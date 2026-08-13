Λήξη συναγερμού στη Βαυαρία μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε γραμμές τρένου

Ρομπότ αποναρκοθέτησης βρίσκεται σε επιχείρηση στον χώρο του σταθμού στη Μέση Φραγκονία της Βαυαρίας

Η πόλη Τρόϊχτλινγκεν έχει πληθυσμό περίπου 12.000 κατοίκων και βρίσκεται 150 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μονάχου.

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Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές στην βαυαρική πόληδεν περιείχε εκρηκτικά, παρά τους αρχικούς φόβους.Νωρίτερα σήμερα, κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε το αντικείμενο στην πόλη Τρόϊχτλινγκεν εκκενώθηκαν για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο από ρομπότ.Το κοινό είχε κληθεί να μείνει μακριά από την περιοχή, η οποία είχε αποκλειστεί, όπως ανέφερε επίσης η αστυνομία με ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.Οι γερμανικές Αρχές βρίσκονταν σε επαγρύπνηση για περισσότερο από μία εβδομάδα λόγω μιας απόπειρας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην ανατολική Γερμανία, όπου εντοπίστηκε ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά κοντά στην πίστα του αεροδρομίου.Photo Credits: AP