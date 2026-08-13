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Ήταν φίλες από παιδιά και 30 χρόνια μετά έμαθαν ότι είναι αδελφές: «Είναι σαν να γύρισα σπίτι»
Ήταν φίλες από παιδιά και 30 χρόνια μετά έμαθαν ότι είναι αδελφές: «Είναι σαν να γύρισα σπίτι»
Οι δύο γυναίκες είχαν υιοθετηθεί από το ίδιο ορφανοτροφείο από την Ινδία και γνωρίστηκαν σε εκδήλωση στην Ολλανδία - Ένα τεστ DNA αποκάλυψε την αλήθεια
Δύο γυναίκες που είχαν υιοθετηθεί ξεχωριστά πριν από περίπου 40 χρόνια από το ίδιο ορφανοτροφείο στην Ινδία και είχαν γνωριστεί ως παιδιά στην Ολλανδία, ανακάλυψαν δεκαετίες αργότερα ότι είναι αδελφές.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, Η Μίνα Γκέλτινκ, 43 ετών, και η Μινάλ Τάισεν, 44, ανακάλυψαν έπειτα από τεστ DNA ότι είναι αδελφές, περίπου 30 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία και τέσσερις δεκαετίες μετά την υιοθεσία τους από ορφανοτροφείο στην Ινδία.
«Όταν σε βλέπω, νιώθω σαν να γυρνάω σπίτι», είπε συγκινημένη η Μίνα στην αδελφή της κατά την επανένωσή τους την Τρίτη στην Ολλανδία. «Για χρόνια ένιωθα ένα κενό στην καρδιά μου. Είναι σαν να βρέθηκε το κομμάτι του παζλ που έλειπε», πρόσθεσε η 43χρονη, η οποία σήμερα είναι μητέρα τριών παιδιών.
Οι δύο γυναίκες υιοθετήθηκαν πριν από περίπου 40 χρόνια από ξεχωριστές οικογένειες και μεγάλωσαν σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων η μία από την άλλη στην Ολλανδία.
Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1996, σε εκδήλωση για υιοθετημένα παιδιά. Αν και δεν γνώριζαν τίποτα για τη μεταξύ τους συγγένεια, ένιωσαν αμέσως κοντά η μία στην άλλη. Άνθρωποι γύρω τους σχολίαζαν μάλιστα πόσο έμοιαζαν. Εκείνες το αντιμετώπιζαν σαν αστείο, αποκαλούσαν η μία την άλλη «αδελφούλα» και αντάλλαξαν διευθύνσεις.
Τα δύο κορίτσια έγιναν καλές φίλες χωρίς να γνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα ήταν αδελφές. Στη συνέχεια οι ζωές τους ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους με αποτέλεσμα να «χαθούν» για περίπου 15 χρόνια.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, Η Μίνα Γκέλτινκ, 43 ετών, και η Μινάλ Τάισεν, 44, ανακάλυψαν έπειτα από τεστ DNA ότι είναι αδελφές, περίπου 30 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία και τέσσερις δεκαετίες μετά την υιοθεσία τους από ορφανοτροφείο στην Ινδία.
«Όταν σε βλέπω, νιώθω σαν να γυρνάω σπίτι», είπε συγκινημένη η Μίνα στην αδελφή της κατά την επανένωσή τους την Τρίτη στην Ολλανδία. «Για χρόνια ένιωθα ένα κενό στην καρδιά μου. Είναι σαν να βρέθηκε το κομμάτι του παζλ που έλειπε», πρόσθεσε η 43χρονη, η οποία σήμερα είναι μητέρα τριών παιδιών.
Γνωρίστηκαν ως παιδιά και αποκαλούσαν η μία την άλλη «αδελφούλα»
Οι δύο γυναίκες υιοθετήθηκαν πριν από περίπου 40 χρόνια από ξεχωριστές οικογένειες και μεγάλωσαν σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων η μία από την άλλη στην Ολλανδία.
Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1996, σε εκδήλωση για υιοθετημένα παιδιά. Αν και δεν γνώριζαν τίποτα για τη μεταξύ τους συγγένεια, ένιωσαν αμέσως κοντά η μία στην άλλη. Άνθρωποι γύρω τους σχολίαζαν μάλιστα πόσο έμοιαζαν. Εκείνες το αντιμετώπιζαν σαν αστείο, αποκαλούσαν η μία την άλλη «αδελφούλα» και αντάλλαξαν διευθύνσεις.
Τα δύο κορίτσια έγιναν καλές φίλες χωρίς να γνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα ήταν αδελφές. Στη συνέχεια οι ζωές τους ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους με αποτέλεσμα να «χαθούν» για περίπου 15 χρόνια.
Το μήνυμα που αποκάλυψε την αλήθεια
Όλα άλλαξαν για τις δυο γυναίκες τον περασμένο Απρίλιο, όταν ένα τεστ DNA της MyHeritage έδειξε ότι είχαν πλήρη αδελφική συγγένεια. Η Μινάλ, η οποία σήμερα ζει στη Γαλλία με τον σύντροφό της και τους δύο γιους τους, καθόταν στον καναπέ όταν έλαβε στο κινητό της την ειδοποίηση με τα αποτελέσματα. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω», θυμάται.
Αρχικά δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η αδελφή που είχε μόλις βρει ήταν το ίδιο κορίτσι με το οποίο είχε δεθεί σχεδόν 30 χρόνια νωρίτερα. Την αναζήτησε στα social media και, κοιτάζοντας τις φωτογραφίες της, κατάλαβε ποια ήταν.
Η Μινάλ δεν διέθετε κανένα στοιχείο για τους βιολογικούς συγγενείς της. Όπως λέει, η θετή οικογένειά της τη μεγάλωσε με αγάπη, ωστόσο μέσα στην καρδιά της παρέμενε για χρόνια ένα αίσθημα μοναξιάς.
Η πρώτη τους συνάντηση μετά την αποκάλυψη έγινε στην πόλη Σερτόχενμπος της Ολλανδίας. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν, γέλασαν και έκλαψαν, ενώ έβγαλαν μαζί και την πρώτη τους selfie γνωρίζοντας πλέον την πραγματική σχέση που τις συνέδεε.
Για τη Μινάλ, η ιστορία τους συνοψίζεται σε μία φράση: «Ήμασταν φίλες πριν μάθουμε ότι είμαστε αδελφές. Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα, απλώς δεν το γνωρίζαμε».
Αρχικά δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η αδελφή που είχε μόλις βρει ήταν το ίδιο κορίτσι με το οποίο είχε δεθεί σχεδόν 30 χρόνια νωρίτερα. Την αναζήτησε στα social media και, κοιτάζοντας τις φωτογραφίες της, κατάλαβε ποια ήταν.
Η Μινάλ δεν διέθετε κανένα στοιχείο για τους βιολογικούς συγγενείς της. Όπως λέει, η θετή οικογένειά της τη μεγάλωσε με αγάπη, ωστόσο μέσα στην καρδιά της παρέμενε για χρόνια ένα αίσθημα μοναξιάς.
«Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα»
Η πρώτη τους συνάντηση μετά την αποκάλυψη έγινε στην πόλη Σερτόχενμπος της Ολλανδίας. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν, γέλασαν και έκλαψαν, ενώ έβγαλαν μαζί και την πρώτη τους selfie γνωρίζοντας πλέον την πραγματική σχέση που τις συνέδεε.
Για τη Μινάλ, η ιστορία τους συνοψίζεται σε μία φράση: «Ήμασταν φίλες πριν μάθουμε ότι είμαστε αδελφές. Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα, απλώς δεν το γνωρίζαμε».
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