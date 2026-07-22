Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα» ομολόγησε

Το θύμα ξυλοκοπήθηκε, έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι



Δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες

Πάντως, από την πρώτη στιγμή που έφθασαν στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι ο Γεωργίου είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό - εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση. Οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσαν πολλαπλές κακώσεις κεφαλής και θώρακος από θλών και αμβλύ αντικείμενο.Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν οι δύο ανήλικες κόρες του Γεωργίου αποφάσισαν να τον αναζητήσουν στο γραφείο του, καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν έμεναν αναπάντητες.Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.