Αρης: Ομάδα επιπέδου Νάπολι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει φέτος

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Στα τέλη Ιούλη κυριάρχησε απέναντι στη νεοφώτιστη Μόντσα, την οποία κέρδισε εύκολα με 3-1, σε ένα ματς όπου το σκορ θα μπορούσε να είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις υπέρ του, βάσει των σημαντικών ευκαιριών που χάθηκαν.Χθες ηττήθηκε με 6-2 από τη Νάπολι, δείχνοντας δύο διαφορετικά πρόσωπα: ήταν ιδιαιτέρως ανταγωνιστικός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κατέρρευσε στην επανάληψη.Η Νάπολι είναι ομάδα επιπέδου Champions League, με παίκτες παγκόσμιας κλάσης και ξεκάθαρο στόχο να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Το γεγονός πως οι αλλαγές της ήταν ο Ντε Μπρόινε, ο Λανγκ, ο Λομπότκα, ο Λουκά κ.λπ. μιλάει από μόνο του για την ποιότητα του ρόστερ της.Οπότε ήταν γνωστό εξαρχής πως πρόκειται για ένα τεστ πολύ πάνω από τις δυνατότητες των «κιτρινόμαυρων».Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης έδειξε καλό πρόσωπο, ήταν αρκετά συμπαγής μεσοαμυντικά και κυκλοφόρησε την μπάλα ικανοποιητικά, έχοντας και τις δικές του καλές στιγμές.Ο Καντεβέρε έκανε εξαιρετική δουλειά, κινήθηκε σε πολλούς χώρους μέσα στο γήπεδο, είχε μία πολύ καλή τελική προσπάθεια εντός περιοχής, ύστερα από συνεργασία με τον Γκαρέ, κι έδειξε για μία ακόμη φορά πως είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός της ομάδας.Η Νάπολι προηγήθηκε στο πρώτο της σουτ, ωστόσο ο Άρης απάντησε άμεσα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ράτσιτς λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή – φάουλ που είχε κερδίσει, με πολύ ωραία ενέργειά του, ο Γιαννιώτας.Και τα δύο γκολ που δέχτηκε ο Αρης στο πρώτο ημίχρονο προήλθαν από ατομικά λάθη και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν αποφευχθεί: στο πρώτο από τη λάθος αντίδραση του Διούδη σε μακρινό σουτ του Ραχμάνι και στο δεύτερο –στην εκπνοή μάλιστα του ημιχρόνου– από την αδυναμία του Φαντιγκά να απομακρύνει, από πλάγια θέση, μια δική του μπάλα, την οποία έχασε από τον φοβερό Σάντος.Ο Μιχάλης Γρηγορίου, έχοντας προφανώς ως απόλυτη προτεραιότητα το μπόλιασμα του Ράφα Μιρ στο πνεύμα της ομάδας και όχι το σκορ στο χθεσινό φιλικό, αντικατέστησε στο ημίχρονο τον εξαιρετικό Καντεβέρε με τον Μπουσαΐντ, έτσι ώστε να αφήσει ελεύθερο το πεδίο στην επίθεση για τον Ισπανό φορ.Ωστόσο, με την έξοδο του Καντεβέρε ο Άρης «κρέμασε» επιθετικά, συνέχισε τα ατομικά λάθη στην άμυνα, οπότε το δεύτερο ημίχρονο δεν αντέχει ιδιαίτερης κριτικής.Ο Μιρ είναι ακόμη έξω από τα νερά του, βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής, δεν πήρε μέρος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και τον ρόλο του μέσα στην ομάδα. Χθες δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός στα 62 λεπτά που αγωνίστηκε, κάτι που ισχύει και για τον Μορόν, που τον αντικατέστησε.Στον άξονα, ο Ράτσιτς είναι το απόλυτο σημείο αναφοράς. Από το φινάλε της περσινής σεζόν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και χθες πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας, το δεύτερο με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, φτάνοντας συνολικά τα έξι τέρματα στη διάρκεια της προετοιμασίας.