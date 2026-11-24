Σε δύο ημερομηνίες, στις 25 και 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου - Αναλυτικά ο προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ για μισθωτούς, μη μισθωτούς και Δημόσιο