Την περιβαλλοντική ζημιά στα Στενά του Ορμούζ επικαλείται τώρα το Ιράν για να επιβάλλει τέλη διέλευσης
Την περιβαλλοντική ζημιά στα Στενά του Ορμούζ επικαλείται τώρα το Ιράν για να επιβάλλει τέλη διέλευσης
Για ζημιά τρισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω της ρύπανσης, κάνει λόγο η Τεχεράνη, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών
Νέο επιχείρημα για την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προβάλλει το Ιράν, επικαλούμενο αυτή τη φορά την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί η ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
Η Τεχεράνη είχε προηγουμένως συνδέσει την πρόθεσή της να επιβάλει τέλη με το κόστος της ασφάλειας και της προστασίας των πλοίων. Τώρα, όμως, υποστηρίζει ότι οι χώρες και οι ναυτιλιακές εταιρείες που επωφελούνται από τη διέλευση μέσω των Στενών έχουν υποχρέωση να συμβάλουν οικονομικά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Κατά τον ίδιο, «οι χώρες και οι εταιρείες που επωφελούνται από τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημιάς».
Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιουδήποτε μελλοντικού μοντέλου διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μέτρα προτείνει η Τεχεράνη.
Ο Μπαγκαΐ επικαλέστηκε, μάλιστα, πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα στις ακτές του ιρανικού νησιού Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι τα πρώτα στοιχεία αποδίδουν τη ρύπανση σε ξένο φορτηγό πλοίο.
Το Ιράν έχει επανειλημμένα εκφράσει το τελευταίο διάστημα την πρόθεσή του να επιβάλει τέλη διέλευσης, σε συντονισμό με το Σουλτανάτο του Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες του Πακιστάν να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης προκειμένου να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι θα δεχθεί μόνο το πλήρες και χωρίς περιορισμούς άνοιγμα των Στενών, απειλώντας παράλληλα με περαιτέρω πίεση προς το Ιράν.
Ο Χοσεΐν Ταέμπ, επικεφαλής της ιρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται «υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν».
Η τοποθέτησή του ήρθε μία ημέρα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον «απόλυτο έλεγχο» της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.
Η Τεχεράνη είχε προηγουμένως συνδέσει την πρόθεσή της να επιβάλει τέλη με το κόστος της ασφάλειας και της προστασίας των πλοίων. Τώρα, όμως, υποστηρίζει ότι οι χώρες και οι ναυτιλιακές εταιρείες που επωφελούνται από τη διέλευση μέσω των Στενών έχουν υποχρέωση να συμβάλουν οικονομικά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
«Τρισεκατομμύρια δολάρια» η ζημιά από τη ρύπανσηΟ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το βράδυ της Τετάρτης ότι δεκαετίες ρύπανσης στον Περσικό Κόλπο έχουν προκαλέσει ζημιές τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα του.
Why must addressing the environmental condition of the Strait of Hormuz and its surrounding waters form an integral part of any future administration of the Strait?— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) August 12, 2026
In recent days, videos have circulated showing oil pollution along the shores of Qeshm Island. This pollution… pic.twitter.com/UpSWlqePvd
Κατά τον ίδιο, «οι χώρες και οι εταιρείες που επωφελούνται από τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημιάς».
Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιουδήποτε μελλοντικού μοντέλου διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μέτρα προτείνει η Τεχεράνη.
Ο Μπαγκαΐ επικαλέστηκε, μάλιστα, πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα στις ακτές του ιρανικού νησιού Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι τα πρώτα στοιχεία αποδίδουν τη ρύπανση σε ξένο φορτηγό πλοίο.
Η πρόταση για τέλη και η αντίδραση των ΗΠΑΟι δηλώσεις γίνονται ενώ η ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.
Το Ιράν έχει επανειλημμένα εκφράσει το τελευταίο διάστημα την πρόθεσή του να επιβάλει τέλη διέλευσης, σε συντονισμό με το Σουλτανάτο του Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες του Πακιστάν να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης προκειμένου να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι θα δεχθεί μόνο το πλήρες και χωρίς περιορισμούς άνοιγμα των Στενών, απειλώντας παράλληλα με περαιτέρω πίεση προς το Ιράν.
Τεχεράνη: «Τα Στενά είναι υπό τον έλεγχό μας»Η αντιπαράθεση για το ποιος ελέγχει στην πράξη τη στρατηγική θαλάσσια οδό συνεχίστηκε και την Πέμπτη.
Ο Χοσεΐν Ταέμπ, επικεφαλής της ιρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται «υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν».
Η τοποθέτησή του ήρθε μία ημέρα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον «απόλυτο έλεγχο» της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.
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