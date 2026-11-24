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Στόχος διαρρηκτών η εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον
Στόχος διαρρηκτών η εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον
Το πριγκιπικό ζεύγος και τα τρία παιδιά του βρίσκονταν στο Ουίνδσορ την ώρα της διάρρηξης - Η έπαυλη ήταν γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ
Στόχος διαρρηκτών έγινε η εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, όπως έγινε σήμερα γνωστό.
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «The Sun», η αστυνομία του Νόρφολκ φέρεται να διερευνά τη διάρρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άνμερ Χολ.
Ούτε ο διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ ούτε η Κέιτ ούτε τα τρία τους παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι των 10 υπνοδωματίων, ανέφερε η εφημερίδα. Υπενθυμίζεται ότι η έπαυλη, η οποία διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια και βρίσκεται στο κτήμα Σάντρινγκχαμ του βασιλιά Καρόλου, ήταν γαμήλιο δώρο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο ζευγάρι.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αστυνομία του Νόρφολκ, ενώ εκπρόσωπος του Ουίλιαμ δήλωσε ότι δεν σχολιάζει θέματα ασφαλείας.
Η αναφορά ήρθε καθώς ο Ουίλιαμ επισκεπτόταν σήμερα 24/11 τον πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ στο γραφείο του στον αριθμό 10 της οδού Ντάουνινγκ Στριτ.
Ενώ η βρετανική βασιλική οικογένεια συχνά συναναστρέφεται με πολιτικούς ηγέτες και υπουργούς της κυβέρνησης σε επίσημες περιστάσεις, οι επισκέψεις στην Ντάουνινγκ Στριτ, την επίσημη κατοικία των Βρετανών ηγετών από το 1735, είναι πιο σπάνιες.
Η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ δείπνησε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ στο «Νούμερο 10» το 1955, την παραμονή της παραίτησής του, και έγινε η πρώτη μονάρχης εδώ και περίπου 200 χρόνια που παρευρέθηκε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εκεί το 2012, κατά τη διάρκεια του διαμαντένιου ιωβηλαίου της.
Ως κληρονόμος, ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποίησε επίσης αρκετές επισκέψεις στην Ντάουνινγκ Στριτ για να παρακολουθήσει συνεδριάσεις και να δει πώς λειτουργεί η κυβέρνηση, ενώ η αείμνηστη μητέρα του Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, την επισκέφθηκε επίσης σχεδόν ακριβώς πριν από 37 χρόνια, το 1989.
Η διάρρηξη στο Νόρφολκ, την οποία ανέφερε πρώτη η εφημερίδα «The Sun», εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της βασιλικής οικογένειας. Ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και τα τρία τους παιδιά, διαθέτουν όλοι 24ωρη φύλαξη.
Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης για την επαναφορά της δικής του αυτόματης φύλαξης, η οποία χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, αφότου του αφαιρέθηκε μετά το «Megxit».
Η σημερινή επίσκεψη του Ουίλιαμ στην Ντάουνινγκ Στριτ είναι η πρώτη που πραγματοποιεί ποτέ και έχει παρουσιαστεί ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα της εξέλιξης του δημόσιου ρόλου του μελλοντικού βασιλιά.
Photo Credits: Getty, Reuters
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «The Sun», η αστυνομία του Νόρφολκ φέρεται να διερευνά τη διάρρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άνμερ Χολ.
Ούτε ο διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ ούτε η Κέιτ ούτε τα τρία τους παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι των 10 υπνοδωματίων, ανέφερε η εφημερίδα. Υπενθυμίζεται ότι η έπαυλη, η οποία διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια και βρίσκεται στο κτήμα Σάντρινγκχαμ του βασιλιά Καρόλου, ήταν γαμήλιο δώρο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο ζευγάρι.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αστυνομία του Νόρφολκ, ενώ εκπρόσωπος του Ουίλιαμ δήλωσε ότι δεν σχολιάζει θέματα ασφαλείας.
Η αναφορά ήρθε καθώς ο Ουίλιαμ επισκεπτόταν σήμερα 24/11 τον πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ στο γραφείο του στον αριθμό 10 της οδού Ντάουνινγκ Στριτ.
Ενώ η βρετανική βασιλική οικογένεια συχνά συναναστρέφεται με πολιτικούς ηγέτες και υπουργούς της κυβέρνησης σε επίσημες περιστάσεις, οι επισκέψεις στην Ντάουνινγκ Στριτ, την επίσημη κατοικία των Βρετανών ηγετών από το 1735, είναι πιο σπάνιες.
Η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ δείπνησε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ στο «Νούμερο 10» το 1955, την παραμονή της παραίτησής του, και έγινε η πρώτη μονάρχης εδώ και περίπου 200 χρόνια που παρευρέθηκε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εκεί το 2012, κατά τη διάρκεια του διαμαντένιου ιωβηλαίου της.
Ως κληρονόμος, ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποίησε επίσης αρκετές επισκέψεις στην Ντάουνινγκ Στριτ για να παρακολουθήσει συνεδριάσεις και να δει πώς λειτουργεί η κυβέρνηση, ενώ η αείμνηστη μητέρα του Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, την επισκέφθηκε επίσης σχεδόν ακριβώς πριν από 37 χρόνια, το 1989.
Νέα ανησυχία για την ασφάλεια της οικογένειαςΗ διάρρηξη αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό ασφαλείας για την οικογένεια, μετά την εισβολή δύο μασκοφόρων διαρρηκτών στο αγρόκτημα Shaw Farm εντός του κτήματος του Κάστρου του Ουίνδσορ το 2024.
Η διάρρηξη στο Νόρφολκ, την οποία ανέφερε πρώτη η εφημερίδα «The Sun», εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της βασιλικής οικογένειας. Ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και τα τρία τους παιδιά, διαθέτουν όλοι 24ωρη φύλαξη.
Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης για την επαναφορά της δικής του αυτόματης φύλαξης, η οποία χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, αφότου του αφαιρέθηκε μετά το «Megxit».
Η σημερινή επίσκεψη του Ουίλιαμ στην Ντάουνινγκ Στριτ είναι η πρώτη που πραγματοποιεί ποτέ και έχει παρουσιαστεί ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα της εξέλιξης του δημόσιου ρόλου του μελλοντικού βασιλιά.
Photo Credits: Getty, Reuters
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