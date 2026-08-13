Ήταν φίλες από παιδιά και 30 χρόνια μετά έμαθαν ότι είναι αδελφές: «Είναι σαν να γύρισα σπίτι»

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«Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα»

Όλα άλλαξαν για τις δυο γυναίκες τον περασμένο Απρίλιο, όταν ένα τεστ DNA της MyHeritage έδειξε ότι είχαν πλήρη αδελφική συγγένεια. Η Μινάλ, η οποία σήμερα ζει στη Γαλλία με τον σύντροφό της και τους δύο γιους τους, καθόταν στον καναπέ όταν έλαβε στο κινητό της την ειδοποίηση με τα αποτελέσματα. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω», θυμάται.Αρχικά δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η αδελφή που είχε μόλις βρει ήταν το ίδιο κορίτσι με το οποίο είχε δεθεί σχεδόν 30 χρόνια νωρίτερα. Την αναζήτησε στα social media και, κοιτάζοντας τις φωτογραφίες της, κατάλαβε ποια ήταν.Η Μινάλ δεν διέθετε κανένα στοιχείο για τους βιολογικούς συγγενείς της. Όπως λέει, η θετή οικογένειά της τη μεγάλωσε με αγάπη, ωστόσο μέσα στην καρδιά της παρέμενε για χρόνια ένα αίσθημα μοναξιάς.Η πρώτη τους συνάντηση μετά την αποκάλυψη έγινε στην πόλη Σερτόχενμπος της Ολλανδίας. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν, γέλασαν και έκλαψαν, ενώ έβγαλαν μαζί και την πρώτη τους selfie γνωρίζοντας πλέον την πραγματική σχέση που τις συνέδεε.Για τη Μινάλ, η ιστορία τους συνοψίζεται σε μία φράση: «Ήμασταν φίλες πριν μάθουμε ότι είμαστε αδελφές. Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα, απλώς δεν το γνωρίζαμε».