Περισσότεροι απόεκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, αποκαλύπτοντας το τεράστιο ανθρώπινο κόστος της εισβολής που διέταξε οτον Φεβρουάριο του 2022.Η εκτίμηση προέρχεται από τα ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσηςκαι, τα οποία λειτουργούν από την εξορία και αξιοποίησαν μεγάλο όγκο νέων δεδομένων που αποκτήθηκαν έπειτα από κυβερνοεπίθεση στη ρωσική κρατική στατιστική υπηρεσίαΤα στοιχεία εξασφάλισαν δύο ομάδες χάκερ που υποστηρίζουν την Ουκρανία, οικαι, οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες τα διέθεσαν σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς.Η νέα ανάλυση καταλήγει σε σημαντικά υψηλότερο αριθμό νεκρών σε σύγκριση με προηγούμενες εκτιμήσεις, ενώ προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των στρατιωτικών απωλειών που το Κρεμλίνο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει.Σύμφωνα με τους ερευνητές, τουλάχιστονεμφανίζονται ήδη καταγεγραμμένοι στα ρωσικά κρατικά αρχεία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, επειδή η καταχώριση των θανάτων γίνεται συχνά με μεγάλη καθυστέρηση, ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλότερος.Με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και λαμβάνοντας υπόψη στρατιώτες που εξακολουθούν να εμφανίζονται ως αγνοούμενοι, αλλά θεωρείται πιθανό ότι έχουν σκοτωθεί, οι δύο δημοσιογραφικοί οργανισμοί υπολογίζουν ότι οι συνολικοί νεκροί ξεπερνούν τιςΕπί χρόνια, οικαιεπιχειρούν να καταγράψουν τον αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώνονται στην Ουκρανία, αξιοποιώντας κυρίως δημόσιες αναγγελίες θανάτων, πληροφορίες από συγγενείς και επίσημα μητρώα κληρονομικών υποθέσεων.Η πρόσφατη διαρροή, ωστόσο, τους επέτρεψε να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές που μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στοιχεία από το ρωσικό ληξιαρχικό μητρώο και το κρατικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων, μέσω των οποίων διαβιβάζονται ανώνυμες πληροφορίες στη Rosstat για την κατάρτιση των εθνικών στατιστικών.Τα δεδομένα αυτά επέτρεψαν στους δημοσιογράφους να εντοπίσουν εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους που είχαν ήδη καταχωριστεί από τις ρωσικές αρχές. Ωστόσο, τα κρατικά αρχεία παρουσιάζουν σημαντική χρονική υστέρηση.Πολλοί θάνατοι καταγράφονται αρκετούς μήνες μετά το πραγματικό περιστατικό, ενώ τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των θανάτων που σημειώθηκαν μέσα στο 2026 και αρκετούς από το 2025.

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Για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο κενό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επιστημονικές μεθόδους στατιστικής προβολής, υπολογίζοντας πόσοι θάνατοι θα εμφανίζονταν εάν τα μητρώα είχαν ενημερωθεί πλήρως. Στην εκτίμηση συμπεριλήφθηκαν επίσης στρατιώτες που έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι και για τους οποίους θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ότι έχουν πεθάνει. Έτσι προέκυψε ο αριθμός των περισσότερων από, ο οποίος αφορά αποκλειστικά θανάτους και δεν περιλαμβάνει τους τραυματίες.Οιπου παρουσίασαν τα ευρήματα, διευκρινίζουν ότι δεν κατόρθωσαν να επαληθεύσουν ανεξάρτητα το σύνολο των δεδομένων και τη μεθοδολογία της έρευνας. Άλλωστε, η ακριβής καταγραφή των νεκρών κατά τη διάρκεια ενός πολέμου είναι εξαιρετικά δύσκολη, με τους ιστορικούς να διαφωνούν συχνά για τους πραγματικούς αριθμούς ακόμη και δεκαετίες μετά το τέλος των συγκρούσεων.Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει διατεθειμένος να βάλει σύντομα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.Παράλληλα, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να περιορίζει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες στις τάξεις των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.Η καταστολή των διαφωνιών, η λογοκρισία και η εκτεταμένη κρατική προπαγάνδα έχουν επιτρέψει στη ρωσική ηγεσία να διατηρεί τον έλεγχο της πληροφόρησης στο εσωτερικό της χώρας, περιορίζοντας τις δημόσιες αντιδράσεις για το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα, πολλοί Ρώσοι πολίτες έχουν μόνο αποσπασματική εικόνα για το πραγματικό μέγεθος των απωλειών στο μέτωπο.Η νέα έρευνα αναδεικνύει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που προβάλλει η ρωσική ηγεσία για την εξέλιξη του πολέμου και στα στοιχεία που προκύπτουν από την καταγραφή των θανάτων.Παρά τις τεράστιες απώλειες, η Μόσχα συνεχίζει να προσελκύει νέους στρατιώτες, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε όσους επιλέγουν να καταταγούν., ανώτερος ερευνητής στοκαι ειδικός σε ζητήματα ρωσικής στρατιωτικής στρατηγικής, εκτιμά στουςότι η Ρωσία χάνει πλέον περισσότερους στρατιώτες από όσους στρατολογεί.Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η Μόσχα εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία στρατολόγησης περίπουνέων στρατιωτών μέσα στο. Ο συγκεκριμένος ρυθμός επιτρέπει στη Ρωσία να αναπληρώνει μέρος των απωλειών της και να διατηρεί τη δυνατότητα συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δεν σημαίνει, όμως, ότι μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη θέση της στο πεδίο της μάχης.προειδοποιεί ότι, εάν η σημερινή κατάσταση συνεχιστεί, το Κρεμλίνο ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρή έλλειψη πεζικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιθετικές επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει, εάν ηδεν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις στρατιωτικές της δυνάμεις, θα συνεχίσει να καταγράφει «φθίνουσες αποδόσεις, χωρίς προοπτική βελτίωσης».Με άλλα λόγια, η Μόσχα θα μπορεί ενδεχομένως να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά με ολοένα μεγαλύτερο ανθρώπινο κόστος και χωρίς αντίστοιχα σημαντικά εδαφικά κέρδη.Ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με τις απώλειες της ουκρανικής πλευράς, καθώς υπάρχουν ελάχιστα αξιόπιστα στοιχεία διαθέσιμα στο κοινό.Οι περισσότεροι στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία έχει χάσει σημαντικά περισσότερους στρατιώτες από την Ουκρανία, καθώς οι επιτιθέμενες δυνάμεις υφίστανται συνήθως μεγαλύτερες απώλειες κατά την προσπάθεια κατάληψης εδαφών.Επιπλέον, σύμφωνα με στρατιωτικούς ειδικούς, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τακτικές που έχουν αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των νεκρών στο πεδίο της μάχης.Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (), με έδρα την Ουάσιγκτον, είχε εκτιμήσει ότι περίπουείχαν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο έως τον Ιούνιο του 2026.Παράλληλα, δύο διαδικτυακές βάσεις δεδομένων που παρακολουθούν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τις ουκρανικές απώλειες, οικαιανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών και αγνοουμένων Ουκρανών στρατιωτών σε περισσότερους απόΩστόσο, η μεθοδολογία και η πληρότητα των στοιχείων αυτών δεν είναι πλήρως διαφανείς, ενώ οι αριθμοί δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι, καθώς ορισμένες εκτιμήσεις περιλαμβάνουν αποκλειστικά νεκρούς και άλλες συνυπολογίζουν τους αγνοουμένους.