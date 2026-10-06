Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Ο δικηγόρος ενός από τους επτά ζητά από την ειδική εισαγγελέα της υπόθεσης να αυτοεξαιρεθεί

Η Τζέιμς είχε δηλώσει ότι αυτή η γυναίκα «υπέστη κάτι φρικτό και απαράδεκτο» και ότι είναι στο πλευρό των θυμάτων - Σύμφωνα με το δικηγόρο αυτό αποτελεί λόγο αποκλεισμού της από την υπόθεση - «Δε θα αντιμετωπιστούν δίκαια», είπε ο Τραμπ για τους 7