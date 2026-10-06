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Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Ο δικηγόρος ενός από τους επτά ζητά από την ειδική εισαγγελέα της υπόθεσης να αυτοεξαιρεθεί
Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Ο δικηγόρος ενός από τους επτά ζητά από την ειδική εισαγγελέα της υπόθεσης να αυτοεξαιρεθεί
Η Τζέιμς είχε δηλώσει ότι αυτή η γυναίκα «υπέστη κάτι φρικτό και απαράδεκτο» και ότι είναι στο πλευρό των θυμάτων - Σύμφωνα με το δικηγόρο αυτό αποτελεί λόγο αποκλεισμού της από την υπόθεση - «Δε θα αντιμετωπιστούν δίκαια», είπε ο Τραμπ για τους 7
Ο δικηγόρος ενός από τους επτά άνδρες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε ομαδικό βιασμό στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ ζητά από την ειδική εισαγγελέα της υπόθεσης να αυτοεξαιρεθεί, επικαλούμενος προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις της.
Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι μια ανάρτηση της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει υπό αμφισβήτηση την «ακεραιότητα και την ανεξαρτησία» της έρευνάς της.
Στην ανάρτηση της 28ης Σεπτεμβρίου, η Τζέιμς έγραψε ότι «αυτό που αναγκάστηκε να υποστεί αυτή η νεαρή γυναίκα είναι φρικτό και απαράδεκτο» και δήλωσε στις επιζώσες ότι «είμαστε στο πλευρό σας».
Η διοίκηση του πανεπιστημίου δέχεται έντονες επικρίσεις για τον φερόμενο ανεπαρκή χειρισμό του περιστατικού του Οκτωβρίου 2024 και, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ψήφο δυσπιστίας από το διδακτικό προσωπικό του Κορνέλ.
Η Σύγκλητος του Διδακτικού Προσωπικού του πανεπιστημίου (Faculty Senate), ένα διοικητικό όργανο που αποτελείται από καθηγητές και άλλα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα επί πρότασης δυσπιστίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Cornell είναι πανεπιστήμιο της Ivy League, μαζί με το Harvard και το Yale, και στο διδακτικό του προσωπικό περιλαμβάνονται κάτοχοι βραβείων Νόμπελ και άλλοι διακεκριμένοι ερευνητές.
Μια πλειοψηφική ψήφος δυσπιστίας θα είχε σε μεγάλο βαθμό συμβολικό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας τη δυσαρέσκεια του ευρύτερου διδακτικού προσωπικού και ασκώντας πίεση στην ηγεσία του πανεπιστημίου να αναλάβει δράση.
Το BBC επικοινώνησε με το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ζητώντας σχόλιο.
Οι καταγγελίες που περιλαμβάνονται σε αγωγή εναντίον επτά ανδρών και του πανεπιστημίου έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην πανεπιστημιούπολη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εκατοντάδες φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού συγκεντρώθηκαν εκεί τη Δευτέρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή σε ολόκληρη τη χώρα.
Την περασμένη εβδομάδα, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ διόρισε την Τζέιμς ειδική εισαγγελέα για να διερευνήσει την υπόθεση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές επιβολής του νόμου και το πανεπιστήμιο αντιμετώπισαν αρχικά τις καταγγελίες μιας γυναίκας, η οποία στην αγωγή αναφέρεται ως Jane Doe.
Η Τζέιν Ντόου κατηγορεί το πανεπιστήμιο ότι δεν την προστάτευσε, αφού, σύμφωνα με την καταγγελία της, φέρεται να της χορηγήθηκε ναρκωτική ουσία και στη συνέχεια να βιάστηκε από τους άνδρες επί αρκετές ώρες σε πάρτι αδελφότητας φοιτητών.
Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι μια ανάρτηση της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει υπό αμφισβήτηση την «ακεραιότητα και την ανεξαρτησία» της έρευνάς της.
Στην ανάρτηση της 28ης Σεπτεμβρίου, η Τζέιμς έγραψε ότι «αυτό που αναγκάστηκε να υποστεί αυτή η νεαρή γυναίκα είναι φρικτό και απαράδεκτο» και δήλωσε στις επιζώσες ότι «είμαστε στο πλευρό σας».
An attorney for one of the seven former Cornell fraternity brothers accused of raping a fellow student has called for New York Attorney General Letitia James to recuse herself as special prosecutor because of public statements she made supporting the alleged victim. https://t.co/Yg87zxzluU— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 6, 2026
Η διοίκηση του πανεπιστημίου δέχεται έντονες επικρίσεις για τον φερόμενο ανεπαρκή χειρισμό του περιστατικού του Οκτωβρίου 2024 και, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ψήφο δυσπιστίας από το διδακτικό προσωπικό του Κορνέλ.
Η Σύγκλητος του Διδακτικού Προσωπικού του πανεπιστημίου (Faculty Senate), ένα διοικητικό όργανο που αποτελείται από καθηγητές και άλλα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα επί πρότασης δυσπιστίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Cornell είναι πανεπιστήμιο της Ivy League, μαζί με το Harvard και το Yale, και στο διδακτικό του προσωπικό περιλαμβάνονται κάτοχοι βραβείων Νόμπελ και άλλοι διακεκριμένοι ερευνητές.
Μια πλειοψηφική ψήφος δυσπιστίας θα είχε σε μεγάλο βαθμό συμβολικό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας τη δυσαρέσκεια του ευρύτερου διδακτικού προσωπικού και ασκώντας πίεση στην ηγεσία του πανεπιστημίου να αναλάβει δράση.
Το BBC επικοινώνησε με το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ζητώντας σχόλιο.
Οι καταγγελίες που περιλαμβάνονται σε αγωγή εναντίον επτά ανδρών και του πανεπιστημίου έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην πανεπιστημιούπολη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εκατοντάδες φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού συγκεντρώθηκαν εκεί τη Δευτέρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή σε ολόκληρη τη χώρα.
Την περασμένη εβδομάδα, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ διόρισε την Τζέιμς ειδική εισαγγελέα για να διερευνήσει την υπόθεση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές επιβολής του νόμου και το πανεπιστήμιο αντιμετώπισαν αρχικά τις καταγγελίες μιας γυναίκας, η οποία στην αγωγή αναφέρεται ως Jane Doe.
Η Τζέιν Ντόου κατηγορεί το πανεπιστήμιο ότι δεν την προστάτευσε, αφού, σύμφωνα με την καταγγελία της, φέρεται να της χορηγήθηκε ναρκωτική ουσία και στη συνέχεια να βιάστηκε από τους άνδρες επί αρκετές ώρες σε πάρτι αδελφότητας φοιτητών.
Λίγες ημέρες πριν διοριστεί ειδική εισαγγελέας, η Τζέιμς έγραψε στο X:
«Αυτό που αναγκάστηκε να υποστεί αυτή η νεαρή γυναίκα είναι φρικτό και απαράδεκτο.
Την έχω στην καρδιά μου και στις προσευχές μου», συνέχισε. «Σε εκείνη και σε όλες τις επιζώσες: δεν είστε μόνες. Είμαστε στο πλευρό σας».
Ο δικηγόρος ενός από τους επτά κατηγορούμενους δήλωσε ότι αυτές οι δηλώσεις αποτελούν λόγο αποκλεισμού της από την υπόθεση.
Σε δήλωση που έστειλε στο BBC μέσω του αμερικανικού συνεργάτη του, του CBS News, ο δικηγόρος ανέφερε ότι οι δηλώσεις της έρχονται σε σύγκρουση με την ανάγκη για «ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων».
«Αυτό δεν αποτελεί κατηγορία ότι η Γενική Εισαγγελέας Τζέιμς είναι διεφθαρμένη, ότι ενεργεί κακόπιστα ή ότι δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό», ανέφερε η δήλωση.
«Ούτε υποστηρίζω ότι κάποιο δικαστήριο έχει αποφανθεί πως στερείται νομικά των προσόντων για να χειριστεί την υπόθεση. Το ζήτημα είναι πολύ πιο περιορισμένο: τώρα υπάρχει ένα ερώτημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και αιωρείται πάνω από αυτή την έρευνα, και η οικειοθελής αυτοεξαίρεσή της θα το εξάλειφε».
Η κυβερνήτης Χόκουλ και η Τζέιμς δέχθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τις ανησυχίες για την αμεροληψία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η Χόκουλ δήλωσε ότι η Τζέιμς θα «ακολουθήσει τα γεγονότα».
«Θα εξετάσει τα στοιχεία και θα τα ακολουθήσει όπου κι αν οδηγήσουν. Και αν τα στοιχεία στηρίζουν την απαγγελία κατηγοριών, θα τις προχωρήσει», δήλωσε η Χόκουλ.
Δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ σχετικά με την εμπλοκή της Τζέιμς, καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για μια συγκέντρωση στην Αλαμπάμα.
«Λοιπόν, η Λετίτια Τζέιμς είναι διεφθαρμένο άτομο. Είναι εντελώς διεφθαρμένη και δεν μπορώ να το φανταστώ», δήλωσε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οποιονδήποτε ερευνά η Τζέιμς «δεν θα τον αντιμετωπίσουν δίκαια».
Οι άνδρες, οι οποίοι είναι γνωστοί ως «Cornell 7» (οι 7 του Cornell), είναι εναγόμενοι σε αστική αγωγή που κατατέθηκε από μια γυναίκα η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Jane Doe (Τζέιν Ντόου).
Η γυναίκα υποστηρίζει ότι επτά μέλη της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν ομαδικά τον Οκτώβριο του 2024. Στην αγωγή αναφέρεται ότι οι εναγόμενοι κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση και ότι την πίεσαν να πάρει κεταμίνη, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση ανικανότητας.
Οι δικηγόροι τριών από τους άνδρες έχουν δημοσίως αρνηθεί ότι οι πελάτες τους διέπραξαν οποιαδήποτε εγκληματική πράξη. Κανένας από τους επτά άνδρες δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά.
«Αυτό που αναγκάστηκε να υποστεί αυτή η νεαρή γυναίκα είναι φρικτό και απαράδεκτο.
Την έχω στην καρδιά μου και στις προσευχές μου», συνέχισε. «Σε εκείνη και σε όλες τις επιζώσες: δεν είστε μόνες. Είμαστε στο πλευρό σας».
Ο δικηγόρος ενός από τους επτά κατηγορούμενους δήλωσε ότι αυτές οι δηλώσεις αποτελούν λόγο αποκλεισμού της από την υπόθεση.
Σε δήλωση που έστειλε στο BBC μέσω του αμερικανικού συνεργάτη του, του CBS News, ο δικηγόρος ανέφερε ότι οι δηλώσεις της έρχονται σε σύγκρουση με την ανάγκη για «ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων».
«Αυτό δεν αποτελεί κατηγορία ότι η Γενική Εισαγγελέας Τζέιμς είναι διεφθαρμένη, ότι ενεργεί κακόπιστα ή ότι δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό», ανέφερε η δήλωση.
«Ούτε υποστηρίζω ότι κάποιο δικαστήριο έχει αποφανθεί πως στερείται νομικά των προσόντων για να χειριστεί την υπόθεση. Το ζήτημα είναι πολύ πιο περιορισμένο: τώρα υπάρχει ένα ερώτημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και αιωρείται πάνω από αυτή την έρευνα, και η οικειοθελής αυτοεξαίρεσή της θα το εξάλειφε».
Η κυβερνήτης Χόκουλ και η Τζέιμς δέχθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τις ανησυχίες για την αμεροληψία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η Χόκουλ δήλωσε ότι η Τζέιμς θα «ακολουθήσει τα γεγονότα».
«Θα εξετάσει τα στοιχεία και θα τα ακολουθήσει όπου κι αν οδηγήσουν. Και αν τα στοιχεία στηρίζουν την απαγγελία κατηγοριών, θα τις προχωρήσει», δήλωσε η Χόκουλ.
Τραμπ: Οι «7 του Cornell» δεν θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης στην υπόθεση βιασμού υπό την Λετίτια ΤζέιμςΟ πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι αισθάνεται «άσχημα» για τους επτά άνδρες που κατηγορούνται σε υπόθεση ομαδικού βιασμού που συνδέεται με αδελφότητα του Πανεπιστημίου Cornell, υποστηρίζοντας ότι δεν θα τύχουν «δίκαιης μεταχείρισης» μετά τον ορισμό της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, ως ειδικής εισαγγελέως.
Δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ σχετικά με την εμπλοκή της Τζέιμς, καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για μια συγκέντρωση στην Αλαμπάμα.
«Λοιπόν, η Λετίτια Τζέιμς είναι διεφθαρμένο άτομο. Είναι εντελώς διεφθαρμένη και δεν μπορώ να το φανταστώ», δήλωσε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οποιονδήποτε ερευνά η Τζέιμς «δεν θα τον αντιμετωπίσουν δίκαια».
Trump defends the men in the Cornell gang rape case, saying he “feels bad” for them and they won't get a “fair shake” https://t.co/2OSEayIfGu— Headquarters (@HQNewsNow) October 2, 2026
Οι άνδρες, οι οποίοι είναι γνωστοί ως «Cornell 7» (οι 7 του Cornell), είναι εναγόμενοι σε αστική αγωγή που κατατέθηκε από μια γυναίκα η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Jane Doe (Τζέιν Ντόου).
Η γυναίκα υποστηρίζει ότι επτά μέλη της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν ομαδικά τον Οκτώβριο του 2024. Στην αγωγή αναφέρεται ότι οι εναγόμενοι κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση και ότι την πίεσαν να πάρει κεταμίνη, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση ανικανότητας.
Οι δικηγόροι τριών από τους άνδρες έχουν δημοσίως αρνηθεί ότι οι πελάτες τους διέπραξαν οποιαδήποτε εγκληματική πράξη. Κανένας από τους επτά άνδρες δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά.
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