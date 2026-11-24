Μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών στην ιστορία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας – Εντοπίστηκαν συνολικά 893 κιλά κοκαΐνης, ενώ κατασχέθηκαν και 450.000 λίρες σε μετρητά





Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στην αγορά New Spitalfields Market, στην οδό Sherrin Road, στην περιοχή Λέιτον. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ύποπτης κοκαΐνης κρυμμένη σε χαρτοκιβώτια με πορτοκάλια.







Ένας ακόμη άνδρας, ηλικίας 44 ετών, συνελήφθη σε κοντινή απόσταση, έχοντας στην κατοχή του περίπου 100 κιλά ύποπτων ναρκωτικών.







Οι έρευνες των Αρχών συνεχίστηκαν σε σπίτι στην περιοχή Τσέσουντ του Χερτφορντσάιρ, όπου συνελήφθη ένας 48χρονος. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 450.000 λίρες σε μετρητά.



Παράλληλα, αστυνομικοί σταμάτησαν φορτηγό κοντά στο Μέιντστοουν του Κεντ και το μετέφεραν στο Ντόβερ για έλεγχο. Εκεί εντοπίστηκαν περίπου 250 κιλά ύποπτης κοκαΐνης, ενώ συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του οχήματος.



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Η επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρήτρια Λίντσεϊ Μπίλανι, δήλωσε ότι η ποσότητα των ναρκωτικών θα είχε αξία εκατομμυρίων λιρών και ότι η κατάσχεσή της αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την εγκληματική οργάνωση.



Σχεδόν έναν τόνο κοκαΐνης , κρυμμένο μέσα σε κιβώτια με πορτοκάλια σε μεγάλη αγορά φρούτων και λαχανικών στο ανατολικό Λονδίνο, εντόπισαν οι βρετανικές αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Οκτώ άνδρες συνελήφθησαν, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και περίπου 450.000 λίρες σε μετρητά.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στην αγορά New Spitalfields Market, στην οδό Sherrin Road, στην περιοχή Λέιτον. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ύποπτης κοκαΐνης κρυμμένη σε χαρτοκιβώτια με πορτοκάλια.Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άνδρες, ηλικίας 27, 33, 41, 43 και 58 ετών, με την υποψία συνωμοσίας για διακίνηση ναρκωτικών κατηγορίας Α, όπως χαρακτηρίζονται στη βρετανική νομοθεσία οι ουσίες υψηλού κινδύνου.Ένας ακόμη άνδρας, ηλικίας 44 ετών, συνελήφθη σε κοντινή απόσταση, έχοντας στην κατοχή του περίπου 100 κιλά ύποπτων ναρκωτικών.Οι έρευνες των Αρχών συνεχίστηκαν σε σπίτι στην περιοχή Τσέσουντ του Χερτφορντσάιρ, όπου συνελήφθη ένας 48χρονος. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 450.000 λίρες σε μετρητά.Παράλληλα, αστυνομικοί σταμάτησαν φορτηγό κοντά στο Μέιντστοουν του Κεντ και το μετέφεραν στο Ντόβερ για έλεγχο. Εκεί εντοπίστηκαν περίπου 250 κιλά ύποπτης κοκαΐνης, ενώ συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του οχήματος.Συνολικά, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν 893 κιλά ύποπτης κοκαΐνης, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Και οι οκτώ συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.Η επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρήτρια Λίντσεϊ Μπίλανι, δήλωσε ότι η ποσότητα των ναρκωτικών θα είχε αξία εκατομμυρίων λιρών και ότι η κατάσχεσή της αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την εγκληματική οργάνωση.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση εντάσσεται στις προσπάθειες των αρχών να εξαρθρώσουν τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία τροφοδοτούν τη βία στους δρόμους του Λονδίνου.



Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών που έχουν πραγματοποιηθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.