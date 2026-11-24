Σε νέα δίκη Σαρκοζί και Μπρούνι για υπόθεση χειραγώγησης μάρτυρα στο σκάνδαλο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Καντάφι
Σε νέα δίκη Σαρκοζί και Μπρούνι για υπόθεση χειραγώγησης μάρτυρα στο σκάνδαλο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Καντάφι
Θα δικαστούν για συνεργία με σκοπό τη διάπραξη απάτης από οργανωμένη εγκληματική ομάδα και «κάλυψη δωροδοκίας μάρτυρα»
Σε νέα δίκη παραπέμπονται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, σύμφωνα με απόφαση των ανακριτών του Παρισιού.
Οι δύο τους κατηγορούνται για εμπλοκή σε υπόθεση αθέμιτου επηρεασμού μάρτυρα, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική σύμπραξη με σκοπό τη διάπραξη οργανωμένης απάτης.
Η υπόθεση, γνωστή στη Γαλλία ως «Σώστε τον Σαρκό» (Sauver Sarko), αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ο γαλλολιβανέζος μεσάζων Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος έχει πλέον πεθάνει, ανακάλεσε τον Νοέμβριο του 2020 τις καταγγελίες του σε βάρος του Σαρκοζί, πιθανώς έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.
Ο Τακιεντίν ήταν τότε ένας από τους βασικούς κατηγόρους του Νικολά Σαρκοζί στην υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τον Λίβυο Μουαμάρ Καντάφι.
Από τη Βηρυτό, όπου είχε καταφύγει μετά την καταδίκη του σε άλλη υπόθεση, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο περιοδικό Paris Match και στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, στην οποία ανακάλεσε τις καταγγελίες του, υποστηρίζοντας ότι ο ανακριτής Σερζ Τουρνέρ είχε διαστρεβλώσει τα λεγόμενά του.
«Η αλήθεια επιτέλους αποκαλύπτεται», είχε δηλώσει αμέσως μετά ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.
Ωστόσο, οι έρευνες που ξεκίνησαν το 2021 από τη γαλλική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς και των οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων έδειξαν ότι οι δηλώσεις του Τακιεντίν δεν ήταν ειλικρινείς.
Και οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση παραπέμπονται σε δίκη στο Πλημμελειοδικείο του Παρισιού. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η δίκη θα διεξαχθεί από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2027.
Ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι θα δικαστούν για «συνεργία με σκοπό τη διάπραξη απάτης από οργανωμένη εγκληματική ομάδα» και «κάλυψη δωροδοκίας μάρτυρα».
Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και η Μισέλ Μαρσάν, γνωστή ως «Μιμί Μαρσάν», η οποία κατηγορείται για χειραγώγηση μάρτυρα, συμμετοχή σε εγκληματική σύμπραξη με σκοπό τη διάπραξη οργανωμένης απάτης και προετοιμασία δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών στο εξωτερικό.
Οι δικηγόροι των τριών κατηγορουμένων δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.
Η παραπομπή τους σε νέα δίκη έρχεται λίγες ημέρες πριν από την απόφαση που αναμένεται να εκδώσει τη Δευτέρα το Εφετείο για δέκα κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και ο Νικολά Σαρκοζί, στην υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη.
Οι δύο τους κατηγορούνται για εμπλοκή σε υπόθεση αθέμιτου επηρεασμού μάρτυρα, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική σύμπραξη με σκοπό τη διάπραξη οργανωμένης απάτης.
Η υπόθεση, γνωστή στη Γαλλία ως «Σώστε τον Σαρκό» (Sauver Sarko), αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ο γαλλολιβανέζος μεσάζων Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος έχει πλέον πεθάνει, ανακάλεσε τον Νοέμβριο του 2020 τις καταγγελίες του σε βάρος του Σαρκοζί, πιθανώς έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.
Ο Τακιεντίν ήταν τότε ένας από τους βασικούς κατηγόρους του Νικολά Σαρκοζί στην υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τον Λίβυο Μουαμάρ Καντάφι.
Από τη Βηρυτό, όπου είχε καταφύγει μετά την καταδίκη του σε άλλη υπόθεση, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο περιοδικό Paris Match και στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, στην οποία ανακάλεσε τις καταγγελίες του, υποστηρίζοντας ότι ο ανακριτής Σερζ Τουρνέρ είχε διαστρεβλώσει τα λεγόμενά του.
«Η αλήθεια επιτέλους αποκαλύπτεται», είχε δηλώσει αμέσως μετά ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.
Ωστόσο, οι έρευνες που ξεκίνησαν το 2021 από τη γαλλική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς και των οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων έδειξαν ότι οι δηλώσεις του Τακιεντίν δεν ήταν ειλικρινείς.
Και οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση παραπέμπονται σε δίκη στο Πλημμελειοδικείο του Παρισιού. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η δίκη θα διεξαχθεί από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2027.
Συνολικά 11 κατηγορούμενοι
Ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι θα δικαστούν για «συνεργία με σκοπό τη διάπραξη απάτης από οργανωμένη εγκληματική ομάδα» και «κάλυψη δωροδοκίας μάρτυρα».
Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και η Μισέλ Μαρσάν, γνωστή ως «Μιμί Μαρσάν», η οποία κατηγορείται για χειραγώγηση μάρτυρα, συμμετοχή σε εγκληματική σύμπραξη με σκοπό τη διάπραξη οργανωμένης απάτης και προετοιμασία δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών στο εξωτερικό.
Οι δικηγόροι των τριών κατηγορουμένων δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.
Η παραπομπή τους σε νέα δίκη έρχεται λίγες ημέρες πριν από την απόφαση που αναμένεται να εκδώσει τη Δευτέρα το Εφετείο για δέκα κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και ο Νικολά Σαρκοζί, στην υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη.
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