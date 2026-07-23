Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο του Εύθραυστου Χ
ΕΛΛΑΔΑ
Βουλή Φωταγώγηση

Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο του Εύθραυστου Χ

Πρόκειται για μια από τις συχνότερες κληρονομικές αιτίες νοητικής υστέρησης

Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο του Εύθραυστου Χ
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο του Fragile X, το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε την Τετάρτη ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καθημερινά μία από τις συχνότερες κληρονομικές αιτίες νοητικής υστέρησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, το Σύνδρομο του Fragile X συνιστά κληρονομική διαταραχή, η οποία προκύπτει από γενετική μετάλλαξη που εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, υπερκινητικότητα, καθώς και συμπεριφορές που σχετίζονται με το φάσμα του αυτισμού, όπως δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την ομιλία. Πρόκειται για μια διαταραχή με συνεχή παρουσία στον πληθυσμό, η οποία απαιτεί εξειδικευμένη κατανόηση λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας στην εκδήλωση των συμπτωμάτων της.

Η 22η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο του Fragile X, ημέρα κατά την οποία πλήθος μνημείων και οροσήμων σε ολόκληρο τον κόσμο φωταγωγούνται, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη συγκεκριμένη πάθηση.

Μέσα από τη σημερινή συμβολική φωταγώγηση, η Βουλή των Ελλήνων εκφράζει τη συμπαράστασή της στους ασθενείς και τις οικογένειες τους και αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ταχύτερη διάγνωση, συστηματική στήριξη και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.

Η επιστημονική κοινότητα καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την ανάπτυξη στοχευμένων και οριστικών θεραπευτικών προσεγγίσεων. Προς το παρόν, η διαχείριση του συνδρόμου επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, η έρευνα στρέφεται με αισιοδοξία προς τις γονιδιακές θεραπείες, οι οποίες στοχεύουν στην αποκατάσταση των γενετικών παραγόντων που ευθύνονται για την εκδήλωση της νόσου.
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