«Κλειδί» οι καταθέσεις στενών φίλων του Σταύρου Γεωργίου - Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ βίντεο, μια μέρα πριν βρεθεί νεκρός ο ποινικολόγος

Η παρέα του ποινικολόγου έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς της ΔΑΟΕ, περιγράφοντας με λεπτομέρεια τις κινήσεις του και τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ώρες πριν τη δολοφονία του





Σύμφωνα με πληροφορίες, στις Αρχές έχουν ήδη καταθέσει άνθρωποι του στενού φιλικού περιβάλλοντος του θύματος, οι καταθέσεις των οποίων αναμένεται να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία των ερευνών, καθώς μαζί τους είχε περάσει το τελευταίο βράδυ, πριν πέσει νεκρός.







Κρίσιμες καταθέσεις για την πορεία των ερευνών Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αξιολογούν τις συγκεκριμένες μαρτυρίες ως ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των ερευνών.



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Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τα ευρήματα που προέκυψαν από την αυτοψία και την εξερεύνηση του τόπου του εγκλήματος, καθώς και πληροφορίες από πρόσωπα που φαίνεται να γνώριζαν τις κινήσεις του Σταύρου Γεωργίου πριν από τη δολοφονία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναλύουν εικόνες που κατέγραψαν κάμερες της γειτονιάς σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν ποιος ή ποιοι ήταν οι τελευταίοι που βρέθηκαν στο γραφείο του ποινικολόγου και ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν έπειτα από τη μοιραία επίσκεψη.



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Ένα από τα βίντεο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ Η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον διευρύνει το πεδίο των ερευνών, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ εκτιμάται ότι η εξιχνίαση του εγκλήματος ενδέχεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς συγκλίνουν στοιχεία από καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και τα ευρήματα της προανάκρισης.



Ενα από τα βίντεο που εξετάζεται από τις Αρχές είναι από τις 20 Ιουλίου, που ίσως ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.



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Εντείνουν τις έρευνές τους οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προκειμένου να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στην εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου , που βρέθηκε χθες τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα στο γραφείο του, γυμνός μέσα σε μια λίμνη αίματος.Σύμφωνα με πληροφορίες, στις Αρχές έχουν ήδη καταθέσει άνθρωποι του στενού φιλικού περιβάλλοντος του θύματος, οι καταθέσεις των οποίων αναμένεται να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία των ερευνών, καθώς μαζί τους είχε περάσει το τελευταίο βράδυ, πριν πέσει νεκρός.Οι ιδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα του ποινικολόγου έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς της ΔΑΟΕ, περιγράφοντας με λεπτομέρεια τις κινήσεις του και τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία του.Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αξιολογούν τις συγκεκριμένες μαρτυρίες ως ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των ερευνών.Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τα ευρήματα που προέκυψαν από την αυτοψία και την εξερεύνηση του τόπου του εγκλήματος, καθώς και πληροφορίες από πρόσωπα που φαίνεται να γνώριζαν τις κινήσεις του Σταύρου Γεωργίου πριν από τη δολοφονία.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναλύουν εικόνες που κατέγραψαν κάμερες της γειτονιάς σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν ποιος ή ποιοι ήταν οι τελευταίοι που βρέθηκαν στο γραφείο του ποινικολόγου και ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν έπειτα από τη μοιραία επίσκεψη.Παράλληλα, έχουν στείλει για εξέταση τα αποτυπώματα που συνέλεξαν από τον χώρο καθώς και DNA από τα νύχια του θύματος. Από την έρευνα που έγινε δεν βρέθηκε το κινητό του θύματος με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως πιθανόν ο δράστης ή οι δράστες το πήραν μαζί τους για να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών.Η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον διευρύνει το πεδίο των ερευνών, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ εκτιμάται ότι η εξιχνίαση του εγκλήματος ενδέχεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς συγκλίνουν στοιχεία από καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και τα ευρήματα της προανάκρισης.Ενα από τα βίντεο που εξετάζεται από τις Αρχές είναι από τις 20 Ιουλίου, που ίσως ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.



Στο συγκεκριμένο υλικό, φαίνονται δύο άτομα να περπατούν σε δρόμο κοντά στο γραφείο του. Ο ένας εκ των δύο φορά ένα ανοιχτόχρωμο ρούχο. Ενώ, αρχικά οι δύο τους περπατάνε σε σχετικά κοντινή απόσταση κάποια στιγμή - κι ενώ είναι ακόμα εν κινήσει - απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον. Ακόμη δεν έχει πάντως ταυτοποιηθεί εάν το ένα από τα δύο άτομα είναι ο ποινικολόγος ο οποίος βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες αργότερα.



Το θύμα ξυλοκοπήθηκε, έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι Πάντως, από την πρώτη στιγμή που έφθασαν στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι ο Γεωργίου είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό - εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση. Οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσαν πολλαπλές κακώσεις κεφαλής και θώρακος από θλών και αμβλύ αντικείμενο.



Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν οι δύο ανήλικες κόρες του Γεωργίου αποφάσισαν να τον αναζητήσουν στο γραφείο του, καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν έμεναν αναπάντητες.



Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.

