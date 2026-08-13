Λήξη συναγερμού στη Βαυαρία μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε γραμμές τρένου
ΚΟΣΜΟΣ
Βαυαρία Εκρηκτικός μηχανισμός Γερμανία Υποπτο αντικείμενο

Λήξη συναγερμού στη Βαυαρία μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε γραμμές τρένου

Μετά από ελέγχους δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο

Λήξη συναγερμού στη Βαυαρία μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε γραμμές τρένου
Ζωή Ψαρρά
UPD:
Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές στην βαυαρική πόλη Τρόϊχτλινγκεν δεν περιείχε εκρηκτικά, παρά τους αρχικούς φόβους.

Νωρίτερα σήμερα, κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε το αντικείμενο στην πόλη Τρόϊχτλινγκεν εκκενώθηκαν για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο από ρομπότ.

Το κοινό είχε κληθεί να μείνει μακριά από την περιοχή, η οποία είχε αποκλειστεί, όπως ανέφερε επίσης η αστυνομία με ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Οι γερμανικές Αρχές βρίσκονταν σε επαγρύπνηση για περισσότερο από μία εβδομάδα λόγω μιας απόπειρας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην ανατολική Γερμανία, όπου εντοπίστηκε ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά κοντά στην πίστα του αεροδρομίου.

Λήξη συναγερμού στη Βαυαρία μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε γραμμές τρένου
Ρομπότ αποναρκοθέτησης βρίσκεται σε επιχείρηση στον χώρο του σταθμού στη Μέση Φραγκονία της Βαυαρίας



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Photo Credits: AP
Ζωή Ψαρρά
UPD:

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