Ρωσικά σαμποτάζ σε Βαλτική και Πολωνία «φοβούνται» CIA και ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες: Για «ιστορίες τρόμου» μιλά η Μόσχα

Αυξημένες οι ανησυχίες για επιχειρήσεις της Ρωσίας σε χώρες που έχουν υποστηρίξει την Ουκρανία - Η Λιθουανία προειδοποιεί για πιθανές «false flag» ενέργειες

Bloomberg, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η Μόσχα επιδιώκει να εκφοβίσει περαιτέρω τα κράτη που στηρίζουν την Ουκρανία.



Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας εξετάζουν επιχειρήσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου «υβριδικού πολέμου», οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές ή ακόμη και επιθέσεις «ψευδούς σημαίας» (false flag), ανέφερε ο αξιωματούχος στο πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί.



CIA έχει ενημερώσει χώρες της περιοχής για το ενδεχόμενο μελλοντικής ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με Ευρωπαίο κυβερνητικό αξιωματούχο. Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη πληροφορία.



Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν αποκλείεται η Ρωσία απλώς να επιδιώκει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εξετάζει κλιμάκωση των επιθέσεών της στην Ευρώπη, με στόχο να προκαλέσει φόβο στο πλαίσιο μιας επιχείρησης πληροφόρησης και ψυχολογικής πίεσης. Ο ίδιος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Μόσχα προετοιμάζει συμβατική στρατιωτική επίθεση ή εισβολή.



Οι απειλές της Μόσχας προς τις χώρες της Βαλτικής Η Ρωσία, η οποία είχε εμπλακεί σύμφωνα με δυτικές αρχές σε σχέδιο δολοφονίας στελέχους της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας το 2024 που τελικά αποτράπηκε, έχει επανειλημμένα απειλήσει με αντίποινα τις χώρες της Βαλτικής, καθώς υποστηρίζει ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί το έδαφός τους για την εξαπόλυση στρατιωτικών drones εναντίον της.



ΟΗΕ προειδοποίησε τη Λετονία ότι «η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν θα σας προστατεύσει από αντίποινα», προσθέτοντας ότι «οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετονία είναι πολύ καλά γνωστές».



Δεν υπάρχουν, πάντως, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες χώρες έχουν εμπλακεί στις ουκρανικές επιθέσεις με drones. Σε ορισμένες περιπτώσεις μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο τους έπειτα από παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης.



«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι μια σειρά από σαμποτάζ» «Η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι μια σειρά επιχειρήσεων σαμποτάζ», δήλωσε ο Σεθ Τζόουνς, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου με μεγάλη εμπειρία στις αμερικανικές ειδικές επιχειρήσεις και σήμερα στέλεχος του Center for Strategic and International Studies. Όπως εξήγησε, τα πιθανά σενάρια κυμαίνονται «από δολοφονίες μέχρι drones ή πυραύλους που εμφανίζονται ως ατυχήματα, “μικρά πράσινα ανθρωπάκια” που επιχειρούν εντός ή γύρω από τις χώρες της Βαλτικής, μέχρι εκρήξεις σε διάφορες εγκαταστάσεις».



Κλείσιμο Antonov Airlines.



Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις την περασμένη εβδομάδα, όταν εντοπίστηκε οπλισμένο drone δίπλα σε ουκρανικό αεροσκάφος. Παράλληλα, εμπορευματικό αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με μικρό, άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, ενώ την επόμενη ημέρα drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από σημαντική στρατιωτική βάση στη δυτική Γερμανία.



Ο αντισυνταγματάρχης Τίλο Γκάιγκερ, ερευνητής του υβριδικού πολέμου στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη και την Πολιτική Ασφάλειας στο Αμβούργο, εκτίμησε ότι ένα από τα μηνύματα που μπορεί να επιδιώκουν να στείλουν τέτοιες ενέργειες είναι: «Μην τα βάζετε μαζί μας».



Κατά τον ίδιο, η επιδίωξη θα μπορούσε να είναι να πειστούν χώρες όπως η Γερμανία να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα δικά τους εθνικά συμφέροντα και λιγότερο για την υποστήριξη των γειτόνων τους.



Η Ρωσία ενδέχεται να κλιμακώσει τις επιθέσεις της εναντίον των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται το, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η Μόσχα επιδιώκει να εκφοβίσει περαιτέρω τα κράτη που στηρίζουν τηνΥπάρχουν ενδείξεις ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας εξετάζουν επιχειρήσεις στο πλαίσιο του λεγόμενουοι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές ή ακόμη και επιθέσειςανέφερε ο αξιωματούχος στο πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί.Ξεχωριστά, ηέχει ενημερώσει χώρες της περιοχής για το ενδεχόμενο μελλοντικής ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με Ευρωπαίο κυβερνητικό αξιωματούχο. Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη πληροφορία.Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν αποκλείεται η Ρωσία απλώς να επιδιώκει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εξετάζει κλιμάκωση των επιθέσεών της στην Ευρώπη, με στόχο να προκαλέσει φόβο στο πλαίσιο μιας επιχείρησης πληροφόρησης και ψυχολογικής πίεσης. Ο ίδιος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Μόσχα προετοιμάζει συμβατική στρατιωτική επίθεση ή εισβολή.Η Ρωσία, η οποία είχε εμπλακεί σύμφωνα με δυτικές αρχές σε σχέδιο δολοφονίας στελέχους της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας το 2024 που τελικά αποτράπηκε, έχει επανειλημμένα απειλήσει με αντίποινα τις χώρες της Βαλτικής, καθώς υποστηρίζει ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί το έδαφός τους για την εξαπόλυση στρατιωτικών drones εναντίον της.Σε μία περίπτωση, ο Ρώσος πρεσβευτής στονπροειδοποίησε τηότι «η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν θα σας προστατεύσει από αντίποινα», προσθέτοντας ότι «οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετονία είναι πολύ καλά γνωστές».Δεν υπάρχουν, πάντως, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες χώρες έχουν εμπλακεί στις ουκρανικές επιθέσεις με. Σε ορισμένες περιπτώσεις μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο τους έπειτα από παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης.«Η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι μια σειρά επιχειρήσεων σαμποτάζ», δήλωσε ο, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου με μεγάλη εμπειρία στις αμερικανικές ειδικές επιχειρήσεις και σήμερα στέλεχος του. Όπως εξήγησε, τα πιθανά σενάρια κυμαίνονται «από δολοφονίες μέχρι drones ή πυραύλους που εμφανίζονται ως ατυχήματα, “μικρά πράσινα ανθρωπάκια” που επιχειρούν εντός ή γύρω από τις χώρες της Βαλτικής, μέχρι εκρήξεις σε διάφορες εγκαταστάσεις».Οι προειδοποιήσεις έρχονται μετά τα περιστατικά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε της Γερμανίας, έναν σημαντικό κόμβο στρατιωτικής επιμελητείας του ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή βάση της ουκρανικήςΤο αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις την περασμένη εβδομάδα, όταν εντοπίστηκε οπλισμένο drone δίπλα σε ουκρανικό αεροσκάφος. Παράλληλα, εμπορευματικό αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με μικρό, άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, ενώ την επόμενη ημέρα drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από σημαντική στρατιωτική βάση στη δυτική Γερμανία.Ο αντισυνταγματάρχης, ερευνητής του υβριδικού πολέμου στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη και την Πολιτική Ασφάλειας στο Αμβούργο, εκτίμησε ότι ένα από τα μηνύματα που μπορεί να επιδιώκουν να στείλουν τέτοιες ενέργειες είναι: «Μην τα βάζετε μαζί μας».Κατά τον ίδιο, η επιδίωξη θα μπορούσε να είναι να πειστούν χώρες όπως ηνα ενδιαφέρονται περισσότερο για τα δικά τους εθνικά συμφέροντα και λιγότερο για την υποστήριξη των γειτόνων τους.

Η προειδοποίηση της Λιθουανίας για επιθέσεις «ψευδούς σημαίας» Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιδρομές με drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, πλήττοντας μεταξύ άλλων μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.



Παράλληλα, οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια ύψους 80 δισ. δολαρίων για το 2026 και «τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα» βοήθειας το 2027.



Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ουκρανικά drones που έχει καταλάβει, προκειμένου να πραγματοποιήσει επίθεση «ψευδούς σημαίας» εναντίον κρίσιμων υποδομών στην περιοχή της Βαλτικής.



Πέντε άτομα δικάζονται αυτή την περίοδο στη Λιθουανία με την κατηγορία ότι οργάνωσαν επιθέσεις το 2024 για λογαριασμό της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.



Ο πρόεδρος της Λιθουανίας είχε επίσης προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην περιοχή.



Το Κρεμλίνο μιλά για «ιστορίες τρόμου» Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τις προειδοποιήσεις για πιθανές ρωσικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «ιστορίες τρόμου» που έχουν στόχο να δικαιολογήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής, σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο Tass.



Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Μόσχα έχει διευρύνει σημαντικά τον λεγόμενο «σκιώδη πόλεμο» εναντίον της Ευρώπης.



Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη τετραπλασιάστηκε μεταξύ 2022 και 2023 και στη συνέχεια τριπλασιάστηκε από το 2023 στο 2024.



Παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα, η Επιτροπή του Ελσίνκι των ΗΠΑ είχε εντοπίσει σχεδόν 150 επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου σε χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με τη Ρωσία, από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2024.