Ρωσικό drone πέφτει στη μέση του δρόμου στο Κίεβο, ανάμεσα σε αυτοκίνητα - Χτυπήθηκε τρένο με 340 επιβάτες στην Οδησσό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Κίεβο Οδησσός Τρένο Drone

Ρωσικό drone πέφτει στη μέση του δρόμου στο Κίεβο, ανάμεσα σε αυτοκίνητα - Χτυπήθηκε τρένο με 340 επιβάτες στην Οδησσό, δείτε βίντεο

Πάνω από 130 drones εκτόξευσαν οι Ρώσοι κατά της Ουκρανίας την τελευταία μέρα - Νεκροί οι δύο μηχανοδηγοί του τρένου στην Οδησσό

Ρωσικό drone πέφτει στη μέση του δρόμου στο Κίεβο, ανάμεσα σε αυτοκίνητα - Χτυπήθηκε τρένο με 340 επιβάτες στην Οδησσό, δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με δεκάδες drones συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησαν οι ουκρανικές Αρχές, η Ρωσία εκτόξευσε 133 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ η ουκρανική αεροπορική άμυνα κατάφερε να αναχαιτίσει τα 111 από αυτά.

Ενδεικτικό του κινδύνου με τον οποίο ζουν καθημερινά οι Ουκρανοί πολίτες είναι ένα βίντεο από το Κίεβο, το οποίο κυκλοφόρησε στα social media το πρωί της Πέμπτης.

Σε αυτό, διακρίνεται ένα ρωσικό drone τύπου Geran-2, το οποίο έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά την αναχαίτισή του από την ουκρανική αεράμυνα και τα συντρίμμια του πέφτουν στη μέση μιας λεωφόρου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που τη διέσχιζαν.



Χτυπήθηκε τρένο με 340 επιβάτες στην Οδησσό, νεκροί οι μηχανοδηγοί

Στο μεταξύ, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed χτύπησε τη μηχανή ενός επιβατικού τρένου στην περιοχή της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, Ολεξάντρ Περτσόβσκι.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, καθώς το τρένο πλησίαζε σε σταθμό όπου επρόκειτο να κατέβουν οι επιβάτες, μετά την ανίχνευση απειλής από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Κλείσιμο


«Δυστυχώς, πρέπει να ανακοινώσω τα πιο τρομερά νέα: σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε προς το παρόν, αυτή η επίθεση δεν άφησε καμία ελπίδα στο πλήρωμα της μηχανής μας – τον μηχανοδηγό και τον βοηθό του», δήλωσε ο Περτσόβσκι.

Το τρένο μετέφερε 340 επιβάτες, οι οποίοι το εκκένωσαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ τους. Στη συνέχεια, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στην Οδησσό με λεωφορεία.

Ο Περτσόβσκι ανέφερε ότι οι μηχανοδηγοί προσπαθούσαν να σταματήσουν το τρένο και να επιτρέψει στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια, όταν το drone πραγματοποίησε έναν απότομο ελιγμό και δεν τους άφησε περιθώρια αντίδρασης.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης