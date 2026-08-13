Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ρότερνταμ Έκρηξη

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες

Συνεργείο συντήρησης εργαζόταν σε αγωγούς της Gunvor Energy - Πιθανώς, κάτι πήγε στραβά κατά την αποσύνδεση των σωλήνων, γράφουν τα ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες
Ζωή Ψαρρά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και αρκετά ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης σε εταιρεία στην οδό Moezelweg, στην περιοχή Europoort, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Rijnmond.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα συνεργείο συντήρησης που είχε προσληφθεί εργαζόταν σε αγωγούς στην εγκατάσταση και ότι κάτι πιθανώς πήγε στραβά κατά την αποσύνδεση των σωλήνων.

Σύμφωνα με τον σταθμό, ίχνη έκρηξης ήταν ορατά σε δεξαμενή αποθήκευσης.



Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν διαθέτει προς το παρόν περαιτέρω στοιχεία.



Κλείσιμο


Πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην περιοχή έσπευσαν έξι ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και πυροσβεστικά συνεργεία.

Με πληροφορίες από NBC News, dutchnews
Ζωή Ψαρρά
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης