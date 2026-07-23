Στις φλόγες σαουδαραβικό τάνκερ που χτύπησαν με πυραύλους οι Χούθι

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης χτύπησαν με βαλλιστικούς πυραύλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν κοντά στην Υεμένη, έγινε γνωστό αργά την Τετάρτη.Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο δείχνει το δεξαμενόπλοιο να φλέγεται.Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας, γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.Το τάνκερ, σύμφωνα με τον καπετάνιο του, «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, που προσπαθεί να σβήσει το πλήρωμα», προσθέτει η UKMTO, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρξαν θύματα ούτε προέκυψε θαλάσσια ρύπανση.Όπως υποστηρίζουν οι Χούθι, οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν κατά δύο σαουδαραβικών τάνκερ, του ENCELA και του LAYLIA, με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drone. Υποστηρίζουν ακόμη ότι τα πλοία παραβαίασαν την απαγόρευση που έχουν θέσει σε ισχύ οι ίδιοι.Το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Απηύθυνε μάλιστα χθες Τετάρτη προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου στα πλοία που διέρχονται από την θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.Υπενθυμίζεται δε ότι οι Χούθι είχαν προειδοποιήσει ότι μια επίθεση της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Υεμένης θα προκαλούσε εκ μέρους τους αντίποινα μεγάλης κλίμακας και μάλιστα με επιθέσεις στο εσωτερικό της Σαουδικής Αραβίας.