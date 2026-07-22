Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα» ομολόγησε
Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα» ομολόγησε
Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024 - Ο ποινικολόγος με τον δράστη ήταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας
Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς ομολόγησε το έγκλημα. Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές, έχοντας ένταλμα εις βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στον οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.
Ο 28χρονος δράστης ομολόγησε στις Αρχές πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο που κατέληξε σε σωματική συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες, ο ποινικολόγος με τον 28χρονο Αιγύπτιο ήταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου όπου διαπληκτίστηκαν έντονα και ο κατηγορούμενος τον χτύπησε μέχρι θανάτου. Ο συλληφθείς έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της συμπλοκής του με τον ποινικολόγο.
Ο Αιγύπτιος είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα. Φέρεται να έχει υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο απερρίφθη με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στη χώρα. Ταυτόχρονα, σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, το 2024.
Ένα στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψή του είναι ότι ο δράστης εντοπίστηκε με σπασμένο χέρι.
Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Σημαντικό ρόλο στην σύλληψη του 28χρονου έπαιξαν και οι καταθέσεις ανθρώπων του στενού φιλικού περιβάλλοντος του θύματος, καθώς μαζί τους είχε περάσει το τελευταίο βράδυ, πριν πέσει νεκρός. Επίσης βοήθησε και ένα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές από τις 20 Ιουλίου, ώρες πριν εντοπιστεί δολοφονημένος ο Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του, γυμνός μέσα σε μια λίμνη αίματος.
Στο συγκεκριμένο υλικό, φαίνονται δύο άτομα να περπατούν σε δρόμο κοντά στο γραφείο του. Ο ένας εκ των δύο φορά ένα ανοιχτόχρωμο ρούχο. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για τον ποινικολόγο και τον Αιγύπτιο.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στον οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.
Ο 28χρονος δράστης ομολόγησε στις Αρχές πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο που κατέληξε σε σωματική συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες, ο ποινικολόγος με τον 28χρονο Αιγύπτιο ήταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου όπου διαπληκτίστηκαν έντονα και ο κατηγορούμενος τον χτύπησε μέχρι θανάτου. Ο συλληφθείς έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της συμπλοκής του με τον ποινικολόγο.
Ο Αιγύπτιος είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα. Φέρεται να έχει υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο απερρίφθη με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στη χώρα. Ταυτόχρονα, σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, το 2024.
Ένα στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψή του είναι ότι ο δράστης εντοπίστηκε με σπασμένο χέρι.
Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
@protothema.gr ❗️Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς ομολόγησε το έγκλημα. Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές, έχοντας ένταλμα εις βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. ◾️Ο 28χρονος δράστης ομολόγησε στις Αρχές πως τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και στη συνέχεια τον σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες, ο ποινικολόγος με τον 28χρονο Αιγύπτιο ήταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Κάποια στιγμή αποχώρησαν κι ο ποινικολόγος πρότεινε στον 28χρονο να τον μεταφέρει σπίτι του με το αυτοκίνητό του. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Σημαντικό ρόλο στην σύλληψη του 28χρονου έπαιξαν και οι καταθέσεις ανθρώπων του στενού φιλικού περιβάλλοντος του θύματος, καθώς μαζί τους είχε περάσει το τελευταίο βράδυ, πριν πέσει νεκρός. Επίσης βοήθησε και ένα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές από τις 20 Ιουλίου, ώρες πριν εντοπιστεί δολοφονημένος ο Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του, γυμνός μέσα σε μια λίμνη αίματος.
Βίντεο λίγες ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός ο ποινικολόγος
Στο συγκεκριμένο υλικό, φαίνονται δύο άτομα να περπατούν σε δρόμο κοντά στο γραφείο του. Ο ένας εκ των δύο φορά ένα ανοιχτόχρωμο ρούχο. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για τον ποινικολόγο και τον Αιγύπτιο.
Δείτε το βίντεο
Το θύμα ξυλοκοπήθηκε, έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλιΠάντως, από την πρώτη στιγμή που έφθασαν στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι ο Γεωργίου είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό - εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση. Οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσαν πολλαπλές κακώσεις κεφαλής και θώρακος από θλών και αμβλύ αντικείμενο.
Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν οι δύο ανήλικες κόρες του Γεωργίου αποφάσισαν να τον αναζητήσουν στο γραφείο του, καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν έμεναν αναπάντητες.
Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.
Δείτε φωτογραφίες
Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.
Δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες
Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.
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