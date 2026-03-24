Νέο βίντεο με το ξύλο που έπαιξε ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον με τον γείτονά του: «Έβαλες σε κίνδυνο την ασφάλειά μου!», «με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»
Ένα νέο, διάρκειας τριών λεπτών βίντεο από την bodycam του Άλαν Ρίτσον, από την συμπλοκή με τον γείτονά του φέρνει στη δημοσιότητα το TMZ. 

Ο καβγάς των δύο ανδρών,  έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο γνωστός από τη σειρά «Reacher», ηθοποιός  οδηγούσε μοτοσικλέτα στη γειτονιά του στο Νάσβιλι του Τενεσί και πίσω ακολουθούσαν με δικές τους μηχανές τα παιδιά του. Όπως αποτυπώνεται  στο βίντεο από την κάμερα του Ρίτσον, ένας γείτονάς του, ο Ρόνι Τέιλορ, πετάγεται μπροστά του στη μέση του δρόμου, εμποδίζει τον ηθοποιό να περάσει, εκείνος χάνει την ισορροπία του και πέφτει από τη μηχανή. 

Έξαλλου ο ηθοποιός ζητά εξηγήσεις. «Έβαλες σε κίνδυνο την ασφάλειά μου!» λέει στον Τέιλορ.  «Οδηγούσες στη γειτονιά σαν τρελός! Υπάρχουν παιδιά εδώ γύρω», του απαντά ο γείτονας. Η λογομαχία συνεχίζεται ενώ έχει ήδθη κληθεί η Αστυνομία.

Ο ηθοποιός ανεβαίνει ξανά στη μοτοσικλέτα του, ζητά από τον γείτονα να φύγει από μπροστά του, μαρσάρωντας συνεχώς. Εκείνος αρνείται και σπρώχνει εκ νέου τον Ρίτσον.  Ο ηθοποιός απασφαλίζει, ορμά κατά πάνω του και τον χτυπά. «Μείνε κάτω!» ακούγεται να φωνάζει στον Τέιλορ. 

Τα παιδιά του ηθοποιού είναι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού από τις δικές τους μηχανές.

«Είναι όλα είναι καταγεγραμμένα! Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα!», φωνάζει ο γείτονας και ο Ρίτσον αποχωρεί από το σημείο. 

Ο γείτονας του ηθοποιού παραδέχθηκε στο TMZ ότι έσπρωξε τον ηθοποιό δύο φορές αλλά στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση: «Με χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού και έπεσα στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτώ», ανέφερε, δημοσιεύοντας και φωτογραφία με τραυματισμούς στο πρόσωπο.
Το περιβάλλον του ηθοποιού υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τον καβγά, αλλά αντέδρασε αφού δέχτηκε επίθεση από τον γείτονά του.

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

