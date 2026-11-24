Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Σκοτώθηκε υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς στη Γάζα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
Σκοτώθηκε υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς στη Γάζα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι χτύπησαν υψηλόβαθμο μέλος της Χαμάς, χωρίς να τον κατονομάζουν
Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στοίχισε τη ζωή στον Ναΐμ Αμπού Νάχελ, στον επικεφαλής του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη Γάζα, σε πλήγμα στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας σήμερα, όπως δήλωσαν πηγές της Χαμάς.
Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι χτύπησαν υψηλόβαθμο μέλος της Χαμάς, χωρίς να τον κατονομάζουν, προσθέτοντας ότι αργότερα θα δοθούν κι άλλες λεπτομέρειες.
Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι χτύπησαν υψηλόβαθμο μέλος της Χαμάς, χωρίς να τον κατονομάζουν, προσθέτοντας ότι αργότερα θα δοθούν κι άλλες λεπτομέρειες.
🔴 BREAKING: Israeli airstrike kills senior Hamas security official in Gaza, Hamas sources say https://t.co/PkZakFYunQ https://t.co/QycqsLXs3s— Arab News (@arabnews) November 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα