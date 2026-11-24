Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι αύριο 25/11
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι αύριο 25/11
Σε δύο ημερομηνίες, στις 25 και 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου - Αναλυτικά ο προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ για μισθωτούς, μη μισθωτούς και Δημόσιο
Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, με τον e-ΕΦΚΑ να έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι συνταξιούχοι θα λάβουν τα χρήματά τους.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, την Τετάρτη 25 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με βάση την κατηγορία των συνταξιούχων και το ασφαλιστικό Ταμείο από το οποίο προέρχονται.
Η πρώτη καταβολή αφορά κυρίως τους μη μισθωτούς, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.
Αναλυτικά,
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
-Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ο e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνει τις προγραμματισμένες πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου πριν από το τέλος Νοεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν λάβει τις συντάξεις τους ενόψει του τελευταίου μήνα του έτους.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, την Τετάρτη 25 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με βάση την κατηγορία των συνταξιούχων και το ασφαλιστικό Ταμείο από το οποίο προέρχονται.
Η πρώτη καταβολή αφορά κυρίως τους μη μισθωτούς, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.
Αναλυτικά,
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
-Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ο e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνει τις προγραμματισμένες πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου πριν από το τέλος Νοεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν λάβει τις συντάξεις τους ενόψει του τελευταίου μήνα του έτους.
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