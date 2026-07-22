Προσοχή: Αυτά τα αντικείμενα δεν πρέπει ποτέ να μένουν στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία μέσα σε ένα σταθμευμένο όχημα μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 60 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τους επιβάτες όσο και για αντικείμενα που έχουμε αφήσει στην καμπίνα.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η υπερβολική ζέστη έχει προκαλέσει παραμόρφωση πλαστικών, καταστροφή ηλεκτρονικών συσκευών, διαρροές χημικών ουσιών ή ακόμη και μικρές εκρήξεις αντικειμένων που βρίσκονταν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

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