Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τη διάρρηξη της εξοχικής κατοικίας του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον
Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τη διάρρηξη της εξοχικής κατοικίας του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον
Η έπαυλη, η οποία διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια, αποτέλεσε γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο ζευγάρι μετά τον γάμο του το 2011
Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ, στη Βρετανία.
Σύμφωνα με την αστυνομία του Νόρφολκ, το απόγευμα της Δευτέρας, οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για ύποπτη δραστηριότητα στο ακίνητο. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drones και ελικοπτέρου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες εντός του κτήματος. Αμφότεροι παραμένουν υπό κράτηση.
Η αστυνομία διευκρίνισε ότι στην κατοικία δεν βρισκόταν κανείς την ώρα του περιστατικού, ενώ το Παλάτι του Κένσινγκτον ανέφερε ότι δεν σχολιάζει ζητήματα ασφαλείας.
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν διαμένουν μόνιμα στο Άνμερ Χολ, αλλά χρησιμοποιούν την κατοικία ως εξοχικό τους κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Η έπαυλη, η οποία διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια, αποτέλεσε γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο ζευγάρι μετά τον γάμο του το 2011.
Η κύρια κατοικία του Ουίλιαμ και της Κέιτ βρίσκεται στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ, στο Μπέρκσαϊρ.
Σύμφωνα με την αστυνομία του Νόρφολκ, το απόγευμα της Δευτέρας, οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για ύποπτη δραστηριότητα στο ακίνητο. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drones και ελικοπτέρου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες εντός του κτήματος. Αμφότεροι παραμένουν υπό κράτηση.
Η αστυνομία διευκρίνισε ότι στην κατοικία δεν βρισκόταν κανείς την ώρα του περιστατικού, ενώ το Παλάτι του Κένσινγκτον ανέφερε ότι δεν σχολιάζει ζητήματα ασφαλείας.
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν διαμένουν μόνιμα στο Άνμερ Χολ, αλλά χρησιμοποιούν την κατοικία ως εξοχικό τους κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Η εξοχική κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους
Η έπαυλη, η οποία διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια, αποτέλεσε γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο ζευγάρι μετά τον γάμο του το 2011.
Η κύρια κατοικία του Ουίλιαμ και της Κέιτ βρίσκεται στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ, στο Μπέρκσαϊρ.
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