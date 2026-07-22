Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε να μην εκδοθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας στην Αυστραλία
Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε να μην εκδοθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας στην Αυστραλία
Ήταν καταζητούμενος για υπόθεση ανθρωποκτονίας ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999 - Κεντρικό νομικό ζήτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία και ο εκζητούμενος είναι Έλληνας πολίτης
Να μην εκδοθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας στην Αυστραλία αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών το απόγευμα της Τετάρτης (22/7), ύστερα από μια μαραθώνια διάσκεψη που διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα ώρες, βάζοντας -τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο- φρένο στο αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για την παράδοσή του.
«Είμαι χαρούμενος. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Θεό και τους δικηγόρους μου, που έκαναν τέλεια δουλειά, και την Δικαιοσύνη» είπε στο flamis.gr ο ίδιος. «Τώρα θα επιστρέψω στο σπίτι μου στο Αίγιο, κουραστήκαμε πάρα πολύ» πρόσθεσε.
Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν για την ανθρωποκτονία ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2026 στο Αίγιο, όπου φέρεται να ζούσε επί χρόνια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών για το αίτημα έκδοσης.
Κεντρικό νομικό ζήτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία, ενώ στην Αυστραλία η ανθρωποκτονία δεν παραγράφεται. Το συγκεκριμένο επιχείρημα είχε τεθεί εξαρχής στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το apohxos.gr.
Με τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, απορρίπτοντας το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.
Σημειώνεται ότι το κακούργημα στην Ελλάδα παραγράφεται στην εικοσαετία. Εφόσον ασκηθεί δίωξη, ο χρόνος παραγραφής ανεβαίνει στα 25 χρόνια και αυτό είναι το όριο για να οδηγηθεί κατηγορούμενος σε δίκη. Εν προκειμένω, είχαν παρέλθει 27 χρόνια και όπως όλα δείχνουν υπερίσχυσε το γεγονός ότι ο Δαλαμάγκας είναι Έλληνας πολίτης και όχι το ότι το αδίκημα διαπράχθηκε σε χώρα με άλλο δίκαιο.
«Είμαι χαρούμενος. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Θεό και τους δικηγόρους μου, που έκαναν τέλεια δουλειά, και την Δικαιοσύνη» είπε στο flamis.gr ο ίδιος. «Τώρα θα επιστρέψω στο σπίτι μου στο Αίγιο, κουραστήκαμε πάρα πολύ» πρόσθεσε.
Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν για την ανθρωποκτονία ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2026 στο Αίγιο, όπου φέρεται να ζούσε επί χρόνια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών για το αίτημα έκδοσης.
Κεντρικό νομικό ζήτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία, ενώ στην Αυστραλία η ανθρωποκτονία δεν παραγράφεται. Το συγκεκριμένο επιχείρημα είχε τεθεί εξαρχής στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το apohxos.gr.
Με τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, απορρίπτοντας το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.
Σημειώνεται ότι το κακούργημα στην Ελλάδα παραγράφεται στην εικοσαετία. Εφόσον ασκηθεί δίωξη, ο χρόνος παραγραφής ανεβαίνει στα 25 χρόνια και αυτό είναι το όριο για να οδηγηθεί κατηγορούμενος σε δίκη. Εν προκειμένω, είχαν παρέλθει 27 χρόνια και όπως όλα δείχνουν υπερίσχυσε το γεγονός ότι ο Δαλαμάγκας είναι Έλληνας πολίτης και όχι το ότι το αδίκημα διαπράχθηκε σε χώρα με άλλο δίκαιο.
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