Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Τρία περιστατικά πνιγμών σε όλη τη χώρα την Τετάρτη
Τρία περιστατικά πνιγμών σε όλη τη χώρα την Τετάρτη
Σε Λέσβο, Λευκάδα και Αχαΐα
Μία γυναίκα και δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη στη θάλασσα, σε τρία διαφορετικά περιστατικά σε όλη τη χώρα.
Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 87χρονος ημεδαπός έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή του Αεροδρομίου, στη Λέσβο. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σε άλλο περιστατικό 88χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Μονοδενδρίου Αχαΐας.
Τέλος, τις μεσημβρινές ώρες, 74χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κάστρου Λευκάδας.
Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 87χρονος ημεδαπός έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή του Αεροδρομίου, στη Λέσβο. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σε άλλο περιστατικό 88χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Μονοδενδρίου Αχαΐας.
Τέλος, τις μεσημβρινές ώρες, 74χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κάστρου Λευκάδας.
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