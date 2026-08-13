Εντυπωσιακό βίντεο από άσκηση των ΗΠΑ: Πύραυλοι χτυπούν πλοίο 40.000 τόνων και προκαλούν ισχυρές εκρήξεις
ΚΟΣΜΟΣ
Χαβάη Εκρήξεις ΗΠΑ

Εντυπωσιακό βίντεο από άσκηση των ΗΠΑ: Πύραυλοι χτυπούν πλοίο 40.000 τόνων και προκαλούν ισχυρές εκρήξεις

Το παροπλισμένο USS Peleliu χρησιμοποιήθηκε ως στόχος σε άσκηση βύθισης στα ανοικτά της Χαβάης - Δέχθηκε πλήγματα και από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας τύπου καμικάζι

Εντυπωσιακό βίντεο από άσκηση των ΗΠΑ: Πύραυλοι χτυπούν πλοίο 40.000 τόνων και προκαλούν ισχυρές εκρήξεις
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Εντυπωσιακές εικόνες από τα διαδοχικά πλήγματα που δέχεται το παροπλισμένο αμερικανικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Peleliu (LHA-5) καταγράφονται σε βίντεο από άσκηση βύθισης στόχου (SINKEX), η οποία πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά της Χαβάης στο πλαίσιο της RIMPAC 2026.

Στο βίντεο φαίνεται το πλοίο να δέχεται τα πλήγματα, με εκρήξεις να σημειώνονται πάνω στο σκάφος κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Δείτε το βίντεο:


Μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του USS Peleliu ήταν δύο αντιπλοϊκοί πύραυλοι Harpoon, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο και έπληξαν το παροπλισμένο πλοίο.

Το USS Peleliu, με εκτόπισμα σχεδόν 40.000 τόνων, δέχθηκε επίσης πλήγματα από ισπανικά, ιαπωνικά και άλλα συμμαχικά οπλικά συστήματα.

Στην ίδια άσκηση χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) τύπου καμικάζι, το οποίο έπληξε το πλοίο-στόχο.

Η συγκεκριμένη χρήση ενός USV για την προσβολή πλοίου-στόχου αποτέλεσε πρωτιά σε αμερικανική άσκηση SINKEX.
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