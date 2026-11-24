Ο αναλυτής Μάικλ Ντες υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις και η στρατιωτική πίεση δεν έχουν υποχρεώσει τη Ρωσία να υποχωρήσει – Προτείνει εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και άρση οικονομικών περιορισμών για τη Μόσχα

Ρωσία και μεγαλύτερη πίεση στο Κίεβο για την αποδοχή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υποστηρίζει ο πολιτικός επιστήμονας Μάικλ Ντες, σε ανάλυσή του στο Foreign Affairs με τίτλο «Ώρα για συμφωνία με τη Ρωσία: Τι πρέπει να προσφέρει η Αμερική για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία».



Σύμφωνα με τον Αμερικανό αναλυτή, η στρατηγική των δυτικών κυρώσεων και της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία δεν έχει καταφέρει να μεταβάλει ουσιαστικά τις θέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η συνέχιση των συγκρούσεων αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης και δοκιμάζει την ενότητα της Δύσης.



Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αξιοποιήσει την προθυμία του για διαπραγματεύσεις, προσφέροντας οικονομικά και διπλωματικά ανταλλάγματα στη Μόσχα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί να αποδεχτεί επώδυνους συμβιβασμούς.



Γιατί θεωρεί ότι οι κυρώσεις δεν αποδίδουν Ο συντάκτης επισημαίνει ότι, από το 2014 και ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, η Μόσχα έχει αντιμετωπίσει πρωτοφανή οικονομική και στρατιωτική πίεση.



Επικαλείται, μάλιστα, στοιχεία που παρουσίασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σύμφωνα με τα οποία περισσότερες από 25.000 κυρώσεις είχαν προκαλέσει στη ρωσική οικονομία κόστος σχεδόν 1,5 τρισ. δολαρίων μέχρι τον Ιούνιο.







Αναφέρεται επίσης στη συμφωνία που εξασφάλισε ο Τραμπ από τον Πούτιν τον Οκτώβριο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, με προσωρινή αναστολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει την κίνηση ως προσπάθεια να παραμείνει η Ρωσία «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Κατά τον αναλυτή, παρά τα εσωτερικά πολιτικά και οικονομικά κίνητρα του Τραμπ, τέτοιου είδους ανταλλάγματα ενδέχεται να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά για την επίτευξη ειρήνης.



Οι ουκρανικές επιτυχίες και η στρατιωτική υπεροχή της Ρωσίας Η ανάλυση αναγνωρίζει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, ιδιαίτερα στη Ζαπορίζια και στην περιοχή του Λιμάν, όπου η επιχείρηση «Vivaldi» καθυστέρησε τη ρωσική προέλαση προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.



Κλείσιμο Κριμαίας και σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μεταφορές και στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μόσχας. Ωστόσο, ο Ντες θεωρεί ότι οι επιμέρους στρατιωτικές επιτυχίες δεν ισοδυναμούν με στρατηγική νίκη.



Κατά την εκτίμησή του, η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικά πλεονεκτήματα στο πεδίο της μάχης, ενώ έχει προσαρμόσει την τακτική της, προτιμώντας την περικύκλωση οχυρωμένων περιοχών από τις μετωπικές επιθέσεις.



Υποστηρίζει ακόμη ότι οι ουκρανικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας δεν έχουν καταφέρει να πλήξουν αποφασιστικά τη ρωσική ενεργειακή παραγωγή, ενώ η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών υποδομών.



Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην έλλειψη αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης PAC-3 για τα συστήματα Patriot, η οποία περιορίζει τις δυνατότητες της ουκρανικής αεράμυνας.



Την ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής της αμερικανικής στρατηγικής για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία , με παραχωρήσεις προς τηκαι μεγαλύτερη πίεση στο Κίεβο για την αποδοχή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υποστηρίζει ο πολιτικός επιστήμοναςσε ανάλυσή του στομε τίτλοΣύμφωνα με τον Αμερικανό αναλυτή, η στρατηγική των δυτικών κυρώσεων και της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία δεν έχει καταφέρει να μεταβάλει ουσιαστικά τις θέσεις τουενώ η συνέχιση των συγκρούσεων αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης και δοκιμάζει την ενότητα της Δύσης.Ο Ντες εκτιμά ότι οθα πρέπει να αξιοποιήσει την προθυμία του για διαπραγματεύσεις, προσφέροντας οικονομικά και διπλωματικά ανταλλάγματα στη Μόσχα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί να αποδεχτεί επώδυνους συμβιβασμούς.Ο συντάκτης επισημαίνει ότι, από τοκαι ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, η Μόσχα έχει αντιμετωπίσει πρωτοφανή οικονομική και στρατιωτική πίεση.Επικαλείται, μάλιστα, στοιχεία που παρουσίασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας,σύμφωνα με τα οποία περισσότερες απόείχαν προκαλέσει στη ρωσική οικονομία κόστος σχεδόνΠαράλληλα, η Ουκρανία εξακολουθεί να λαμβάνει σημαντική οικονομική, στρατιωτική και πληροφοριακή βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και επί προεδρίας Τραμπ . Ωστόσο, ο Ντες υποστηρίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν αναγκάσει το Κρεμλίνο να εγκαταλείψει τους στόχους του.Αναφέρεται επίσης στη συμφωνία που εξασφάλισε ο Τραμπ από τον Πούτιν τον Οκτώβριο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, με προσωρινή αναστολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει την κίνηση ως προσπάθεια να παραμείνει η«στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Κατά τον αναλυτή, παρά τα εσωτερικά πολιτικά και οικονομικά κίνητρα του Τραμπ, τέτοιου είδους ανταλλάγματα ενδέχεται να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά για την επίτευξη ειρήνης.Η ανάλυση αναγνωρίζει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, ιδιαίτερα στηκαι στην περιοχή του, όπου η επιχείρηση «» καθυστέρησε τη ρωσική προέλαση προς τοκαι τοΠαράλληλα, τα ουκρανικά πλήγματα στη γέφυρα τηςκαι σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μεταφορές και στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μόσχας. Ωστόσο, ο Ντες θεωρεί ότι οι επιμέρους στρατιωτικές επιτυχίες δεν ισοδυναμούν με στρατηγική νίκη.Κατά την εκτίμησή του, η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικά πλεονεκτήματα στο πεδίο της μάχης, ενώ έχει προσαρμόσει την τακτική της, προτιμώντας την περικύκλωση οχυρωμένων περιοχών από τις μετωπικές επιθέσεις.Υποστηρίζει ακόμη ότι οι ουκρανικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας δεν έχουν καταφέρει να πλήξουν αποφασιστικά τη ρωσική ενεργειακή παραγωγή, ενώ η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών υποδομών.Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην έλλειψη αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισηςγια τα συστήματα, η οποία περιορίζει τις δυνατότητες της ουκρανικής αεράμυνας.

Τι προτείνει να παραχωρήσει η Ουκρανία Σύμφωνα με τον Ντες, οι διαπραγματεύσεις αποτελούν πλέον τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο από τον πόλεμο.



Για να υπάρξει συμφωνία, υποστηρίζει ότι το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχτεί εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία και να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, καθώς και το ενδεχόμενο μόνιμης παρουσίας δυνάμεων της Συμμαχίας στο ουκρανικό έδαφος.



Μάλιστα, προτείνει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική βοήθεια ως μέσο πίεσης, εφόσον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνηθεί έναν συμβιβασμό.



Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να διακόψουν την παροχή συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων και υπηρεσιών, όπως οι πύραυλοι Patriot, η δορυφορική συνδεσιμότητα μέσω Starlink και Starshield και οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αεράμυνα και τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας.



Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ θα μπορούσε να προσφέρει στη Μόσχα σταδιακή χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές ενέργειας και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και επιστροφή της Ρωσίας στο διεθνές διατραπεζικό σύστημα SWIFT.



Κατά τον αναλυτή, τα οικονομικά αυτά κίνητρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία που δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί με τη στρατιωτική πίεση.



Ο φόβος για το ΝΑΤΟ και οι πραγματικές επιδιώξεις του Πούτιν Η ανάλυση εξετάζει επίσης τις προειδοποιήσεις ότι μια συμφωνία που θα ευνοούσε τη Μόσχα θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη Ρωσία να απειλήσει μελλοντικά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Ο Ντες αμφισβητεί ότι ο Πούτιν διαθέτει τη στρατιωτική δυνατότητα να επικρατήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, επικαλούμενος τόσο τις δυσκολίες της ρωσικής προέλασης στην Ουκρανία όσο και την υπεροχή της Συμμαχίας σε στρατιωτικό προσωπικό, εξοπλισμό και αμυντικές δαπάνες.



Εκτιμά επίσης ότι οι στόχοι της Μόσχας είναι πιο περιορισμένοι απ' όσο υποστηρίζουν ορισμένοι δυτικοί αναλυτές, με βασικές επιδιώξεις τον έλεγχο των ανατολικών ουκρανικών περιοχών και τον περιορισμό της στρατιωτικής ισχύος του Κιέβου.



Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, όπου η Ρωσία διατύπωσε απαιτήσεις ακόμη και για αποχώρηση δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες θέσεις ενδέχεται να αποτελούν διαπραγματευτικούς ελιγμούς.



Η πολιτική κληρονομιά του Τραμπ και ο κίνδυνος κλιμάκωσης Ο Ντες προειδοποιεί ότι η συνέχιση του πολέμου αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, ενώ το οικονομικό και πολιτικό κόστος αρχίζει, κατά την εκτίμησή του, να δοκιμάζει την ενότητα της Δύσης.



Ως ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας αναφέρει την επικοινωνία του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ και του Νορβηγού πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε με τον Πούτιν, αλλά και την εκεχειρία στο Όλεσκι, την οποία, σύμφωνα με την ανάλυση, διαμεσολάβησαν η Μελάνια Τραμπ και το Βατικανό για την απομάκρυνση εγκλωβισμένων αμάχων.



Παράλληλα, θεωρεί ότι ο Τραμπ έχει ισχυρό προσωπικό κίνητρο να πετύχει μια ιστορική συμφωνία, καθώς επιθυμεί να αφήσει πίσω του σημαντική διπλωματική παρακαταθήκη και να διεκδικήσει διεθνή αναγνώριση, ακόμη και το Νόμπελ Ειρήνης.



Μια συμφωνία με τη Ρωσία θα μπορούσε επίσης, σύμφωνα με τον συντάκτη, να εξυπηρετήσει έναν ευρύτερο αμερικανικό στρατηγικό στόχο: την αποδυνάμωση των δεσμών της Μόσχας με την Κίνα, την οποία ο Τραμπ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ως σημαντικότερο μακροπρόθεσμο ανταγωνιστή των ΗΠΑ.



Το συμπέρασμα του Ντες είναι ότι μια συμφωνία για την Ουκρανία, όσο επώδυνη κι αν είναι για το Κίεβο, θα μπορούσε να αποδειχθεί προτιμότερη από τη συνέχιση ενός πολέμου με αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος και κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης.



Ο αναλυτής αναγνωρίζει, τέλος, ότι ο Τραμπ δύσκολα θα επιδιώξει την ειρήνη αποκλειστικά από αλτρουισμό, προσθέτοντας όμως, ότι η προσωπική του φιλοδοξία μπορεί τελικά να αποτελέσει κίνητρο για μια διπλωματική επιτυχία, ακόμη κι αν αυτή δεν του εξασφαλίσει το πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης.