Το πανεπιστήμιο Κορνέλ ανέστειλε τα πάρτι που οργανώνουν οι αδελφότητες των φοιτητών μέχρι τα τέλη του ακαδημαϊκού έτους
Το πανεπιστήμιο Κορνέλ ανέστειλε τα πάρτι που οργανώνουν οι αδελφότητες των φοιτητών μέχρι τα τέλη του ακαδημαϊκού έτους
Η απόφαση έρχεται μετά την καταγγελία που έκανε φοιτήτρια για ομαδικό βιασμό
Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβάλλονται όλα τα πάρτι που οργανώνουν οι αδελφότητες, οι ενώσεις των ανδρών φοιτητών, μέχρι τα τέλη του ακαδημαϊκού έτους, μετά την οργή που προκάλεσαν στις ΗΠΑ οι καταγγελίες για τον ομαδικό βιασμό μιας φοιτήτριας.
«Τα μέτρα αυτά θα μας δώσουν τον αναγκαίο χρόνο ώστε να εξετάσουμε σε βάθος τη ζωή στους κόλπους των αδελφοτήτων του Κορνέλ, ώστε να καθορίσουμε αν και πώς μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με ασφάλεια» ανέφερε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Μάικλ Κότλικοφ σε ανακοίνωσή του.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα, όταν μια νεαρή γυναίκα προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια. Η πρώην φοιτήτρια που την εποχή των γεγονότων ήταν 20 ετών, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού από επτά φοιτητές, όλοι τους μέλη της αδελφότητας «Χι Φι», ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ και κεταμίνη.
Αυτές οι αποκαλύψεις προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης στην πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ και πέραν αυτής, καθώς πολλοί τις θεώρησαν ενδεικτικές μιας κουλτούρας που συνδέεται με τις φοιτητικές αδελφότητες στα πανεπιστήμια.
Επίσης, ασκήθηκε σφοδρή κριτική τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης που δεν άσκησαν δίωξη σε βάρος των φερόμενων δραστών. Έκτοτε, έχει ξεκινήσει μια ποινική έρευνα σε βάρος τους ενώ θα εξεταστεί και από μια ανεξάρτητη επιτροπή ο τρόπος με τον οποίο το πανεπιστήμιο χειρίστηκε την υπόθεση.
«Τα μέτρα αυτά θα μας δώσουν τον αναγκαίο χρόνο ώστε να εξετάσουμε σε βάθος τη ζωή στους κόλπους των αδελφοτήτων του Κορνέλ, ώστε να καθορίσουμε αν και πώς μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με ασφάλεια» ανέφερε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Μάικλ Κότλικοφ σε ανακοίνωσή του.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα, όταν μια νεαρή γυναίκα προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια. Η πρώην φοιτήτρια που την εποχή των γεγονότων ήταν 20 ετών, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού από επτά φοιτητές, όλοι τους μέλη της αδελφότητας «Χι Φι», ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ και κεταμίνη.
Αυτές οι αποκαλύψεις προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης στην πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ και πέραν αυτής, καθώς πολλοί τις θεώρησαν ενδεικτικές μιας κουλτούρας που συνδέεται με τις φοιτητικές αδελφότητες στα πανεπιστήμια.
Επίσης, ασκήθηκε σφοδρή κριτική τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης που δεν άσκησαν δίωξη σε βάρος των φερόμενων δραστών. Έκτοτε, έχει ξεκινήσει μια ποινική έρευνα σε βάρος τους ενώ θα εξεταστεί και από μια ανεξάρτητη επιτροπή ο τρόπος με τον οποίο το πανεπιστήμιο χειρίστηκε την υπόθεση.
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