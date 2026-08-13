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Ο Ρέντσι σε ρυθμούς... Κέιτι Πέρι στη Σαρδηνία: Τραγούδησε το «Roar», δείτε βίντεο
Ο Ρέντσι σε ρυθμούς... Κέιτι Πέρι στη Σαρδηνία: Τραγούδησε το «Roar», δείτε βίντεο
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας αναφέρθηκε μέσω των social media στη συνάντησή του με τον Τριντό, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και για την πολιτική
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και επικεφαλής του Italia Viva, Ματέο Ρέντσι, βρέθηκε στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Cala di Volpe, στην Κόστα Σμεράλντα της Σαρδηνίας, όπου περνά τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του, Ανιέζε, και τα παιδιά τους.
Ο Ρέντσι απόλαυσε τη συναυλία της Αμερικανίδας ποπ σταρ και μάλιστα παρασύρθηκε από το κλίμα, τραγουδώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Roar». Στη συναυλία ήταν παρών και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σύντροφος της Κέιτι Πέρι.
Ο Ιταλός πολιτικός αναφέρθηκε μέσω των social media στη συνάντησή του με τον Τριντό, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και για την πολιτική.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συναυλία της Κέιτι Πέρι, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά διασκεδαστική», θυμίζοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν συναντήσει στο παρελθόν την τραγουδίστρια στη Φλωρεντία.
Ο Ρέντσι απόλαυσε τη συναυλία της Αμερικανίδας ποπ σταρ και μάλιστα παρασύρθηκε από το κλίμα, τραγουδώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Roar». Στη συναυλία ήταν παρών και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σύντροφος της Κέιτι Πέρι.
Ο Ιταλός πολιτικός αναφέρθηκε μέσω των social media στη συνάντησή του με τον Τριντό, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και για την πολιτική.
«Ήταν πολύ όμορφο που συνάντησα ξανά χθες τον Τζάστιν Τριντό και συζήτησα μαζί του για τις επόμενες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι προοδευτικοί σε ολόκληρο τον πλανήτη» έγραψε μεταξύ άλλων ο Ρέντσι.
L'incontro che non ti aspetti a Porto Cervo al party di Dolce e Gabbana: Katy Perry e Matteo Renzi 🇮🇹— SPYit.it (@SPYit_official) August 13, 2026
(📹 Giadina)#katyperry#matteorenzi #portocervo #sardegna #dolceegabbana pic.twitter.com/JsO87yqdi1
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συναυλία της Κέιτι Πέρι, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά διασκεδαστική», θυμίζοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν συναντήσει στο παρελθόν την τραγουδίστρια στη Φλωρεντία.
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