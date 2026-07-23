Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ

At 5:30 p.m. ET today, U.S. forces began launching more strikes against Iranian military targets at the Commander in Chief's direction. The mission will continue to further degrade Iran's ability to threaten civilian mariners and commercial vessels transiting regional waters. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 22, 2026

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για 12η συνεχόμενη ημέρα.«Στις 17:30 [ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, 00:30 της Πέμπτης στην Ελλάδα), δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κάτω από την κατεύθυνση του Ανώτατου Διοικητή [ενν. του Ντόναλντ Τραμπ]. Η αποστολή θα συνεχιστεί προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του μη πολεμικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε μέσω X η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).Οι επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες έβαζαν κατά κύριο λόγο στο στόχαστρο στρατιωτικές, όπως και πολιτικές, εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, αν και από χθες άρχισαν να επεκτείνονται και πιο βαθιά στην επικράτεια του Ιράν.