Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία έπληξε ρωσικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας
Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία έπληξε ρωσικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας
Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε σε συνέντευξη στο Bloomberg ότι το πλοίο, το Sparta II, ήταν θεμιτός στόχος για τον στρατό του καθώς μετέφερε όπλα
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία ευθύνεται για το πλήγμα drone το περασμένο Σάββατο σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.
Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε σε συνέντευξη στο Bloomberg ότι το πλοίο, το Sparta II, ήταν θεμιτός στόχος για τον στρατό του καθώς μετέφερε όπλα.
Το πλοίο αυτό, το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική αμυντική εταιρεία επιμελητείας Oboronlogistika, επλήγη σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας. Ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε.
Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε σε συνέντευξη στο Bloomberg ότι το πλοίο, το Sparta II, ήταν θεμιτός στόχος για τον στρατό του καθώς μετέφερε όπλα.
President Volodymyr Zelenskyy said Ukraine was responsible for a drone strike on a Russian cargo ship in the Gulf of Finland https://t.co/F1Y5oJvfZZ— Bloomberg (@business) November 24, 2026
Το πλοίο αυτό, το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική αμυντική εταιρεία επιμελητείας Oboronlogistika, επλήγη σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας. Ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα