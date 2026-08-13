Εργάτης πέθανε από αναθυμιάσεις σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη Σικελία: Νεκρός και ο διασώστης που έσπευσε να τον βοηθήσει
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Σικελία Νεκροί Αναθυμιάσεις Λύματα

Εργάτης πέθανε από αναθυμιάσεις σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη Σικελία: Νεκρός και ο διασώστης που έσπευσε να τον βοηθήσει

Στο σημείο έσπευσαν οι καραμπινιέροι, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες

Εργάτης πέθανε από αναθυμιάσεις σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη Σικελία: Νεκρός και ο διασώστης που έσπευσε να τον βοηθήσει
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Σαν Βίτο Λο Κάπο, στην επαρχία Τράπανι της Σικελίας.

Το πρώτο θύμα ήταν εργαζόμενος στη μονάδα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε μεταβεί στις εγκαταστάσεις προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν τον θάνατό του στην εισπνοή τοξικών αερίων.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ένας από τους διασώστες άρχισε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον εργάτη, ωστόσο λίγο αργότερα αισθάνθηκε και ο ίδιος αδιαθεσία.

Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων του να τον κρατήσουν στη ζωή, ο διασώστης κατέληξε. Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν και τον δεύτερο θάνατο να συνδέεται με τις ίδιες αναθυμιάσεις.


Έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Η εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή Τονάρα ντελ Σέκο, περίπου τρία χιλιόμετρα από το κέντρο του Σαν Βίτο Λο Κάπο.

Στο σημείο έσπευσαν οι καραμπινιέροι, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες.

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