Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες

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Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και αρκετά ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την αστυνομία.Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης σε εταιρεία στην οδό Moezelweg, στην περιοχή Europoort, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Rijnmond.Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα συνεργείο συντήρησης που είχε προσληφθεί εργαζόταν σε αγωγούς στην εγκατάσταση και ότι κάτι πιθανώς πήγε στραβά κατά την αποσύνδεση των σωλήνων.Σύμφωνα με τον σταθμό, ίχνη έκρηξης ήταν ορατά σε δεξαμενή αποθήκευσης.Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν διαθέτει προς το παρόν περαιτέρω στοιχεία.Πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην περιοχή έσπευσαν έξι ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και πυροσβεστικά συνεργεία.