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«Το λάθος διορθώθηκε», λέει ο Έλον Μασκ για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη NVIDIA
«Το λάθος διορθώθηκε», λέει ο Έλον Μασκ για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη NVIDIA
Ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει στη θέση του CEO εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου – Ενθουσιασμός στους επενδυτές και ισχυρή άνοδος στη Wall Street
Με μία σύντομη ανάρτηση στο X σχολίασε ο Έλον Μασκ την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της NVIDIA, μόλις εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του, την ώρα που η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προκάλεσε ενθουσιασμό στους επενδυτές.
«Το λάθος διορθώθηκε», έγραψε ο Μασκ, αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση της NVIDIA για την επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.
Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου τον Τζένσεν Χουάνγκ ως πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η επιστροφή του Χουάνγκ, εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του, συνοδεύτηκε από ισχυρή άνοδο της μετοχής της NVIDIA, με τους επενδυτές να αντιδρούν θετικά στην απόφαση.
Στις πρώτες συναλλαγές, η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών κατέγραψε κέρδη που ξεπέρασαν το 27% και έφτασαν έως και το 30%.
Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, η άνοδος στις προσυνεδριακές συναλλαγές ξεπέρασε το 31%, αποτυπώνοντας την έντονη αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση.
Την ίδια ώρα, τα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά περίπου 7%, με το κλίμα στη Wall Street να είναι πανηγυρικό μετά την απόφαση για την επιστροφή του Χουάνγκ.
Η επενδυτική εταιρεία έθεσε τιμή-στόχο τα 210 δολάρια, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 64% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.
Η αναλύτρια, Σίλα Καχιάογλου, επισήμανε ότι η τεχνολογική υπεροχή της SpaceX έχει επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στις εκτοξεύσεις φορτίων σε γήινη τροχιά.
Κατά την εκτίμησή της, αυτή η τεχνολογική βάση μπορεί να στηρίξει μακροπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στους τομείς του Διαστήματος και της συνδεσιμότητας, καθώς και σημαντικές προοπτικές στον τομέα της υπερνοημοσύνης.
«Το λάθος διορθώθηκε», έγραψε ο Μασκ, αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση της NVIDIA για την επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.
Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου τον Τζένσεν Χουάνγκ ως πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η επιστροφή του Χουάνγκ, εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του, συνοδεύτηκε από ισχυρή άνοδο της μετοχής της NVIDIA, με τους επενδυτές να αντιδρούν θετικά στην απόφαση.
Στις πρώτες συναλλαγές, η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών κατέγραψε κέρδη που ξεπέρασαν το 27% και έφτασαν έως και το 30%.
Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, η άνοδος στις προσυνεδριακές συναλλαγές ξεπέρασε το 31%, αποτυπώνοντας την έντονη αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση.
Την ίδια ώρα, τα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά περίπου 7%, με το κλίμα στη Wall Street να είναι πανηγυρικό μετά την απόφαση για την επιστροφή του Χουάνγκ.
Στο επίκεντρο και η SpaceXΘετική ήταν και η αντίδραση της SpaceX, με τη μετοχή να ενισχύεται σχεδόν κατά 3%, μετά την έναρξη κάλυψης από τη Jefferies με σύσταση αγοράς.
Η επενδυτική εταιρεία έθεσε τιμή-στόχο τα 210 δολάρια, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 64% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.
Η αναλύτρια, Σίλα Καχιάογλου, επισήμανε ότι η τεχνολογική υπεροχή της SpaceX έχει επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στις εκτοξεύσεις φορτίων σε γήινη τροχιά.
Κατά την εκτίμησή της, αυτή η τεχνολογική βάση μπορεί να στηρίξει μακροπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στους τομείς του Διαστήματος και της συνδεσιμότητας, καθώς και σημαντικές προοπτικές στον τομέα της υπερνοημοσύνης.
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