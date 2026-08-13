Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες
Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες
Συνεργείο συντήρησης εργαζόταν σε αγωγούς της Gunvor Energy - Πιθανώς, κάτι πήγε στραβά κατά την αποσύνδεση των σωλήνων, γράφουν τα ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και αρκετά ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης σε εταιρεία στην οδό Moezelweg, στην περιοχή Europoort, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Rijnmond.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα συνεργείο συντήρησης που είχε προσληφθεί εργαζόταν σε αγωγούς στην εγκατάσταση και ότι κάτι πιθανώς πήγε στραβά κατά την αποσύνδεση των σωλήνων.
Σύμφωνα με τον σταθμό, ίχνη έκρηξης ήταν ορατά σε δεξαμενή αποθήκευσης.
Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν διαθέτει προς το παρόν περαιτέρω στοιχεία.
Πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην περιοχή έσπευσαν έξι ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και πυροσβεστικά συνεργεία.
Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης σε εταιρεία στην οδό Moezelweg, στην περιοχή Europoort, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Rijnmond.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα συνεργείο συντήρησης που είχε προσληφθεί εργαζόταν σε αγωγούς στην εγκατάσταση και ότι κάτι πιθανώς πήγε στραβά κατά την αποσύνδεση των σωλήνων.
Σύμφωνα με τον σταθμό, ίχνη έκρηξης ήταν ορατά σε δεξαμενή αποθήκευσης.
BREAKING: One person has died and several injured after an explosion at a port in Rotterdam, local police have said.— Sky News (@SkyNews) August 13, 2026
The cause of the explosion remains unknown and is being investigated. pic.twitter.com/oWJFg3u5gt
Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν διαθέτει προς το παρόν περαιτέρω στοιχεία.
Op de Moezelweg in Europoort Rotterdam heeft een explosie plaatsgevonden op een tankterminal. Daarbij is ten minste één dode gevallen. Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.https://t.co/lHkjv99jDa pic.twitter.com/vYj72Tlq7f— MediaTV (@mediatvnl) August 13, 2026
Πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην περιοχή έσπευσαν έξι ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και πυροσβεστικά συνεργεία.
Με πληροφορίες από NBC News, dutchnews
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα