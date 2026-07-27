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Η Κόκκινη Άμμος στα Μάταλα φιγουράρει ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο
Η Κόκκινη Άμμος στα Μάταλα φιγουράρει ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο
Το CNN δημοσίευσε μια λίστα με τις ιδανικότερες παραλίες γυμνιστών παγκοσμίως, στην οποία περιλαμβάνει και τη συγκεκριμένη που βρίσκεται στη νότια Κρήτη
Μια ξεχωριστή... διάκριση για τη χώρα μας, καθώς το CNN δημοσίευσε μια λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο, στην οποία περιλαμβάνεται η Κόκκινη Άμμος στη νότια Κρήτη. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η παραλία βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από τα Μάταλα και ξεχωρίζει για την κοκκινωπή άμμο και τους εντυπωσιακούς βράχους που της χάρισαν το όνομά της, ενώ εδώ και δεκαετίες αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους επιλέγουν τον γυμνισμό.
Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται είτε μέσω μιας πεζοπορίας περίπου 20 λεπτών από τα Μάταλα είτε με σύντομη διαδρομή με καραβάκι από το λιμανάκι του χωριού.
Η Κόκκινη Άμμος έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1960, όταν Ευρωπαίοι χίπηδες την επέλεξαν ως τόπο χαλάρωσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία της ιδιαίτερης ταυτότητάς της, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.
Παρότι η παραλία παραμένει σχετικά απομονωμένη, διαθέτει οργανωμένες παροχές, όπως ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση, ενώ εκεί λειτουργεί και το μικρό παραθαλάσσιο μπαρ Yianni's, το οποίο έχει αποκτήσει φήμη για τα δροσιστικά mojito που σερβίρει στους επισκέπτες.
Ένα ακόμη στοιχείο που τραβά το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι οι εντυπωσιακές βραχογλυφίες στο άκρο της παραλίας. Παρότι αρκετοί πιστεύουν ότι πρόκειται για αρχαία μινωικά κατάλοιπα, στην πραγματικότητα είναι σύγχρονες δημιουργίες και δεν συνδέονται με τη μινωική εποχή.
Η Κόκκινη Άμμος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Κρήτης, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και μια διαφορετική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
Οι υπόλοιπες 24 καλύτερες παραλίες για γυμνιστές είναι οι εξής:
- Η Playa Naturista Chihuahua στην Ουρουγουάη
- Η Nida Nude Beach στη Λιθουανία
- Το Oriental Beach Village στην Ταϊλάνδη
- Η Agesta Beach στη Σουηδία
- Η Little Palm Beach στη Νέα Ζηλανδία
- Η Nugal Beach στην Κροατία
- Η Moshup Beach στην Μασαχουσέτη στις ΗΠΑ
- Η Lady Bay Beach στο Σίδνεϊ της Αυστραλία
- Η Studland Bay στο Ντόρσετ της Βρετανίας
- Η Wreck Beach στο Βανκούβερ του Καναδά
- Η Buhne 16 στο Σιλτ της Γερμανίας
- Η Black’s Beach στην Καλιφόρνια
- Η Callantsoog Beach στην Ολλανδία
Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται είτε μέσω μιας πεζοπορίας περίπου 20 λεπτών από τα Μάταλα είτε με σύντομη διαδρομή με καραβάκι από το λιμανάκι του χωριού.
Η Κόκκινη Άμμος έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1960, όταν Ευρωπαίοι χίπηδες την επέλεξαν ως τόπο χαλάρωσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία της ιδιαίτερης ταυτότητάς της, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.
Από τους χίπηδες του '60 μέχρι σήμερα
Παρότι η παραλία παραμένει σχετικά απομονωμένη, διαθέτει οργανωμένες παροχές, όπως ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση, ενώ εκεί λειτουργεί και το μικρό παραθαλάσσιο μπαρ Yianni's, το οποίο έχει αποκτήσει φήμη για τα δροσιστικά mojito που σερβίρει στους επισκέπτες.
Ένα ακόμη στοιχείο που τραβά το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι οι εντυπωσιακές βραχογλυφίες στο άκρο της παραλίας. Παρότι αρκετοί πιστεύουν ότι πρόκειται για αρχαία μινωικά κατάλοιπα, στην πραγματικότητα είναι σύγχρονες δημιουργίες και δεν συνδέονται με τη μινωική εποχή.
Οι βραχογλυφίες που δεν είναι... μινωικές
Η Κόκκινη Άμμος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Κρήτης, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και μια διαφορετική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
Οι υπόλοιπες 24 καλύτερες παραλίες για γυμνιστές είναι οι εξής:
- Η Playa Naturista Chihuahua στην Ουρουγουάη
- Η Nida Nude Beach στη Λιθουανία
- Το Oriental Beach Village στην Ταϊλάνδη
- Η Agesta Beach στη Σουηδία
- Η Little Palm Beach στη Νέα Ζηλανδία
- Η Nugal Beach στην Κροατία
- Η Moshup Beach στην Μασαχουσέτη στις ΗΠΑ
- Η Lady Bay Beach στο Σίδνεϊ της Αυστραλία
- Η Studland Bay στο Ντόρσετ της Βρετανίας
- Η Wreck Beach στο Βανκούβερ του Καναδά
- Η Buhne 16 στο Σιλτ της Γερμανίας
- Η Black’s Beach στην Καλιφόρνια
- Η Callantsoog Beach στην Ολλανδία
- Η Anse de Grande Saline στα νησιά Σαίντ Κιτς
- Η Platja des Cavallet στην Ίμπιζα της Ισπανίας
- Η Cap d’Agde στη Γαλλία
- Η Is Benas Beach στη Σαρδηνία της Ιταλίας
- Η Mpenjati Beach στη Νότια Αφρική
- Η Playa de Maspalomas στα Κανάρια Νησιά
- Η Playa Zipolite στο Μεξικό
- Η Orient Bay Beach στο Σαίντ Μάρτιν
- Η Praia Massarandupió στη Βραζιλία
- Η Vecaki Beach στην Εσθονία
- Η Haulover Beach Park στο Μαϊάμι της Φλόριντα
- Η Platja des Cavallet στην Ίμπιζα της Ισπανίας
- Η Cap d’Agde στη Γαλλία
- Η Is Benas Beach στη Σαρδηνία της Ιταλίας
- Η Mpenjati Beach στη Νότια Αφρική
- Η Playa de Maspalomas στα Κανάρια Νησιά
- Η Playa Zipolite στο Μεξικό
- Η Orient Bay Beach στο Σαίντ Μάρτιν
- Η Praia Massarandupió στη Βραζιλία
- Η Vecaki Beach στην Εσθονία
- Η Haulover Beach Park στο Μαϊάμι της Φλόριντα
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