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Λήξη συναγερμού στη Βαυαρία μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε γραμμές τρένου
Λήξη συναγερμού στη Βαυαρία μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε γραμμές τρένου
Μετά από ελέγχους δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο
UPD:
Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές στην βαυαρική πόλη Τρόϊχτλινγκεν δεν περιείχε εκρηκτικά, παρά τους αρχικούς φόβους.
Νωρίτερα σήμερα, κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε το αντικείμενο στην πόλη Τρόϊχτλινγκεν εκκενώθηκαν για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο από ρομπότ.
Το κοινό είχε κληθεί να μείνει μακριά από την περιοχή, η οποία είχε αποκλειστεί, όπως ανέφερε επίσης η αστυνομία με ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.
Οι γερμανικές Αρχές βρίσκονταν σε επαγρύπνηση για περισσότερο από μία εβδομάδα λόγω μιας απόπειρας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην ανατολική Γερμανία, όπου εντοπίστηκε ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά κοντά στην πίστα του αεροδρομίου.
Photo Credits: AP
Νωρίτερα σήμερα, κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε το αντικείμενο στην πόλη Τρόϊχτλινγκεν εκκενώθηκαν για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο από ρομπότ.
Zurzeit wird der Gegenstand mithilfe eines Roboters angehoben, um weitere Untersuchungen durchführen zu können. #T1308 https://t.co/4uBDr2jxWN— Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) August 13, 2026
Οι γερμανικές Αρχές βρίσκονταν σε επαγρύπνηση για περισσότερο από μία εβδομάδα λόγω μιας απόπειρας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην ανατολική Γερμανία, όπου εντοπίστηκε ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά κοντά στην πίστα του αεροδρομίου.
Η πόλη Τρόϊχτλινγκεν έχει πληθυσμό περίπου 12.000 κατοίκων και βρίσκεται 150 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μονάχου.
In Treuchtlingen räumen Einsatzkräfte Gebäude in Bahnhofsnähe wegen eines verdächtigen Gegenstands. Der Nahverkehr in der Region kommt dadurch zum Erliegen. https://t.co/navNveQ80N— DIE ZEIT (@zeitonline) August 13, 2026
Photo Credits: AP
UPD:
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