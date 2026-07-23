Τρία περιστατικά πνιγμών σε όλη τη χώρα την Τετάρτη

Μία γυναίκα και δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη στη θάλασσα, σε τρία διαφορετικά περιστατικά σε όλη τη χώρα.Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 87χρονος ημεδαπός έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή του Αεροδρομίου, στη Λέσβο. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Σε άλλο περιστατικό 88χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Μονοδενδρίου Αχαΐας.Τέλος, τις μεσημβρινές ώρες, 74χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κάστρου Λευκάδας.