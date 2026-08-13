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Τρομακτικό τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο χτύπησε με άλλο όχημα και έπεσε σε φούρνο, τραυματίστηκε ένα βρέφος
Τρομακτικό τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο χτύπησε με άλλο όχημα και έπεσε σε φούρνο, τραυματίστηκε ένα βρέφος
«Ήταν σαν έκρηξη» περιέγραψε ο ιδιοκτήτης του φούρνου
Τροχαίο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει σε φούρνο προκαλώντας μεγάλες ζημιές σημειώθηκε στην Τουρκία.
Το τροχαίο σημειώθηκε στην Καισάρεια όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, με το ένα εξ αυτών να κινείται ανεξέλεγκτα και να καταλήγει στον φούρνο και συγκεκριμένα στον χώρο με τραπεζοκαθίσματα.
Ευτυχώς την ώρα της... εισβολής δεν υπήρχε πελάτης του φούρνου στον επίμαχο χώρο.
Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ένα βρέφος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Ο ιδιοκτήτης του φούρνου περιέγραψε ότι «ήταν σαν έκρηξη. Το αυτοκίνητο έπεσε στο κατάστημα αφού είχε χτυπήσει με άλλο όχημα. Διαλύθηκαν τζάμια, τραπέζια και καρέκλες».
Το τροχαίο σημειώθηκε στην Καισάρεια όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, με το ένα εξ αυτών να κινείται ανεξέλεγκτα και να καταλήγει στον φούρνο και συγκεκριμένα στον χώρο με τραπεζοκαθίσματα.
📍Kayseri’de başka bir otomobille çarpışan otomobil, fırına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 bebek yaralandı. pic.twitter.com/UlAoqzPBxg— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 12, 2026
Ευτυχώς την ώρα της... εισβολής δεν υπήρχε πελάτης του φούρνου στον επίμαχο χώρο.
Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ένα βρέφος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Ο ιδιοκτήτης του φούρνου περιέγραψε ότι «ήταν σαν έκρηξη. Το αυτοκίνητο έπεσε στο κατάστημα αφού είχε χτυπήσει με άλλο όχημα. Διαλύθηκαν τζάμια, τραπέζια και καρέκλες».
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