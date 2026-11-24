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Ο Ταγιάνι εξέφρασε στον Ουκρανό ομόλογό του, Σίμπιχα, την ανησυχία της Ιταλίας για τις επιθέσεις στη Μεσόγειο
Ο Ταγιάνι εξέφρασε στον Ουκρανό ομόλογό του, Σίμπιχα, την ανησυχία της Ιταλίας για τις επιθέσεις στη Μεσόγειο
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της Λιβύης και να μην επεκταθεί ο πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία
Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι μίλησε με τον ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σίμπιχα για να εκφράσει την ανησυχία της Ιταλίας σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου στη Μεσόγειο, μετά την επίθεση σε ρωσικά πλοία στη Λιβύη, έγινε σήμερα γνωστό από πηγές.
Σύμφωνα με τις πηγές, στη διάρκεια της συνομιλίας ο Ταγιάνι υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της Λιβύης και να μην επεκταθεί ο πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις πηγές, στη διάρκεια της συνομιλίας ο Ταγιάνι υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της Λιβύης και να μην επεκταθεί ο πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία.
Tajani talks to Ukraine's Sybiha to express concern about Med attacks. Italian foreign minister tells counterpart conflict must not be extended #ANSA https://t.co/jJCL9pVy9o— Ansa English News (@ansa_english) November 24, 2026
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