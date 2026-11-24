Ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, Νταβίντ Μπαρνέα, αποκάλυψε τον καθοριστικό ρόλο της Μοσάντ στην εξάρθρωση πυρήνα του ISIS που σχεδίαζε μακελειό στη Βιέννη το 2024 - Η συνεργασία με τις αυστριακές Αρχές και η επιχείρηση που οδήγησε σε συλλήψεις

Βιέννη, τον Αύγουστο του 2024, αποκάλυψε ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εμπόδισε να ξεδιπλωθεί ένα καταστροφικό σενάριο που θα άφηνε πίσω εκατοντάδες νεκρούς.



Μιλώντας τη Δευτέρα σε συνέδριο του οργανισμού ELNET στην Ιερουσαλήμ, ο Μπαρνέα αποκάλυψε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών στην εξάρθρωση του τρομοκρατικού πυρήνα που σχεδίαζε να επιτεθεί σε μία από τις συναυλίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.











Πώς η Μοσάντ βοήθησε να αποτραπεί το μακελειό Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι ισραηλινές υπηρεσίες αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν λάβει από την Αυστρία.



«Από τη στιγμή που οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στη Μοσάντ, καταφέραμε, χρησιμοποιώντας τις μοναδικές δυνατότητές μας στην επεξεργασία πληροφοριών, να αποκαλύψουμε τις υποδομές του δικτύου και να οδηγήσουμε στη σύλληψη του πυρήνα της διεθνούς τζιχαντιστικής οργάνωσης», ανέφερε, προσθέτοντας πως «αποτρέψαμε τη μαζική δολοφονία πιθανώς εκατοντάδων νέων Ευρωπαίων, ανδρών και γυναικών».



Ο Μπαρνέα δεν αποκάλυψε τις συγκεκριμένες επιχειρησιακές μεθόδους που χρησιμοποίησε η Μοσάντ, επισημαίνοντας ωστόσο τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών διαφορετικών χωρών για την αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας.



Οι τρεις συναυλίες που ακυρώθηκαν και οι 170.000 θεατές Το σχέδιο επίθεσης αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2024, όταν η Τέιλορ Σουίφτ βρισκόταν σε περιοδεία με το «The Eras Tour», μία από τις εμπορικά επιτυχημένες μουσικές περιοδείες όλων των εποχών.



Κλείσιμο



Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια επρόκειτο να πραγματοποιήσει τρεις συναυλίες στο στάδιο Ερνστ Χάπελ της Βιέννης, στις 8, 9 και 10 Αυγούστου. Ωστόσο, λίγο πριν από την πρώτη συναυλία, οι αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν αποκαλύψει σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης που συνδεόταν με το Ισλαμικό Κράτος.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αυστριακού πρακτορείου ειδήσεων APA, περισσότεροι από 170.000 θεατές αναμένονταν συνολικά στις τρεις συναυλίες.



Τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες στην αποτροπή μιας μεγάλης τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη, τον Αύγουστο του 2024, αποκάλυψε ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ,υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εμπόδισε να ξεδιπλωθεί ένα καταστροφικό σενάριο που θα άφηνε πίσω εκατοντάδες νεκρούς.Μιλώντας τη Δευτέρα σε συνέδριο του οργανισμούστην Ιερουσαλήμ, ο Μπαρνέα αποκάλυψε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών στην εξάρθρωση του τρομοκρατικού πυρήνα που σχεδίαζε να επιτεθεί σε μία από τις συναυλίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρώτες πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση προήλθαν από τις αυστριακές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ομολόγους τους. «Η αρχική προειδοποίηση για την απειλή προήλθε από τους Αυστριακούς εταίρους μας», δήλωσε ο Μπαρνέα, εξηγώντας ότι η συνεργασία των δύο υπηρεσιών επέτρεψε τον εντοπισμό του τρομοκρατικού δικτύου και την αποτροπή μιας επίθεσης που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, θα μπορούσε να προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους.Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι ισραηλινές υπηρεσίες αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν λάβει από την Αυστρία.«Από τη στιγμή που οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στη Μοσάντ, καταφέραμε, χρησιμοποιώντας τις μοναδικές δυνατότητές μας στην επεξεργασία πληροφοριών, να αποκαλύψουμε τις υποδομές του δικτύου και να οδηγήσουμε στη σύλληψη του πυρήνα της διεθνούς τζιχαντιστικής οργάνωσης», ανέφερε, προσθέτοντας πως «αποτρέψαμε τη μαζική δολοφονία πιθανώς εκατοντάδων νέων Ευρωπαίων, ανδρών και γυναικών».Ο Μπαρνέα δεν αποκάλυψε τις συγκεκριμένες επιχειρησιακές μεθόδους που χρησιμοποίησε η Μοσάντ, επισημαίνοντας ωστόσο τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών διαφορετικών χωρών για την αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας.Το σχέδιο επίθεσης αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2024, όταν η Τέιλορ Σουίφτ βρισκόταν σε περιοδεία με τομία από τις εμπορικά επιτυχημένες μουσικές περιοδείες όλων των εποχών.Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια επρόκειτο να πραγματοποιήσει τρεις συναυλίες στο στάδιοτης, στις 8, 9 και 10 Αυγούστου. Ωστόσο, λίγο πριν από την πρώτη συναυλία, οι αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν αποκαλύψει σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης που συνδεόταν με το Ισλαμικό Κράτος. Οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν και τις τρεις εμφανίσεις, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αυστριακού πρακτορείου ειδήσεων, περισσότεροι απόαναμένονταν συνολικά στις τρεις συναυλίες.

Η ακύρωση προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους θαυμαστές της Σουίφτ, χιλιάδες από τους οποίους είχαν ταξιδέψει στην αυστριακή πρωτεύουσα από άλλες χώρες για να παρακολουθήσουν τις εμφανίσεις της.



Η ίδια η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί αργότερα στην υπόθεση, εξηγώντας ότι η αποκάλυψη του τρομοκρατικού σχεδίου την είχε γεμίσει φόβο. «Ο λόγος για τον οποίο ακυρώθηκαν οι συναυλίες με γέμισε με ένα νέο αίσθημα φόβου και τεράστιες ενοχές, επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν σχεδιάσει να έρθουν», είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το σχέδιο του ISIS και οι συλλήψεις Οι αυστριακές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη υπόπτων που φέρονταν να σχεδίαζαν επίθεση με εκρηκτικά και μαχαίρια εναντίον των θεατών.



Ο βασικός ύποπτος, ο οποίος είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, κατηγορήθηκε ότι προετοίμαζε μια επίθεση με στόχο να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα.



Κατά την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας προέκυψε ότι είχε αναζητήσει οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και είχε επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να κατασκευάσει βόμβα. Παράλληλα, είχε συμμετάσχει σε διαδικτυακές συνομιλίες, όπου ζητούσε συμβουλές σχετικά με την επιλογή όπλων, ακόμη και από υψηλόβαθμο μέλος του ISIS.



Τον Μάιο του 2026, αυστριακό δικαστήριο καταδίκασε τον 21χρονο βασικό κατηγορούμενο, γνωστό ως Μπεράν Α., σε ποινή κάθειρξης 15 ετών, μετά την παραδοχή της ενοχής του για τρομοκρατικά αδικήματα και άλλες κατηγορίες. Ένας δεύτερος 21χρονος, γνωστός ως Άρντα Κ., καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών.



Στη Γερμανία, δικαστήριο του Βερολίνου είχε επίσης καταδικάσει έναν Σύρο έφηβο για συμμετοχή στην προετοιμασία της επίθεσης, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.