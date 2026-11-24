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FT: Ο Χέγκσεθ «καθυστερεί» την παράδοση 60 πυραύλων για συστήματα Patriot στην Ουκρανία
FT: Ο Χέγκσεθ «καθυστερεί» την παράδοση 60 πυραύλων για συστήματα Patriot στην Ουκρανία
Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι χρειάζεται επειγόντως περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις
Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει εγκρίνει ακόμη την παράδοση 60 πυραύλων αναχαίτισης, κατάλληλων για τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, συμπεριλαμβανομένων μερικών από οπλοστάσια ευρωπαϊκών κρατών, αναφέρει η Financial Times, επικαλούμενη τρεις πηγές της ενήμερες σχετικά.
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της εφημερίδας.
Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι χρειάζεται επειγόντως περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Στους πυραύλους αναχαίτισης περιλαμβάνονται οι αμερικανικής κατασκευής PAC-3 και PAC-2, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στα οπλοστάσια ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η προμήθειά τους χρηματοδοτείται από τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου, ανέφερε η εφημερίδα.
Η παράδοση των PAC-3 ήταν προγραμματισμένο να γίνει μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Ωστόσο δεν έχει εγκριθεί η μεταφορά τους. Η παράδοση περίπου 20 PAC-2, πυραύλων παλιότερης τεχνολογίας, επίσης χρειάζεται ακόμη υπουργική έγκριση για να προχωρήσει η μεταφορά.
Πάντα κατά το δημοσίευμα των FT, η χωριστή προσπάθεια να εξασφαλιστεί αμερικανική έγκριση προκειμένου η Ουκρανία να παράγει πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot επίσης καθυστερεί στο Πεντάγωνο. Εκπρόσωπος του είπε στην εφημερίδα πως δεν έχει υπάρξει καμιά αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τους πυραύλους που προορίζονται για τα συστήματα Patriot.
Το υπουργείο Πολέμου καταβάλλει διάφορες «παράλληλες» προσπάθειες για να «επιταχυνθεί η συμπαραγωγή» τέτοιων πυραύλων με «ευρωπαίους εταίρους και με την Ουκρανία και το έργο για αυτό συνεχίζεται ως και σήμερα», είπε αξιωματούχος του Πενταγώνου στην εφημερίδα.
Τον περασμένο μήνα, η Ουάσιγκτον ενέκρινε την πώληση 500 πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα Patriot της Ουκρανίας, αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο οι παραδόσεις τους δεν αναμένεται να αρχίσουν παρά στις αρχές του 2030.
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της εφημερίδας.
Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι χρειάζεται επειγόντως περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Στους πυραύλους αναχαίτισης περιλαμβάνονται οι αμερικανικής κατασκευής PAC-3 και PAC-2, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στα οπλοστάσια ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η προμήθειά τους χρηματοδοτείται από τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου, ανέφερε η εφημερίδα.
Η παράδοση των PAC-3 ήταν προγραμματισμένο να γίνει μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Ωστόσο δεν έχει εγκριθεί η μεταφορά τους. Η παράδοση περίπου 20 PAC-2, πυραύλων παλιότερης τεχνολογίας, επίσης χρειάζεται ακόμη υπουργική έγκριση για να προχωρήσει η μεταφορά.
Πάντα κατά το δημοσίευμα των FT, η χωριστή προσπάθεια να εξασφαλιστεί αμερικανική έγκριση προκειμένου η Ουκρανία να παράγει πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot επίσης καθυστερεί στο Πεντάγωνο. Εκπρόσωπος του είπε στην εφημερίδα πως δεν έχει υπάρξει καμιά αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τους πυραύλους που προορίζονται για τα συστήματα Patriot.
Το υπουργείο Πολέμου καταβάλλει διάφορες «παράλληλες» προσπάθειες για να «επιταχυνθεί η συμπαραγωγή» τέτοιων πυραύλων με «ευρωπαίους εταίρους και με την Ουκρανία και το έργο για αυτό συνεχίζεται ως και σήμερα», είπε αξιωματούχος του Πενταγώνου στην εφημερίδα.
Τον περασμένο μήνα, η Ουάσιγκτον ενέκρινε την πώληση 500 πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα Patriot της Ουκρανίας, αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο οι παραδόσεις τους δεν αναμένεται να αρχίσουν παρά στις αρχές του 2030.
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