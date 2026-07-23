Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ

Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ

Στόχος και πάλι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής, αναφέρει η CENTCOM

Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ
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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για 12η συνεχόμενη ημέρα.

«Στις 17:30 [ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, 00:30 της Πέμπτης στην Ελλάδα), δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κάτω από την κατεύθυνση του Ανώτατου Διοικητή [ενν. του Ντόναλντ Τραμπ]. Η αποστολή θα συνεχιστεί προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του μη πολεμικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε μέσω X η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Οι επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες έβαζαν κατά κύριο λόγο στο στόχαστρο στρατιωτικές, όπως και πολιτικές, εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, αν και από χθες άρχισαν να επεκτείνονται και πιο βαθιά στην επικράτεια του Ιράν.
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