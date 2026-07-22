Προσοχή: Αυτά τα αντικείμενα δεν πρέπει ποτέ να μένουν στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι
Προσοχή: Αυτά τα αντικείμενα δεν πρέπει ποτέ να μένουν στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι
Οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα δεν δοκιμάζουν μόνο τις αντοχές των οδηγών, αλλά και των ίδιων των αυτοκινήτων.
UPD:
Με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία μέσα σε ένα σταθμευμένο όχημα μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 60 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τους επιβάτες όσο και για αντικείμενα που έχουμε αφήσει στην καμπίνα.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η υπερβολική ζέστη έχει προκαλέσει παραμόρφωση πλαστικών, καταστροφή ηλεκτρονικών συσκευών, διαρροές χημικών ουσιών ή ακόμη και μικρές εκρήξεις αντικειμένων που βρίσκονταν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα