Ιταλία: Βρήκαν 86.000 ευρώ σε έπιπλο πεταμένο στον δρόμο, η διαμάχη και η συμφωνία για τα χρήματα
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία έπιπλο Χρήματα

Ιταλία: Βρήκαν 86.000 ευρώ σε έπιπλο πεταμένο στον δρόμο, η διαμάχη και η συμφωνία για τα χρήματα

Τα χρήματα εντόπισαν δύο γυναίκες και παρέδωσαν στις αρμόδιες Aρχές στη Μπολόνια

Ιταλία: Βρήκαν 86.000 ευρώ σε έπιπλο πεταμένο στον δρόμο, η διαμάχη και η συμφωνία για τα χρήματα
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Ένα πεταμένο  έπιπλο σε δρόμο στη Μπολόνια της Ιταλίας έκρυβε 86.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία εντόπισαν δύο γυναίκες και παρέδωσαν στις αρμόδιες Aρχές.

Η υπόθεση ξεκίνησε την 1η Απριλίου του περασμένου έτους, όταν μία γυναίκα εμφανίστηκε στο γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων του Δήμου της περιοχής και ανέφερε ότι είχε βρει το μεγάλο χρηματικό ποσό μέσα σε έπιπλο που είχε εγκαταλειφθεί στον δρόμο. Παρά την ημερομηνία, δεν επρόκειτο για πρωταπριλιάτικη φάρσα!

Η γυναίκα ζήτησε να ενημερωθεί για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει προκειμένου να παραδώσει τα χρήματα, ενώ στις 10 Απριλίου ακολούθησε σχετική καταγγελία στους καραμπινιέρους.

Ο Δήμος παρέλαβε τα 86.000 ευρώ, τα οποία είχαν εντοπιστεί από δύο γυναίκες και δημοσιοποίησε την εύρεσή τους μέσω του επίσημου πίνακα ανακοινώσεων.

Τα χρήματα διεκδίκησαν τρεις άνθρωποι

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, ο Δήμος μπορεί να φυλάξει τα χρήματα για διάστημα ενός έτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, το ποσό διεκδίκησαν τόσο οι δύο γυναίκες που το είχαν βρει όσο και ο κληρονόμος του ανθρώπου στον οποίο ανήκε το έπιπλο.

Έτσι, ο Δήμος ξεκίνησε διαδικασία προκειμένου να καθοριστεί ποιος είχε δικαίωμα στα 86.000 ευρώ.

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Σύμφωνα με την corriere della sera, τελικά στις 30 Ιουλίου, οι τρεις εμπλεκόμενοι κατέληξαν σε μεταξύ τους συμφωνία και ενημέρωσαν σχετικά τον Δήμο της Μπολόνια.

Μετά τη συμφωνία, οι δημοτικές Αρχές προχώρησαν στην παράδοση των χρημάτων στους δικαιούχους, όπως αναφέρεται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Από το συνολικό ποσό, 33.000 ευρώ κατέληξαν στη μία από τις δύο γυναίκες που είχαν βρει τα χρήματα.

*Φωτογραφία αρχείου
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