Βρέθηκε το κινητό της αγνοούμενης Κινέζας στο κέντρο της Αθήνας, το ενεργοποίησε ένας άνδρας από την Αλβανία
ΕΛΛΑΔΑ
Κινέζα Εξαφάνιση Αστυνομία

Βρέθηκε το κινητό της αγνοούμενης Κινέζας στο κέντρο της Αθήνας, το ενεργοποίησε ένας άνδρας από την Αλβανία

Οι αστυνομικοί πήραν τη συσκευή προκειμένου να την εξετάσουν - Οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας βρίσκονται σε εξέλιξη

Βρέθηκε το κινητό της αγνοούμενης Κινέζας στο κέντρο της Αθήνας, το ενεργοποίησε ένας άνδρας από την Αλβανία
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
89 ΣΧΟΛΙΑ
Το κινητό της Κινέζας Γιου Τινγκ που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου κατάφεραν να εντοπίσουν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή ενεργοποιήθηκε τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Όπως διαπιστώθηκε, ένας άνδρας από την Αλβανία έβαλε κάρτα στο κινητό με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα.

Ο Αλβανός εντοπίστηκε και ανέφερε ότι του το έδωσε ένας Βούλγαρος ο οποίος το βρήκε στον δρόμο. Ο Βούλγαρος εξετάστηκε και υπέδειξε το σημείο που βρήκε τη συσκευή. Οι αστυνομικοί πήραν τη συσκευή προκειμένου να την εξετάσουν.
 Εν τω μεταξύ οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας από την Κίνα συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Στις αρχές του μήνα, ο σύζυγος της δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η γυναίκα του είτε έχε απαχθεί, είτε είναι νεκρή. «Το σενάριο της απαγωγής είναι στο μυαλό μου με την έννοια ότι από την στιγμή που δεν έχει βρεθεί πτώμα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι εν ζωή. Απλά, το κίνητρο για μια τέτοιου είδους απαγωγή είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, από την στιγμή που κάποιος δεν έχει ζητήσει λεφτά, είναι λίγο περίεργο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι οικονομικές συναλλαγές που είχε η Κινέζα το τελευταίο διάστημα καθώς επίσης και τα μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία φέρεται να είχε δανείσει και να είχαν δρομολογηθεί δικαστικά.

«Τα 60.000 ευρώ είναι με τις δύο συναλλαγματικές. Η υπόθεση έχει δρομολογηθεί δικαστικά. Αυτή η διαφορά είναι με έναν. Απλά, η αγορά του ακινήτου που έγινε από μένα, είναι μια παραπλήσια περίπτωση που σχετίζεται με τέτοιες συναλλαγές» είχε αναφέρει σχετικά ο σύζυγός της.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
89 ΣΧΟΛΙΑ

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