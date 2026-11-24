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Γαλοπούλες κυνήγησαν γυναίκα σε δρόμο της Μασαχουσέτης λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, την έσωσαν περαστικοί
Γαλοπούλες κυνήγησαν γυναίκα σε δρόμο της Μασαχουσέτης λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, την έσωσαν περαστικοί
Σε γειτονικό σπίτι βρίσκονταν συγκεντρωμένες σχεδόν 20 ακόμη γαλοπούλες
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Νιούτον της Μασαχουσέτης, όταν μια γυναίκα βρέθηκε να καταδιώκεται από μια ομάδα επιθετικών γαλοπούλων, ενώ περπατούσε σε κατοικημένη περιοχή, λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving).
Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του ζευγάρι που περνούσε με το αυτοκίνητό του από το σημείο. Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να προσπαθεί να απομακρυνθεί γρήγορα από τα πτηνά, ενώ δύο από αυτά την ακολουθούν και φαίνεται να την τσιμπούν καθώς εκείνη τρέχει.
Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο απρόβλεπτη όταν μια τρίτη γαλοπούλα εμφανίστηκε πίσω από έναν θάμνο και συμμετείχε στην... «καταδίωξη».
Το ζευγάρι που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε σταμάτησε αμέσως και φώναξε στη γυναίκα να μπει στο αυτοκίνητο για να προστατευτεί. Εκείνη κατάφερε να επιβιβαστεί, ενώ οι επιβάτες προσπάθησαν να απομακρύνουν τα πτηνά.
Στη συνέχεια, ο οδηγός κατέβηκε από το όχημα για να διώξει τις γαλοπούλες, προτού συνεχίσουν την πορεία τους. Όπως διαπίστωσαν λίγο αργότερα, σε γκαζόν γειτονικού σπιτιού βρίσκονταν συγκεντρωμένες σχεδόν 20 ακόμη γαλοπούλες.
Η γυναίκα ανέφερε ότι έκανε έναν χαλαρό περίπατο και μιλούσε τηλεφωνικά με τον γιο της όταν αντιλήφθηκε ότι τα πτηνά την πλησίαζαν.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ανθρώπων ή ζώων από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, όταν η γαλοπούλα έχει την τιμητική της στα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια.
Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του ζευγάρι που περνούσε με το αυτοκίνητό του από το σημείο. Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να προσπαθεί να απομακρυνθεί γρήγορα από τα πτηνά, ενώ δύο από αυτά την ακολουθούν και φαίνεται να την τσιμπούν καθώς εκείνη τρέχει.
Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο απρόβλεπτη όταν μια τρίτη γαλοπούλα εμφανίστηκε πίσω από έναν θάμνο και συμμετείχε στην... «καταδίωξη».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε σταμάτησε αμέσως και φώναξε στη γυναίκα να μπει στο αυτοκίνητο για να προστατευτεί. Εκείνη κατάφερε να επιβιβαστεί, ενώ οι επιβάτες προσπάθησαν να απομακρύνουν τα πτηνά.
Στη συνέχεια, ο οδηγός κατέβηκε από το όχημα για να διώξει τις γαλοπούλες, προτού συνεχίσουν την πορεία τους. Όπως διαπίστωσαν λίγο αργότερα, σε γκαζόν γειτονικού σπιτιού βρίσκονταν συγκεντρωμένες σχεδόν 20 ακόμη γαλοπούλες.
Η γυναίκα ανέφερε ότι έκανε έναν χαλαρό περίπατο και μιλούσε τηλεφωνικά με τον γιο της όταν αντιλήφθηκε ότι τα πτηνά την πλησίαζαν.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ανθρώπων ή ζώων από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, όταν η γαλοπούλα έχει την τιμητική της στα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια.
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