Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Αίσιο τέλος για την εξαφάνιση 14χρονου από την Κυψέλη
Αίσιο τέλος για την εξαφάνιση 14χρονου από την Κυψέλη
Το Χαμόγελο του Παιδιού απενεργοποίησε τη διαδικασία
Αίσιο τέλος είχε υπόθεση της εξαφάνισης ενός 14χρονου από την Κυψέλη.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απενεργοποίησε τη διαδικασία εντοπισμού του ανήλικου. Είχε προχωρήσει σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου την Τετάρτη (22/7), κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του,.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απενεργοποίησε τη διαδικασία εντοπισμού του ανήλικου. Είχε προχωρήσει σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου την Τετάρτη (22/7), κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του,.
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