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Εντυπωσιακό βίντεο από άσκηση των ΗΠΑ: Πύραυλοι χτυπούν πλοίο 40.000 τόνων και προκαλούν ισχυρές εκρήξεις
Εντυπωσιακό βίντεο από άσκηση των ΗΠΑ: Πύραυλοι χτυπούν πλοίο 40.000 τόνων και προκαλούν ισχυρές εκρήξεις
Το παροπλισμένο USS Peleliu χρησιμοποιήθηκε ως στόχος σε άσκηση βύθισης στα ανοικτά της Χαβάης - Δέχθηκε πλήγματα και από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας τύπου καμικάζι
Εντυπωσιακές εικόνες από τα διαδοχικά πλήγματα που δέχεται το παροπλισμένο αμερικανικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Peleliu (LHA-5) καταγράφονται σε βίντεο από άσκηση βύθισης στόχου (SINKEX), η οποία πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά της Χαβάης στο πλαίσιο της RIMPAC 2026.
Στο βίντεο φαίνεται το πλοίο να δέχεται τα πλήγματα, με εκρήξεις να σημειώνονται πάνω στο σκάφος κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Δείτε το βίντεο:
Μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του USS Peleliu ήταν δύο αντιπλοϊκοί πύραυλοι Harpoon, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο και έπληξαν το παροπλισμένο πλοίο.
Το USS Peleliu, με εκτόπισμα σχεδόν 40.000 τόνων, δέχθηκε επίσης πλήγματα από ισπανικά, ιαπωνικά και άλλα συμμαχικά οπλικά συστήματα.
Στην ίδια άσκηση χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) τύπου καμικάζι, το οποίο έπληξε το πλοίο-στόχο.
Η συγκεκριμένη χρήση ενός USV για την προσβολή πλοίου-στόχου αποτέλεσε πρωτιά σε αμερικανική άσκηση SINKEX.
Στο βίντεο φαίνεται το πλοίο να δέχεται τα πλήγματα, με εκρήξεις να σημειώνονται πάνω στο σκάφος κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Δείτε το βίντεο:
SINKEX: Two submarine-launched Harpoon missiles hitting the decommissioned USS Peleliu (LHA-5) during a sinking exercise off Hawaii during RIMPAC 2026 Exercise.— Clash Report (@clashreport) August 13, 2026
The nearly 40,000-ton ship also took hits from Spanish, Japanese, and allied weapons, plus a kamikaze USV — a first… pic.twitter.com/oi9qcVPP4i
Μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του USS Peleliu ήταν δύο αντιπλοϊκοί πύραυλοι Harpoon, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο και έπληξαν το παροπλισμένο πλοίο.
Το USS Peleliu, με εκτόπισμα σχεδόν 40.000 τόνων, δέχθηκε επίσης πλήγματα από ισπανικά, ιαπωνικά και άλλα συμμαχικά οπλικά συστήματα.
Στην ίδια άσκηση χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) τύπου καμικάζι, το οποίο έπληξε το πλοίο-στόχο.
Η συγκεκριμένη χρήση ενός USV για την προσβολή πλοίου-στόχου αποτέλεσε πρωτιά σε αμερικανική άσκηση SINKEX.
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