : «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος και το λέω για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».
Ο χαρακτηρισμός «βούρκος» προκάλεσε νέα αντίδραση από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Λαμβάνοντας εκ νέου το λόγο επιτέθηκε με σφοδρότητα στο ΚΚΕ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι βουλευτές του αφήνουν σκουπίδια στα έδρανα για να τα μαζεύουν οι υπάλληλοι της Βουλής.
«Απορώ που λέτε ότι εκπροσωπείτε τον λαϊκό κόσμο και αυτό που ήρθατε να πείτε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι εγώ είμαι ο βούρκος και ο κατήφορος. Το μόνο πρόσωπο στο όπιο επιτίθεστε είμαι εγώ. Και αυτό δεν είναι λαϊκό. Δεν τιμώ αυτούς που έγιναν ιδιοκτήτες των αγώνων άλλων ανθρώπων και αφήνουν τα έδρανά τους κενά εισπράττοντας μισθό. Και αφήνουν σκουπίδια πίσω στα έδρανα για να τα μαζεύουν εργαζόμενοι. Αφήνετε τα μπουκάλια σας, τα χαρτιά σας, τα σκουπίδια σας. Εμείς δεν αφήνουμε μισή καρφίτσα. Δεν θεωρούμε ότι είναι κανείς εδώ για να μας υπηρετεί. Βούρκο και κατήφορο να απευθύνετε αν έχετε τα κότσια στον Γεωργιάδη. Και ο Λαμπρούλης αν έχει τα κότσια να απευθυνθεί προσωπικά στους εκπροσώπους του βούρκου και του κατήφορου. Αφήστε τα σάπια λοιπόν» είπε ενώ στη συνέχεια και με κλειστά τα μικρόφωνα συνέχισε να φωνάζει για «επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό».
Η «σπίθα» άναψε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Γιώργο Λαμπορύλη να την ενημερώσει για την ακριβή αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν επιστολικά για την άρση της ασυλίας της θέτοντας ζήτημα απαρτίας. Στη συνέχεια δε επιτέθηκε ευθέως στο ΚΚΕ υποστηρίζοντας ότι σπεύδει να υποστηρίξει την πλειοψηφία κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Δεοντολογίας όταν κάλεσε την Άμεσο Δράση προκειμένου να συλληφθούν τα μέλη της.
«Όταν κάλεσα το “έκτακτο” οι κακοποιητές της Ν.Δ άρχισαν να φεύγουν. Ο Γεωργαντάς πήγε δεξιά στα γραφεία, του ΚΚΕ και ζήτησε ενισχύσεις από τον Καραθανασόπουλο. Εγώ τον κατήγγειλα και καταγράφηκε» είπε χαρακτηριστικά.
Σε εκείνο το σημείο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στρατός Σιμόπουλος ζήτησε από την κ. Κωνσταντοπούλου να του υποδείξει το άρθρο που επικαλείται για τη μη ύπαρξη απαρτίας. «Γιατί δεν μου απαντάτε;» τη ρώτησε με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει: «Τρώω μια καραμέλα για τον λαιμό μου και δεν μπορώ». «Τρώει καραμέλες μέσα στην αίθουσα και μετά της έφταιγαν τα κρακεράκια» φώναξε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Τον λόγο έλαβε ο κ. Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ ο οποίος αφού είπε ότι ο Γεωργαντάς δεν μπήκε ποτέ στα γραφεία του ΚΚΕ και ότι ο ίδιος απλώς τον ρώτησε αν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκλεισε λέγοντας : «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος και το λέω για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».
Ο χαρακτηρισμός «βούρκος» προκάλεσε νέα αντίδραση από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Λαμβάνοντας εκ νέου το λόγο επιτέθηκε με σφοδρότητα στο ΚΚΕ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι βουλευτές του αφήνουν σκουπίδια στα έδρανα για να τα μαζεύουν οι υπάλληλοι της Βουλής.
«Απορώ που λέτε ότι εκπροσωπείτε τον λαϊκό κόσμο και αυτό που ήρθατε να πείτε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι εγώ είμαι ο βούρκος και ο κατήφορος. Το μόνο πρόσωπο στο όπιο επιτίθεστε είμαι εγώ. Και αυτό δεν είναι λαϊκό. Δεν τιμώ αυτούς που έγιναν ιδιοκτήτες των αγώνων άλλων ανθρώπων και αφήνουν τα έδρανά τους κενά εισπράττοντας μισθό. Και αφήνουν σκουπίδια πίσω στα έδρανα για να τα μαζεύουν εργαζόμενοι. Αφήνετε τα μπουκάλια σας, τα χαρτιά σας, τα σκουπίδια σας. Εμείς δεν αφήνουμε μισή καρφίτσα. Δεν θεωρούμε ότι είναι κανείς εδώ για να μας υπηρετεί. Βούρκο και κατήφορο να απευθύνετε αν έχετε τα κότσια στον Γεωργιάδη. Και ο Λαμπρούλης αν έχει τα κότσια να απευθυνθεί προσωπικά στους εκπροσώπους του βούρκου και του κατήφορου. Αφήστε τα σάπια λοιπόν» είπε ενώ στη συνέχεια και με κλειστά τα μικρόφωνα συνέχισε να φωνάζει για «επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό».
Τελικά, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η απόφαση ελήφθη με 160 ψήφους «υπέρ» της άρσης, 63 «κατά» και 6 «παρών».
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