Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Οι Σέρβοι στέλνουν τον Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό
Οι Σέρβοι στέλνουν τον Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό
Κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ είναι οι Πειραιώτες
Ο αποκλεισμός του Ερυθρού Αστέρα στον 3ο προκριματικό του Champions League στέλνει τον Ναΐρ Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «sportal.blic.rs» ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ της Αρμενίας θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και η ομάδα του Πειραιά είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει και το deal με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τον Αστέρα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη Σερβία ο Ολυμπιακός δίνει 5 εκατ. ευρώ και ο Ερυθρός Αστέρας ζητά 6 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «sportal.blic.rs» ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ της Αρμενίας θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και η ομάδα του Πειραιά είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει και το deal με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τον Αστέρα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη Σερβία ο Ολυμπιακός δίνει 5 εκατ. ευρώ και ο Ερυθρός Αστέρας ζητά 6 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα