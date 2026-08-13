Ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Ιζμαήλ, ουκρανικά drones έπληξαν τη Σεβαστούπολη
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Ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Ιζμαήλ, ουκρανικά drones έπληξαν τη Σεβαστούπολη

Ζημιές και πυρκαγιά στο μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη – «Μαζική» επίθεση με drones στην Κριμαία

Ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Ιζμαήλ, ουκρανικά drones έπληξαν τη Σεβαστούπολη
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Νέα νύχτα αεροπορικών επιδρομών καταγράφηκε στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν πλήγματα σε στρατηγικής σημασίας περιοχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το λιμάνι της Ιζμαήλ στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και πυρκαγιά, ενώ ουκρανικά drones επιτέθηκαν στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη Κριμαία, προκαλώντας νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, με τις τοπικές αρχές και στις δύο πλευρές να αποτιμούν τις ζημιές.

Ρωσική επιδρομή στο λιμάνι της Ιζμαήλ

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανιού της Ιζμαήλ, στη νοτιοδυτική ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών μέσω Telegram.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά.

Η Ιζμαήλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και διαθέτει το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά.

«Μαζική» ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Την ίδια ώρα, στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, σημειώθηκε νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης έπειτα από επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, απέδωσε τη διακοπή του ρεύματος σε «μαζική» επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

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Ο Ραζβοζάγεφ ανέφερε ακόμη ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» την επίθεση, ενώ ειδικοί βρίσκονταν στη διαδικασία αποτίμησης των ζημιών.
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