Το Κίεβο επικαλείται το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και απαντά στις αντιδράσεις της Λιβύης – «Η Ρωσία είναι αυτή που θέτει σε κίνδυνο τη Λιβύη», τονίζει το ουκρανικό ΥΠΕΞ





Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχι Τίχι, υποστήριξε ότι η επιχείρηση της 22ας Νοεμβρίου αποτελεί νόμιμη άσκηση του δικαιώματος αυτοάμυνας της Ουκρανίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.



«Η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να πλήττει νόμιμους στρατιωτικούς στόχους του επιτιθέμενου», δήλωσε στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται ρωσικά πολεμικά πλοία, φορτηγά πλοία που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό και εφόδια, καθώς και δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τα οποία συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και στον ανεφοδιασμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής.



Βεγγάζη, όπου, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα Merkury, καταστράφηκε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Ka-27 και επλήγη το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara.







Η επιχείρηση με επτά ουκρανικά drones στη Βεγγάζη Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε επισήμως τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής.



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Κύριος στόχος ήταν η ρωσική κορβέτα Merkury, ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία του ρωσικού στόλου, το οποίο είχε τεθεί σε υπηρεσία το 2023 και βρισκόταν στο λιμάνι της Βεγγάζης.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, παρά τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν την επίθεση, το πλοίο βυθίστηκε. Μαζί του καταστράφηκε και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Ka-27 που βρισκόταν στο σκάφος.



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Δεύτερος στόχος ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού. Η SBU ανέφερε ότι το Merkury χρησιμοποιούνταν για τη συνοδεία και την προστασία ρωσικών νηοπομπών, συμπεριλαμβανομένων αποστολών του MV Angara.



Οι ουκρανικές αρχές δημοσιοποίησαν επίσης βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο εμφανίζονται θαλάσσια drones να προσεγγίζουν και να πλήττουν ρωσικά σκάφη.



Το δικαίωμα της Ουκρανίας να πλήττει ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους ακόμη και μακριά από τα εδάφη της υπερασπίστηκε την Τρίτη το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά την επίθεση με θαλάσσια drones εναντίον ρωσικών πλοίων στο λιμάνι της Βεγγάζης, στη Λιβύη, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση της Τρίπολης Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών,υποστήριξε ότι η επιχείρηση της 22ας Νοεμβρίου αποτελεί νόμιμη άσκηση του δικαιώματος αυτοάμυνας της Ουκρανίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.«Η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να πλήττει νόμιμους στρατιωτικούς στόχους του επιτιθέμενου», δήλωσε στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται ρωσικά πολεμικά πλοία, φορτηγά πλοία που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό και εφόδια, καθώς και δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τα οποία συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και στον ανεφοδιασμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής.Η τοποθέτηση του Κιέβου ήρθε δύο ημέρες μετά την επιχείρηση ουκρανικών ναυτικών δυνάμεων στη, όπου, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα Merkury, καταστράφηκε ένα στρατιωτικό ελικόπτεροκαι επλήγη το ρωσικό φορτηγό πλοίοΤην ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε επισήμως τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδροςαποκαλύπτοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (). Κύριος στόχος ήταν η ρωσική κορβέτα, ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία του ρωσικού στόλου, το οποίο είχε τεθεί σε υπηρεσία το 2023 και βρισκόταν στο λιμάνι της Βεγγάζης.Σύμφωνα με τον, παρά τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν την επίθεση, το πλοίο βυθίστηκε. Μαζί του καταστράφηκε και ένα στρατιωτικό ελικόπτεροπου βρισκόταν στο σκάφος.Δεύτερος στόχος ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού. Ηανέφερε ότι τοχρησιμοποιούνταν για τη συνοδεία και την προστασία ρωσικών νηοπομπών, συμπεριλαμβανομένων αποστολών του MVΟι ουκρανικές αρχές δημοσιοποίησαν επίσης βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο εμφανίζονται θαλάσσια drones να προσεγγίζουν και να πλήττουν ρωσικά σκάφη.

Εικόνες από δορυφόρο, που δημοσιεύτηκαν μετά την επίθεση, έδειχναν το ρωσικό πολεμικό πλοίο αναποδογυρισμένο μέσα στο λιμάνι της Βεγγάζης.



Η έκταση των ζημιών στο MV Angara δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.



Η οργισμένη αντίδραση της Λιβύης Η επίθεση προκάλεσε διπλωματικές αντιδράσεις στη Λιβύη, με το υπουργείο Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, που εδρεύει στην Τρίπολη, να καταδικάζει την ουκρανική επιχείρηση.



Σε ανακοίνωσή του, το λιβυκό υπουργείο χαρακτήρισε την επίθεση «απειλή για την εθνική ασφάλεια» της χώρας. Η λιβυκή πλευρά εξέφρασε την αντίθεσή της στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός ή κοντά σε λιβυκές εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για τη χώρα.



«Δεν μεταφέρουμε τον πόλεμο σε άλλες χώρες» Απαντώντας στις κατηγορίες ότι η επίθεση στη Βεγγάζη σηματοδοτεί γεωγραφική επέκταση του πολέμου, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την ερμηνεία.



«Η Ουκρανία δεν “εμπλέκει” κανέναν ούτε “μεταφέρει” τον πόλεμο οπουδήποτε. Οι ενέργειες της Ουκρανίας στρέφονται αποκλειστικά εναντίον του επιτιθέμενου και δεν στρέφονται εναντίον οποιασδήποτε τρίτης πλευράς», δήλωσε ο Τίχι.



Ο Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το διεθνές δίκαιο δεν περιορίζει το δικαίωμα αυτοάμυνας μιας χώρας αποκλειστικά στο έδαφός της.



Σύμφωνα με την ερμηνεία του Κιέβου, η Ουκρανία μπορεί να πλήττει νόμιμους στρατιωτικούς στόχους της Ρωσίας και εκτός της ουκρανικής επικράτειας, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές συνδέονται με την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Ο Τίχι επέμεινε ότι η ουκρανική επιχείρηση ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.



«Η Ρωσία είναι αυτή που απειλεί τη Λιβύη» Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών επιχείρησε παράλληλα να μεταφέρει την ευθύνη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Λιβύη στη Μόσχα.



Όπως υποστήριξε, η Ρωσία χρησιμοποιεί πολιτικές και λιμενικές υποδομές άλλων χωρών για στρατιωτικούς σκοπούς, μετατρέποντάς τες σε σημεία υποστήριξης των πολεμικών της επιχειρήσεων.



«Η απειλή για τη Λιβύη δημιουργήθηκε ακριβώς από τα ρωσικά πολεμικά πλοία και τα ρωσικά σκάφη που μεταφέρουν όπλα και καταπλέουν τακτικά εκεί», δήλωσε ο Τίχι.



Παράλληλα, θέλησε να διαβεβαιώσει την Τρίπολη ότι η Ουκρανία δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με τη Λιβύη. «Η Ουκρανία σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Κίεβο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις μακροχρόνιες σχέσεις του με τη βορειοαφρικανική χώρα.