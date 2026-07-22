Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε φωτογραφίες με μαγιό πάνω σε σκάφος: «Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα», έγραψε
Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε φωτογραφίες με μαγιό πάνω σε σκάφος: «Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα», έγραψε
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Φωτογραφίες με μαγιό ανέβασε η Ρία Ελληνίδου, ποζάροντας πάνω σε σκάφος.
Η τραγουδίστρια, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, μπροστά από τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, ενώ φορούσε ένα εμπριμέ μπικίνι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η βραδινή έξοδος με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Μύκονο
Λίγες ημέρες πριν, η Ρία Ελληνίδου απαθανατίστηκε στη Μύκονο, σε βραδινή της έξοδο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τους δυο τους να προχωρούν πιασμένοι χέρι χέρι.
Το πρώην μοντέλο φορούσε ένα σετ με βερμούδα και T-shirt σε μπλε χρώμα, καθώς και γυαλιά ηλίου με ανοιχτόχρωμους φακούς και χιαστί τσάντα, ενώ η τραγουδίστρια είχε επιλέξει μία μαύρη μίνι φούστα και ασπρόμαυρο καρό πουκάμισο.
Η τραγουδίστρια, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, μπροστά από τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, ενώ φορούσε ένα εμπριμέ μπικίνι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η βραδινή έξοδος με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Μύκονο
Λίγες ημέρες πριν, η Ρία Ελληνίδου απαθανατίστηκε στη Μύκονο, σε βραδινή της έξοδο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τους δυο τους να προχωρούν πιασμένοι χέρι χέρι.
Το πρώην μοντέλο φορούσε ένα σετ με βερμούδα και T-shirt σε μπλε χρώμα, καθώς και γυαλιά ηλίου με ανοιχτόχρωμους φακούς και χιαστί τσάντα, ενώ η τραγουδίστρια είχε επιλέξει μία μαύρη μίνι φούστα και ασπρόμαυρο καρό πουκάμισο.
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