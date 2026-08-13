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Σταματά πλήρως η λειτουργία του τελευταίου πυρηνικού σταθμού της Ρουμανίας λόγω της ξηρασίας στον Δούναβη
Σταματά πλήρως η λειτουργία του τελευταίου πυρηνικού σταθμού της Ρουμανίας λόγω της ξηρασίας στον Δούναβη
Στο τραπέζι ακόμη και σταδιακές περικοπές ρεύματος στη βιομηχανία
Σε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρουμανία, καθώς η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί στην αποσύνδεση από το δίκτυο και του τελευταίου πυρηνικού αντιδραστήρα που παρέμενε σε λειτουργία.
Η εξέλιξη εντείνει τις πιέσεις στην ηλεκτροδότηση της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές αναζητούν εναλλακτικές πηγές παραγωγής για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του Αυγούστου.
Η παρατεταμένη ξηρασία είχε ήδη προκαλέσει, στα τέλη Ιουλίου, την παύση λειτουργίας του άλλου αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα. Οι δύο μονάδες, ισχύος 706 MW η καθεμία, βρίσκονται στις όχθες του Δούναβη και καλύπτουν συνολικά περίπου το 20% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας.
Για να καλυφθεί μέρος του ενεργειακού κενού, το υπουργείο Ενέργειας έθεσε σε λειτουργία λιγνιτική μονάδα ισχύος 330 MW, ενώ προσβλέπει παράλληλα σε αυξημένη παραγωγή από αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα, στον βαθμό που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η μικρή υποχώρηση των θερμοκρασιών αναμένεται να περιορίσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, προσφέροντας μια προσωρινή «ανάσα» στο σύστημα.
Οι αρχές είχαν επιχειρήσει με κάθε τρόπο να αποτρέψουν την παύση λειτουργίας του τελευταίου αντιδραστήρα της Τσερναβόντα, καταφεύγοντας ακόμη και σε πρωτοφανείς παρεμβάσεις στον Δούναβη.
Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε ανατίναξη βραχώδους εμποδίου, εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού, ενώ βυθίστηκαν φορτηγίδες γεμάτες με βράχους σε μια προσπάθεια να ανακατευθυνθεί η ροή του νερού προς την περιοχή του πυρηνικού σταθμού.
Η εξέλιξη εντείνει τις πιέσεις στην ηλεκτροδότηση της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές αναζητούν εναλλακτικές πηγές παραγωγής για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του Αυγούστου.
Η παρατεταμένη ξηρασία είχε ήδη προκαλέσει, στα τέλη Ιουλίου, την παύση λειτουργίας του άλλου αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα. Οι δύο μονάδες, ισχύος 706 MW η καθεμία, βρίσκονται στις όχθες του Δούναβη και καλύπτουν συνολικά περίπου το 20% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας.
Έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσηςΜπροστά στον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης, οι ρουμανικές αρχές έχουν καλέσει επιχειρήσεις και νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες αιχμής.
Για να καλυφθεί μέρος του ενεργειακού κενού, το υπουργείο Ενέργειας έθεσε σε λειτουργία λιγνιτική μονάδα ισχύος 330 MW, ενώ προσβλέπει παράλληλα σε αυξημένη παραγωγή από αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα, στον βαθμό που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η μικρή υποχώρηση των θερμοκρασιών αναμένεται να περιορίσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, προσφέροντας μια προσωρινή «ανάσα» στο σύστημα.
Σχέδιο για σταδιακές περικοπές στη βιομηχανίαΗ κυβέρνηση έχει παράλληλα καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για σταδιακές περικοπές στην ηλεκτροδότηση βιομηχανικών καταναλωτών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι διακοπές θα πραγματοποιούνται σε στάδια και κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των επιχειρήσεων.
Οι αρχές είχαν επιχειρήσει με κάθε τρόπο να αποτρέψουν την παύση λειτουργίας του τελευταίου αντιδραστήρα της Τσερναβόντα, καταφεύγοντας ακόμη και σε πρωτοφανείς παρεμβάσεις στον Δούναβη.
Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε ανατίναξη βραχώδους εμποδίου, εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού, ενώ βυθίστηκαν φορτηγίδες γεμάτες με βράχους σε μια προσπάθεια να ανακατευθυνθεί η ροή του νερού προς την περιοχή του πυρηνικού σταθμού.
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