Πώς μαγειρεύουμε τα μανιτάρια και ποια είδη πρέπει να αποφεύγουμε
Πώς μαγειρεύουμε τα μανιτάρια και ποια είδη πρέπει να αποφεύγουμε
Από τις παραδοσιακές πίτες και τις αχνιστές σούπες μέχρι τα λαχταριστά ζυμαρικά και τα ριζότι, τα μανιτάρια χαρίζουν πλούσια γεύση και μοναδικά αρώματα
Για να τα απολαύσουμε, όμως, χρειάζεται να ξέρουμε ποια θα επιλέξουμε, πώς θα τα καθαρίσουμε και πώς θα τα μαγειρέψουμε σωστά. Και, φυσικά, να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλα τα μανιτάρια ακίνδυνα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των άγριων μανιταριών, ένα λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.
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