Η Κόκκινη Άμμος στα Μάταλα φιγουράρει ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο

Το CNN δημοσίευσε μια λίστα με τις ιδανικότερες παραλίες γυμνιστών παγκοσμίως, στην οποία περιλαμβάνει και τη συγκεκριμένη που βρίσκεται στη νότια Κρήτη