Νέα μετωπική Κωνσταντοπούλου με το ΚΚΕ: «Επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό» - «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος»

Η «σπίθα» άναψε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Γιώργο Λαμπρούλη να την ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν επιστολικά για την άρση της ασυλίας της θέτοντας ζήτημα απαρτίας