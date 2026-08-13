Ρωσικό drone πέφτει στη μέση του δρόμου στο Κίεβο, ανάμεσα σε αυτοκίνητα - Χτυπήθηκε τρένο με 340 επιβάτες στην Οδησσό, δείτε βίντεο
Ρωσικό drone πέφτει στη μέση του δρόμου στο Κίεβο, ανάμεσα σε αυτοκίνητα - Χτυπήθηκε τρένο με 340 επιβάτες στην Οδησσό, δείτε βίντεο
Πάνω από 130 drones εκτόξευσαν οι Ρώσοι κατά της Ουκρανίας την τελευταία μέρα - Νεκροί οι δύο μηχανοδηγοί του τρένου στην Οδησσό
Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με δεκάδες drones συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησαν οι ουκρανικές Αρχές, η Ρωσία εκτόξευσε 133 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ η ουκρανική αεροπορική άμυνα κατάφερε να αναχαιτίσει τα 111 από αυτά.
Ενδεικτικό του κινδύνου με τον οποίο ζουν καθημερινά οι Ουκρανοί πολίτες είναι ένα βίντεο από το Κίεβο, το οποίο κυκλοφόρησε στα social media το πρωί της Πέμπτης.
Σε αυτό, διακρίνεται ένα ρωσικό drone τύπου Geran-2, το οποίο έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά την αναχαίτισή του από την ουκρανική αεράμυνα και τα συντρίμμια του πέφτουν στη μέση μιας λεωφόρου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που τη διέσχιζαν.
Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, καθώς το τρένο πλησίαζε σε σταθμό όπου επρόκειτο να κατέβουν οι επιβάτες, μετά την ανίχνευση απειλής από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
«Δυστυχώς, πρέπει να ανακοινώσω τα πιο τρομερά νέα: σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε προς το παρόν, αυτή η επίθεση δεν άφησε καμία ελπίδα στο πλήρωμα της μηχανής μας – τον μηχανοδηγό και τον βοηθό του», δήλωσε ο Περτσόβσκι.
Το τρένο μετέφερε 340 επιβάτες, οι οποίοι το εκκένωσαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ τους. Στη συνέχεια, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στην Οδησσό με λεωφορεία.
Ο Περτσόβσκι ανέφερε ότι οι μηχανοδηγοί προσπαθούσαν να σταματήσουν το τρένο και να επιτρέψει στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια, όταν το drone πραγματοποίησε έναν απότομο ελιγμό και δεν τους άφησε περιθώρια αντίδρασης.
Ενδεικτικό του κινδύνου με τον οποίο ζουν καθημερινά οι Ουκρανοί πολίτες είναι ένα βίντεο από το Κίεβο, το οποίο κυκλοφόρησε στα social media το πρωί της Πέμπτης.
Σε αυτό, διακρίνεται ένα ρωσικό drone τύπου Geran-2, το οποίο έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά την αναχαίτισή του από την ουκρανική αεράμυνα και τα συντρίμμια του πέφτουν στη μέση μιας λεωφόρου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που τη διέσχιζαν.
🇺🇦🇷🇺 - UKRAINE / RUSSIE— NEXUS (@nexus_osint) August 12, 2026
🔸Interception d'un drone Geran-2 aujourd'hui dans la région de Kiev manquant de peu une voiture après sa chute. https://t.co/90xBAjQGNM pic.twitter.com/2sNaZrmX5n
Χτυπήθηκε τρένο με 340 επιβάτες στην Οδησσό, νεκροί οι μηχανοδηγοίΣτο μεταξύ, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed χτύπησε τη μηχανή ενός επιβατικού τρένου στην περιοχή της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, Ολεξάντρ Περτσόβσκι.
Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, καθώς το τρένο πλησίαζε σε σταθμό όπου επρόκειτο να κατέβουν οι επιβάτες, μετά την ανίχνευση απειλής από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
⚡️Today in the Odesa region of Ukraine, russia once again destroyed a regular passenger train locomotive with a jet drone: the driver and his assistant were killed, — Zelenskyy.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 13, 2026
Overnight, russia also attacked 11 regions of Ukraine, using more than 130 attack drones.
The… pic.twitter.com/CbWMdzbGP1
«Δυστυχώς, πρέπει να ανακοινώσω τα πιο τρομερά νέα: σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε προς το παρόν, αυτή η επίθεση δεν άφησε καμία ελπίδα στο πλήρωμα της μηχανής μας – τον μηχανοδηγό και τον βοηθό του», δήλωσε ο Περτσόβσκι.
Το τρένο μετέφερε 340 επιβάτες, οι οποίοι το εκκένωσαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ τους. Στη συνέχεια, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στην Οδησσό με λεωφορεία.
Ο Περτσόβσκι ανέφερε ότι οι μηχανοδηγοί προσπαθούσαν να σταματήσουν το τρένο και να επιτρέψει στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια, όταν το drone πραγματοποίησε έναν απότομο ελιγμό και δεν τους άφησε περιθώρια αντίδρασης.
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