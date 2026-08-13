Ο Ζελένσκι ζητά το 10% του αποθέματος Patriot που διαθέτουν οι ΗΠΑ για να αμυνθεί η Ουκρανία στη Ρωσία

Ακόμα κι αν μας πουλήσουν το 5% θα μπορέσουμε να βγάλουμε τον χειμώνα, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος - Ο ουκρανικός λαός έχει κουραστεί, ο Πούτιν δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, πρόσθεσε

Ουκρανία διαθέτει μόλις το ένα δέκατο των αναχαιτιστικών πυραύλων που θεωρεί ότι χρειάζεται επειγόντως από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ρωσική χρήση βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN.



Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε έναν καθημερινό αγώνα για την εξασφάλιση περισσότερων αναχαιτιστικών Patriot, λέγοντας ότι περνά τις ημέρες του σε «εκατομμύρια τηλεφωνήματα» και σε διαπραγματεύσεις με συμμάχους, μέρος των οποίων, όπως είπε, δεν μπορεί να αποκαλύψει δημοσίως.



Κίεβο να δέχεται ιδιαίτερα έντονα πλήγματα, καθώς η Μόσχα εκμεταλλεύεται τα σχεδόν εξαντλημένα αποθέματα αναχαιτιστικών Patriot της Ουκρανίας.







10% του σημερινού αμερικανικού αποθέματος, το Κίεβο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει όλες τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Ακόμη και το 5%, όπως είπε, θα ήταν αρκετό για να περάσει η χώρα τον χειμώνα.



«Φέτος έχουμε δυόμισι φορές λιγότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους απ’ ό,τι το 2025», ανέφερε. «Η Ρωσία χρησιμοποιεί δύο φορές περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα απ’ ό,τι προηγουμένως».



Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις είναι πλέον σχεδόν καθημερινές. «Κάθε νύχτα έχουμε επιθέσεις και τέσσερις ή πέντε φορές τον μήνα έχουμε μαζικές επιθέσεις… τρομερές νύχτες. Ο κόσμος είναι πραγματικά ηρωικός, πραγματικά ανθεκτικός. Αλλά είναι κουρασμένος».



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«Αν μας πουλήσουν 5%, θα περάσουμε τον χειμώνα» Ο Ζελένσκι ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς το μέγεθος του προβλήματος. «Αν μας πουλήσουν το 5%, θα περάσουμε τον χειμώνα και θα σώσουμε ζωές. Αν μπορούν να μας πουλήσουν το 10%, θα καταρρίψουμε όλους τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Εγώ έχω το 1%», είπε.



Η παγκόσμια έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων έχει επιδεινωθεί λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις και χώρες του Κόλπου χρησιμοποίησαν δεκάδες τέτοιους πυραύλους για να αντιμετωπίσουν ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα και φθηνά drones.



Η έλλειψη αυτή πλήττει ιδιαίτερα την Ουκρανία, όπου σε ορισμένες νύχτες μεγάλες πόλεις εμφανίζονται σχεδόν απροστάτευτες απέναντι στα ρωσικά πλήγματα.



διαθέτει μόλις το ένα δέκατο των αναχαιτιστικών πυραύλων που θεωρεί ότι χρειάζεται επειγόντως από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ρωσική χρήση βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε οσε συνέντευξή του στοΟ Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε έναν καθημερινό αγώνα για την εξασφάλιση περισσότερων, λέγοντας ότι περνά τις ημέρες του σε «εκατομμύρια τηλεφωνήματα» και σε διαπραγματεύσεις με συμμάχους, μέρος των οποίων, όπως είπε, δεν μπορεί να αποκαλύψει δημοσίως.Οι ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, με τονα δέχεται ιδιαίτερα έντονα πλήγματα, καθώς ηεκμεταλλεύεται τα σχεδόν εξαντλημένα αποθέματα αναχαιτιστικώντης Ουκρανίας.Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, εάν οι ΗΠΑ παραχωρούσαν στην Ουκρανία ποσότητα αντίστοιχη με τοτου σημερινού αμερικανικού αποθέματος, το Κίεβο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει όλες τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Ακόμη και τοόπως είπε, θα ήταν αρκετό για να περάσει η χώρα τον χειμώνα.«Φέτος έχουμε δυόμισι φορές λιγότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους απ’ ό,τι το 2025», ανέφερε. «Η Ρωσία χρησιμοποιεί δύο φορές περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα απ’ ό,τι προηγουμένως».Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις είναι πλέον σχεδόν καθημερινές. «Κάθε νύχτα έχουμε επιθέσεις και τέσσερις ή πέντε φορές τον μήνα έχουμε μαζικές επιθέσεις… τρομερές νύχτες. Ο κόσμος είναι πραγματικά ηρωικός, πραγματικά ανθεκτικός. Αλλά είναι κουρασμένος».ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς το μέγεθος του προβλήματος. «Αν μας πουλήσουν το 5%, θα περάσουμε τον χειμώνα και θα σώσουμε ζωές. Αν μπορούν να μας πουλήσουν το 10%, θα καταρρίψουμε όλους τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Εγώ έχω το 1%», είπε.Η παγκόσμια έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων έχει επιδεινωθεί λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις και χώρες του Κόλπου χρησιμοποίησαν δεκάδες τέτοιους πυραύλους για να αντιμετωπίσουν ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα και φθηνά drones.Η έλλειψη αυτή πλήττει ιδιαίτερα την Ουκρανία, όπου σε ορισμένες νύχτες μεγάλες πόλεις εμφανίζονται σχεδόν απροστάτευτες απέναντι στα ρωσικά πλήγματα.

«Αυτό είναι η ζωή μου κάθε μέρα» Ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε και μια σπάνια εικόνα του προσωπικού του αγώνα για την εξασφάλιση περισσότερων αναχαιτιστικών.



«Αυτό είναι που ζω κάθε μέρα: από το 1% στο 5%. Έχω μερικούς μήνες και εκατομμύρια τηλεφωνήματα… Προσπαθώ να ανταλλάξω πράγματα με πυραύλους. Κάνω ορισμένα πράγματα για τα οποία δεν μπορώ καν να μιλήσω. Δεν σημαίνει ότι είναι εκτός νόμου. Απλώς δεν μπορώ να τα αποκαλύψω», είπε.



Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα υλοποιηθεί η δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει η ίδια αναχαιτιστικούς Patriot.



Ο Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα επέτρεπε στην Ουκρανία να λάβει άδεια για την παραγωγή των σύνθετων αυτών πυραύλων. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε λιγότερο βέβαιος για την ιδέα.



Εκπρόσωποι των κατασκευαστών των Patriot έχουν ήδη μεταβεί στο Κίεβο για συζητήσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.



«Ελπίζω ότι θα το πετύχω», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτή τη στιγμή δεν έχω το 5% και δεν έχω ούτε αυτή την έγκριση. Για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση, μία από τις μεγαλύτερες από την αρχή αυτού του πολέμου».



Πίεση στον Λευκό Οίκο Ο Ζελένσκι είπε ότι απευθύνεται απευθείας στον Λευκό Οίκο, μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων, αλλά και έμμεσα μέσω συμμάχων, ζητώντας ενίσχυση της αμερικανικής βοήθειας σε Patriot.



Απέφυγε πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόσφατες επαφές του με την κυβέρνηση Τραμπ.



Επιβεβαίωσε ότι είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο ο Βανς φέρεται να ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει επιθέσεις σε ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, επειδή επηρέαζαν αμερικανικές εταιρείες και υπήρχε κίνδυνος αύξησης των διεθνών τιμών ενέργειας.



«Ο Πούτιν δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο» Το Κίεβο έχει καταθέσει και νέες προτάσεις στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας υπό τον Τραμπ, η οποία τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται να έχει βαλτώσει.



Ο Ζελένσκι απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή.



«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς στο ειρηνευτικό σχέδιο. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του προέδρου Τραμπ που θέλει να συνεχίσει. Ο Πούτιν δεν θέλει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο τώρα και δεν υπάρχει αρκετή πίεση πάνω του», είπε.



Απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο η Ουκρανία να παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονμπάς που εξακολουθεί να επιδιώκει να καταλάβει η Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας παραμένουν θεμελιώδεις για το Κίεβο.



«Η Ρωσία μιλά για αυτόν τον πόλεμο και μιλά για εδάφη. Το βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν θα επιστρέψει ξανά με ένα ή δύο εκατομμύρια επιπλέον στρατιώτες μετά από μια μεγάλη παύση. Γιατί δεν θα επιστρέψει για να μας καταλάβει;», διερωτήθηκε.



«Ο Πούτιν μπορεί να αναζητήσει μια μικρότερη χώρα» Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι συμφωνεί με ορισμένες δυτικές εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επιδιώξει κλιμάκωση της σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ, πιθανώς στρεφόμενος εναντίον μικρότερων χωρών της Βαλτικής.



«Δεν ξέρει πώς να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο χωρίς μια μεγάλη κατάκτηση ή μια μεγάλη νίκη για να παρουσιάσει στην κοινωνία του. Είναι πιο εύκολο να βρει κάποια μικρότερη χώρα», είπε.



Κατά τον Ζελένσκι, για τον Ρώσο πρόεδρο δεν θα ήταν απαραίτητα καθοριστικό εάν μια τέτοια χώρα ανήκει ή όχι στο ΝΑΤΟ.



«Θέλει μια γρήγορη νίκη, να είναι 100% βέβαιος ότι θα κερδίσει, ότι θα καταλάβει, θα καταστρέψει ή θα ελέγξει», πρόσθεσε.