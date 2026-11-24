Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Άνοιξε η γη και «κατάπιε» φορτηγό στην Άγκυρα, δείτε βίντεο
Άνοιξε η γη και «κατάπιε» φορτηγό στην Άγκυρα, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Acity - Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια εκσκαφέα
Συναγερμός σήμανε στην Άγκυρα στην Τουρκία, όταν το οδόστρωμα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου υποχώρησε, με αποτέλεσμα ένα φορτηγό μεταφοράς χωμάτων να πέσει στη μεγάλη τρύπα που σχηματίστηκε στο σημείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Acity, στην περιοχή Γενιμαχαλέ, με τον οδηγό του φορτηγού να εγκλωβίζεται μέσα στο όχημά του.
Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια εκσκαφέα, ενώ η διοίκηση του εμπορικού κέντρου έλαβε μέτρα ασφαλείας στο σημείο της καθίζησης. Συνεργεία ξεκίνησαν εργασίες για την ανάσυρση του φορτηγού από τον κρατήρα.
Δείτε βίντεο:
Το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Acity, στην περιοχή Γενιμαχαλέ, με τον οδηγό του φορτηγού να εγκλωβίζεται μέσα στο όχημά του.
Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια εκσκαφέα, ενώ η διοίκηση του εμπορικού κέντρου έλαβε μέτρα ασφαλείας στο σημείο της καθίζησης. Συνεργεία ξεκίνησαν εργασίες για την ανάσυρση του φορτηγού από τον κρατήρα.
Δείτε βίντεο:
#Ankara'da çöken yola düşen kamyon sürücüsü aracında mahsur kaldı Ekipler tarafından kamyonu çukurdan çıkarmak için çalışmalara başlandı. https://t.co/oK2e587T4U— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 24, 2026
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