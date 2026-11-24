Ο πρίγκιπας της Ουαλίας με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα το πρωί 24/11/2026 - Photo Credits: Reuters

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Νέα ανησυχία για την ασφάλεια της οικογένειας

Η διάρρηξη στο Νόρφολκ, την οποία ανέφερε πρώτη η εφημερίδα «The Sun», εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της βασιλικής οικογένειας. Ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και τα τρία τους παιδιά, διαθέτουν όλοι 24ωρη φύλαξη.



Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης για την επαναφορά της δικής του αυτόματης φύλαξης, η οποία χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, αφότου του αφαιρέθηκε μετά το «Megxit».



Η σημερινή επίσκεψη του Ουίλιαμ στην Ντάουνινγκ Στριτ είναι η πρώτη που πραγματοποιεί ποτέ και έχει παρουσιαστεί ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα της εξέλιξης του δημόσιου ρόλου του μελλοντικού βασιλιά.



Photo Credits: Getty, Reuters