Ένας από τους φερόμενους βιαστές του Κορνέλ παρουσίαζε τον εαυτό του σαν... θύμα: «Ήμουν πολύ μεθυσμένος για να συναινέσω»

Ο Μάθιου Ίνγκαλς ήταν ο φοιτητής που κάλεσε τη 20χρονη στο σπίτι της αδελφότητας και αργότερα τους φίλους του στο δωμάτιο





Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύει το ABC News, με αυτή την εκδοχή ο Ίνγκαλς εμφανίζει ουσιαστικά τον εαυτό του ως θύμα, την ώρα που η τότε 20χρονη φοιτήτρια, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, υποστηρίζει ότι εκείνη ήταν τόσο μεθυσμένη και υπό την επήρεια ουσιών ώστε δεν μπορούσε να δώσει συναίνεση.







Ακόμη πιο επιβαρυντικά για την εικόνα της υπόθεσης είναι τα μηνύματα που αποδίδονται στον Ίνγκαλς σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 60 άτομα.



Όταν άλλο μέλος φέρεται να έγραψε ότι







Οι καταγγελίες της 20χρονης

Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι στη διάρκεια της βραδιάς είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ όσο και



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Η υπόθεση περιπλέχθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι η αναφορά που διαβιβάστηκε τότε στην εισαγγελία φέρεται να μην περιλάμβανε με σαφήνεια αυτή την καταγγελία. Ο εισαγγελέας Μάθιου Βαν Χάουτεν είχε αρχικά κρίνει ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικών διώξεων.



Μέχρι σήμερα ούτε ο Ίνγκαλς ούτε οι άλλοι έξι άνδρες έχουν κατηγορηθεί ποινικά.



«Ήξερες ότι είχα πιει δέκα σφηνάκια»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα υποστήριξε στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ ένας από τους επτά φοιτητές που βρίσκονται στο επίκεντρο της σοκαριστικής υπόθεσης του ομαδικού βιασμού . Ο Μάθιου Ίνγκαλς, μέλος της αδελφότητας Chi Phi, φέρεται να δήλωσε ότι το επίμαχο βράδυ είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ και κεταμίνη, ώστε δεν ήταν σε θέση να συναινέσει σε σεξουαλική επαφή με τη νεαρή γυναίκα που τον κατηγορεί.Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύει το, με αυτή την εκδοχή ο Ίνγκαλς εμφανίζει ουσιαστικά τον εαυτό του ως θύμα, την ώρα που η τότε 20χρονη φοιτήτρια, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, υποστηρίζει ότι εκείνη ήταν τόσο μεθυσμένη και υπό την επήρεια ουσιών ώστε δεν μπορούσε να δώσει συναίνεση.Ο Ίνγκαλς ήταν, σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνος που είχε καλέσει αρχικά τη νεαρή γυναίκα στο σπίτι της αδελφότητας και της είχε προτείνει να συμμετάσχουν σε σεξουαλική επαφή με ακόμη ένα άτομο. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι στη συνέχεια διαφορετικά μέλη της αδελφότητας άρχισαν να μπαίνουν στο δωμάτιο και να τη βιάζουν.Ακόμη πιο επιβαρυντικά για την εικόνα της υπόθεσης είναι τα μηνύματα που αποδίδονται στον Ίνγκαλς σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 60 άτομα.Όταν άλλο μέλος φέρεται να έγραψε ότι στο σπίτι υπήρχε «δωρεάν» σεξ, αναφερόμενος στη νεαρή γυναίκα, ο Ίνγκαλς φέρεται να απάντησε καλώντας και άλλους να πάνε στο δωμάτιο. «Μπορείτε να μπείτε μέσα και απλώς το βγάλετε έξω», έγραψε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.Σύμφωνα με έγγραφα της εισαγγελίας της κομητείας Τόμπκινς, ο Ίνγκαλς φέρεται κάποια στιγμή να αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών και άλλο μέλος της αδελφότητας να πήρε τη θέση του. Αργότερα, φέρεται να ξύπνησε και να συμμετείχε ξανά.Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι στη διάρκεια της βραδιάς είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ όσο και κεταμίνη και ότι σταδιακά έχασε την ικανότητα να συναινεί.Αρχικά, σύμφωνα με πανεπιστημιακά έγγραφα, είχε πει στον Ίνγκαλς ότι όσα συνέβησαν μεταξύ τους ήταν συναινετικά. Τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο, επανεξέτασε όσα είχαν συμβεί και τελικά, περίπου τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, κατήγγειλε βιασμό στην αστυνομία του πανεπιστημίου, δηλώνοντας ότι ήταν «100% βέβαιη» πως είχε βιαστεί.Η υπόθεση περιπλέχθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι η αναφορά που διαβιβάστηκε τότε στην εισαγγελία φέρεται να μην περιλάμβανε με σαφήνεια αυτή την καταγγελία. Ο εισαγγελέας Μάθιου Βαν Χάουτεν είχε αρχικά κρίνει ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικών διώξεων.Μέχρι σήμερα ούτε ο Ίνγκαλς ούτε οι άλλοι έξι άνδρες έχουν κατηγορηθεί ποινικά.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι η τηλεφωνική συνομιλία που η νεαρή γυναίκα ηχογράφησε πριν απευθυνθεί στην αστυνομία. Στη διάρκεια της κλήσης, ο Ίνγκαλς της είπε ότι του είχε αναφέρει πως ήταν νηφάλια εκείνο το βράδυ. «Μου είπες ότι ήσουν νηφάλια», ακούγεται να της λέει.



Η ίδια το αρνήθηκε κατηγορηματικά και απάντησε ότι ο Ίνγκαλς γνώριζε πως είχε ήδη πιει πολύ πριν φτάσει στο σπίτι της αδελφότητας. «Ήξερες ήδη ότι είχα πιει δέκα σφηνάκια», του είπε.



Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο όταν η νεαρή γυναίκα κατέθεσε αστική αγωγή, παρουσιάζοντας λεπτομερέστερη εκδοχή των γεγονότων. Μετά την κατάθεση της αγωγής, ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει την υπόθεση, επικαλούμενος νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δικόγραφο.



Με πληροφορίες από New York Post