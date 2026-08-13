Οι Σέρβοι στέλνουν τον Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό
SPORTS
Ναΐρ Τικνιζιάν Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός

Οι Σέρβοι στέλνουν τον Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό

Κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ είναι οι Πειραιώτες

Οι Σέρβοι στέλνουν τον Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό
Ο αποκλεισμός του Ερυθρού Αστέρα στον 3ο προκριματικό του Champions League στέλνει τον Ναΐρ Τικνιζιάν  στον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την  ιστοσελίδα «sportal.blic.rs»  ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ της Αρμενίας θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό  και η ομάδα του Πειραιά  είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει και το deal με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τον Αστέρα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη Σερβία ο Ολυμπιακός δίνει 5 εκατ. ευρώ και ο Ερυθρός Αστέρας ζητά 6 εκατ. ευρώ.

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